EGİAD Think Tank, Girişimcilik Raporu verilerini paylaştı

İzmir ve Ege Bölgesi'nde bir iş örgütü tarafından kurularak “İlk Düşünce Kuruluşu” ünvanını alan, faaliyetlerine 19 Mayıs 2019'da Milli Mücadele'nin başlangıcının 100. yılına ithaf ederek başlayan EGİAD Think Tank, Cumhuriyetin 100. yılında yayınlanan İzmir Girişimcilik Araştırma Raporu ile önemli bir gündem oluşturdu. İlk raporunu “EGİAD Çin Raporu-Kuşak, Yol ve Saat Kulesi” başlığı ile kamuoyu ile paylaşan EGİAD, ikinci raporunu da “İzmir Girişimcilik Araştırma Raporu” başlığıyla yayınladı.

EGİAD Think Tank çalışmaları çerçevesinde hazırlanan ‘İzmir Girişimcilik Araştırma Raporu' basın toplantısıyla kamuoyuna sunuldu. Türkiye Raporu Direktörü Can Selçuki raporun sunumunu gerçekleştirdi. EGİAD Başkanı Alp Avni Yelkenbiçer, toplantının açılış konuşmasında kamu, özel sektör ve STK'ların ilgisinin girişimcilik alanına kaydığını vurguladı. “Güncel rakamları vermek gerekirse bugüne kadar 30 girişime yaklaşık 3,5 milyon dolar yatırım yapmıştır” bilgisini veren Yelkenbiçer, “Girişimciler tarafından yeni işler kurulması ülkemizi güvenli ve refah bir geleceğe taşıyacak en önemli unsurlardan biri. Fakat Türk toplumunun girişimci olarak yetişebileceği, 21. yüzyıl yetkinlikleriyle dolu bir eğitim alması, araştırma, geliştirme ve hayat boyu öğrenme imkanları bulabilmesi, girişimci bakış açısının ve girişimcilik davranışlarının özendirildiği bir ülke olmamız da bizi daha da güvenli ve daha da refah bir geleceğe taşıyacaktır. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına girerken de hukukun üstünlüğünün tesis edildiği bir ortamda girişimcilerimizle ülkemiz yenilikçi teknolojilere imza atacak, yeşil dönüşümü tamamlayacak, dijital dönüşümde ve bilimsel gelişmede öncü olacak, beyin göçünün önüne geçecek, refahı daha adil dağıtacak, toplumdaki tüm eşitsizlikleri ortadan kaldıracak. Biz buna yürekten inanıyoruz. Dilerim ki, İzmir Girişimcilik Araştırma Raporumuz bölgemize ve şehrimize faydası olacak adımların atılmasına, hayalimiz ve hedefimiz olan İzmir'in dünyanın önde gelen girişimcilik merkezlerinden birisi haline gelmesine vesile olur” açıklamasında bulundu.

"İzmir'in yüzde 38'i iş kurmayı düşünmüyor"

Toplam bin 42 katılımcı ile hazırlanan İzmir Girişimcilik Raporu'nun sonuçlarını sunan Can Selçuki, “İzmir'in yüzde 38'inin yeni bir iş kurmayı düşünmediği ortaya çıktı. Katılımcıların yüzde 30'u 3 yıl içerisinde yeni iş kurmayı hedeflerken, yüzde 12'sinin ise bir işi devretmiş ya da kapatmış olduğu ifade edildi. Her 10 katılımcıdan 8'i yeni bir iş kurmanın bir yıl öncesine kıyasla daha zor olduğunu düşünürken, İzmir'de iş kurmanın kolay olduğunu düşünenlerin oranı ise yüzde 26'da kaldı” dedi.

"Bürokratik prosedürler zaman alıcı"

Yatırımcıların teknolojik start-up girişimlerinin finansman imkanlarından haberdar olmakla birlikte, bu imkanlara bir takım eleştirileri olduğunu dile getiren Selçuki, “İzmir'de yatırımcıların belirli sektörlere odaklanıp diğerlerini ihmal ettiği, devlet desteklerinin sektör özelinde ihtiyaçlara hitap etmediği yönünde yorumlar yapıldı. Devlet fonları özelinde en sık yapılan eleştiri ise harcanan efor, maliyet ve elde edilen destek arasındaki orantısızlık oldu. Pek çok kişi ise bürokratik prosedürlerin zaman alıcı ve karmaşık olduğundan yakındı” değerlendirmesinde bulundu.

Önümüzdeki üç ay içerisinde 'İzmir'de iş kurmak için iyi fırsatlar olacak' sorusuna katılımcıların yüzde 56'sından “Katılmıyorum” cevabı alındığına vurgu yapan Selçuki, “Gelecek beş yılda finansmana erişimin kolaylığı hakkında beklentiniz nedir?' sorusuna ise yüzde 36 ile 'Daha zor olacak' cevabı verilmiştir. Teknolojik start-up girişimcileri, İzmir'deki ekosistemi çoğu zaman tümüyle yeterli değerlendirmezken, özellikle ekosistemi uzun süredir tanıyan ve İzmir'de girişimcilik faaliyetlerini sürdürenler, İzmir'in zaman içerisindeki gelişimine vurgu yapmaktadır. Bazı katılımcılar İzmir'in yeni bir girişimci merkezi olma yolunda büyük bir potansiyel taşıdığına değinmişidir” dedi.

Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD) merkezinde gerçekleştirilen basın toplantısına EGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Alp Avni Yelkenbiçer'in yanında EGİAD Yönetim Kurulu üyeleri ve EGİAD üyeleri katılım gösterdi.