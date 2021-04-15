EGİAD tenis turnuvası için ön görüşme yaptı

Türkiye'de 80 yıllık tarihinde önemli başarılara imza atan Kültürpark Tenis Kulübünün yönetimi, EGİAD'ın 16. dönem yeni yönetim kuruluna nezaket ziyaretinde bulunurken, ziyaret ile iş birliğinin startı verildi. Görüşmede ayrıca, düzenlenmesi planlanan tenis turnuvasının da ön görüşmesi yapıldı.

Önceki dönemlerde Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD) Yönetim Kurulu Üyeliği de yapan Kültürpark Tenis Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Tolga Şekercioğlu, Başkan Vekili Mustafa Çapkan, Yönetim Kurulu Üyesi Onur Susuzlu, İdari İşler Müdürü Didem Karatay, EGİAD'ın yeni yönetimine bir ziyaret yaptı.

Ziyarete, EGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Alp Avni Yelkenbiçer, Başkan Vekili Cem Demirci, Yönetim Kurulu Üyeleri Ali Kolcu, Süleyman Tutum, Eyüpcan Nadas ev sahipliği yaparken, görüşmede iş birliği mesajları verildi.

"Bir turnuva düzenlenmesi hedefindeyiz"

EGİAD Başkanı Yelkenbiçer, 1941 yılında kurulan Kültürpark Tenis Kulübünde birçok EGİAD üyesinin de faaliyette bulunduğunu belirterek, "Yönetim Kurulu Üyemiz Ali Kolcu öncülüğünde iş birliği yapılabilecek çalışmaları belirleyeceğiz. 19 Mayıs 2022 tarihinde pandemi şartları elverdiği ölçüde bir turnuva düzenlenmesi hedefindeyiz" dedi.

Kültürpark Tenis Kulübü Başkanı Tolga Şekercioğlu da, EGİAD'ın kendileri için ayrı bir önemi olduğunu belirterek, her zaman iş birliğine açık olduklarını ifade etti.

15'e yakın EGİAD üyesinin tenis kulüpte kaydının bulunduğunu vurgulayan Şekercioğlu, pandemide spora ilginin arttığını ve bu süreçte 80 yeni kaydın gerçekleştiğine de dikkat çekti. Şekercioğlu, EGİAD üyelerine yüzde 10 indirim tanımlanmasını sağlayacaklarını da ifade etti. Ziyarette ayrıca EGİAD Başkanı Alp Avni Yelkenbiçer'e teşekkür plaketi de takdim edildi.