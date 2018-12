EGİAD Think Tank fark oluşturacak

Ege Genç İş Adamları Derneği'nde seçim tarihi yaklaşırken, adaylar bir bir projelerini açıklıyor. Mevcut yönetim kurulunda başkan vekilliği görevini sürdüren ve yeni dönem için başkanlığa aday olan Mustafa Aslan da, EGİAD Think Tank (Düşünce Kuruluşu) ile İzmir'e bir araştırma platformu kazandırmaya hazırlanıyor.

12 Ocak'ta gerçekleştirilecek Ege Genç İş Adamları Derneği'nin seçimlerine az bir süre kaldı. EGİAD30 Çalışma Grubu ile başkanlığa aday olan Mustafa Aslan da, seçimler öncesi projelerini anlattı. Mustafa Aslan, EGİAD Think Tank'i (Düşünce Kuruluşu) hayata geçirmeye hazırlandığını ifade ederek, EGİAD Think Tank'in; İzmir, Ege bölgesi ve ülkemizin daha güçlü, daha sağlıklı ve refah seviyesi daha yüksek bir hale getirilmesine yardımcı olmak için eldeki sorunlara çözümler önermeyi, geleceğe dair stratejiler belirlemeyi hedefleyen bir araştırma platformu olacağını söyledi. Mustafa Aslan, "EGİAD Think Tank iş dünyasını ve kamuoyunu etkileyen alanlarda bilgi ve analiz üreterek, ilgili bilgileri takip edecek, tasnif edecek ve ihtiyaca uygun hale getirecek" dedi.

İzmir ve Ege Bölgesi'ndeki iş dünyasının; etkinlik, verimlilik ve performansını arttırmayı hedeflediklerini vurgulayan Aslan, "EGİAD Think Tank, EGİAD üyelerine ait şirketlerin bulundukları sektörlerin yararına olacak şekilde lobi faaliyetlerinde bulunacak. EGİAD yönetimi adına geleceğe yönelik vizyon oluşturacak ve strateji geliştirecek. Şehrimizin ve bölgemizin ekonomik sorunlarına çözümler üretecek. Ulusal ve uluslararası gelişmeleri izleyip analiz ederek kullanılabilir bilgi haline getirecek. Ege Bölgesi özelinde toplumsal duyarlılık gerektiren konularda kamuoyu oluşturacak" diye konuştu.

Akademisyenlerden oluşacak

EGİAD Think Tank'in akademisyenlerden oluşacağını vurgulayan Aslan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"EGİAD üyeleri de talep ederlerse düşünce kuruluşu içinde olacaklar. Düşünce kuruluşları ürettikleri içerikle bürokrat ve teknokratlar üzerinde bir etki oluşturuyor. Biz tabi ki Türkiye'de siyasetin üzerinde bir baskı unsuru olacak değiliz. EGİAD Think Tank Avrupa modeli bir düşünce kuruluşu olacak. Siyasetten uzak, akademik içerik geliştirecek. Tabi geliştirilen içerik tüm toplumla paylaşıldığı gibi siyasi otorite ile de paylaşılacak."