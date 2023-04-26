EGİAD Ticaret Köprüsü ile az zamanda daha çok bağlantı kuruldu

kez iş dünyasını bir araya getirdi. Ege Genç İş İnsanları Derneği üyelerinin en temel beklentilerinden biri olan iş ağlarını kurmak ve genişletmek amacıyla oluşturulan söz konusu etkinliğe bu yıl da katılım yüksek oldu.

İş ağı konusunda doğru uygulamalarla tanışmayı ve bu uygulamaları hayata geçirmeyi maksatlayan EGİAD'lı genç iş insanları, ‘EGİAD 9. Ticaret Köprüsü' etkinliğinde bir araya geldi. Türkiye'de girişimcilik ekosistemine önemli katkılarda bulunan organizasyona 100'e yakın iş dünyası temsilcisi katılım gösterdi. Bölgenin önde gelen iş insanlarını buluşturan etkinlik, ESKEM-EGİAD Sosyal Kültürel Etkinlikler Merkezinde gerçekleşti.

Kurulan güçlü bağlantılarla iş dünyasının hedeflere ulaşmasında kolaylıklar sunduklarını dile getiren EGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Alp Avni Yelkenbiçer, “Kurumsal ve bireysel hedeflere yönelik çevre oluşturmak, mevcut ve yeni çevrelerine farklı bir gözle yeniden bakıp, bağlantılarını etkili ilişkilere çevirmek isteyenler Ticaret Köprüsüne katılabilir. İş hayatında tam bir başarı için etkili bir çevre edinmek şart. STK'lar bu güçlü bağlantılar için en etkili arenalar. Bu tip etkinlikler de güçlü bir çevre ve daha iyi bir pazar için inanılmaz fırsatlar sunmakta. Farklı meslek gruplarından kişileri tanımak, onlarla düzenli iletişim kurmak sosyal hayata da zenginlik katmakta” dedi.

Üyeler arasındaki iş ortaklıklarına, ticaret ve yatırım ilişkilerinin geliştirilmesine önem verdiklerini vurgulayan EGİAD Başkanı Alp Avni Yelkenbiçer, rekabet ve iş modellerinin hızla değiştiği, yeni ve yenilikçi sistemlerin her geçen gün iş yaşamını farklı boyutlara taşıdığı bir süreçten geçildiğine dikkat çekerek, bu süreci en iyi şekilde değerlendirmenin yolunun networkingden geçtiğini dile getirdi. Son yıllarda yüz yüze ve doğrudan iletişimin ne kadar etkili olduğunun daha da iyi anlaşıldığını vurgulayan Yelkenbiçer, “Günümüzde iyi bir networkü olmayan bir girişimci ve yatırımcının iş hayatında hayatta kalması mümkün değil. Sosyal sermaye iş hayatına atılırken olmazsa olmaz kriterlerin başında geliyor. Kuvvetli bağlantıları olan bir girişimci çok daha etkili olabilir ve ihtiyaç duyduğu an bağlantılarından destek alabilir. Ancak en önemli konu desteğe ihtiyaç olduğu zaman önceden hazır bir networkün olabilmesini sağlamaktır. Bunun için de daha ihtiyaç olmadan insanlarla ilişki kurmak, geliştirebilmek ve canlı tutabilmek gerekir. Biz de tam bu noktada devreye giriyoruz. Burada iş dünyasını bir araya getirerek, bir ağ oluşturarak onların birbirlerine ihtiyaç duyacakları zaman için ön hazırlık oluşturuyoruz. Bağlantılarımızı, iş ağlarımızı, ortak tanıdıklarımızı daha net görüyoruz. Bu da networkingin ne kadar önemli olduğunu gösteriyor” dedi.

Dünya'nın yakından takip hızlı tanışma sistemini etkin bir şekilde kullanan ve ticaret köprüsü ağını ilk kuran sivil toplum örgütü olarak EGİAD, bu etkinlik ile networking buluşmasına daha ev sahipliği yapmış oldu. EGİAD girişimleriyle Türkiye'de yaygınlaşan bu sistem sayesinde ticaret ağları genişlerken, rekabetin her geçen gün daha kıran kırana geçtiği günümüzde iş fırsatları da daha görünür hale gelmiş oldu.