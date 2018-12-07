EGİAD, "üyelerle" büyüyecek

Ege Genç İş Adamları Derneği (EGİAD), yeni dönemde tüm projelerini 'üyelerine dokunarak' hayata geçirecek. EGİAD15 isimli çalışma grubuyla başkanlığa aday olan Mahir Kaplan, "Her proje katma değer sağlayacak. EGİAD'ımıza gelir getirecek ve birlik beraberlik anlayışıyla hayata geçirilecek. En büyük projemiz katılımcı üyeleri olan bir EGİAD. Üyemizin derdine derman olmak. Onu her alanda desteklemek, yanında olmak için yola çıktık" dedi.

EGİAD15 grubu, Alsancak bölge toplantısını bir otelde düzenledi. EGİAD 9 ve 10. dönem yönetim kurulu başkanı, İzmir Ticaret Odası Başkan Vekili Cemal Elmasoğlu ile geçmiş dönem yönetim kurulu üyelerinin de katıldığı toplantıda, başkanlığa aday olan Mahir Kaplan ve grup üyelerinin hazırladığı yedi makro proje katılımcılardan tam not aldı.

Projelerin dönem içinde tamamlanması ve sürdürülebilir hale getirilmesi için fizibilitelerini gerçekleştirdiklerini ve üyelerinde onayı ile yapım aşamasına geçilmeye hazır olduğunu dile getiren EGİAD Başkan Adayı Kaplan, "Birlikte yönetim modeliyle, EGİAD'ımızı ileri dönemlere taşımak için yola çıktık. Amacımız; EGİAD'ın kendi gelirini elde edebilen bir modelle İzmir'e örnek bir sivil toplum kuruluşu haline gelmesi ve İzmirli paydaşlarla ortak çalışmalar yaparak katma değer sağlayabilmesidir. Bu nedenle "EGİAD üyesi ile bir olan, ona gözü gibi bakacak anlayışla çalışacağız. İlk ortak hedefimiz katma değer sağlamaktır. Şehrimize, bölgemize ve insanımıza katma değer sağlayarak EGİAD'ın adına yakışır bir gelişime imza atmak istiyoruz. İkinci ortak hedef ise; her proje hem derneğimiz hem de derneğimiz aracılığıyla sosyal paydaşlar için gelir modeli oluşturacak. Kendine yeten ve bölgesinin kalkınmasına destek veren bir EGİAD için kendi gelir modelini geliştirmiş bir kurum olmak önem taşıyor. Üçüncü olarak da; tüm çalışmaları EGİAD'a yakışacak şekilde birlik ve beraberlik içinde yapacağız" dedi.

EGİAD Meslek Lisesi, Gastronomi Akademisi, EGİAD Spor Ligi gibi 7 makro proje ile altı çalışma grubunu tanıtan Kaplan, bu çalışmaların tümünün alt yapı ve fizibilite çalışmalarının tamamlandığını, 14 Ocak'ta yapılacak seçim ardından işe hemen başlayabileceklerini söyledi. Kaplan, şöyle devam etti:

"Tüm projelere başlamadan önce elbette üyelerimizin olurunu alacağız ve EGİAD'a külfet getirmeden geleceğin EGİAD'ının kendini gerçekleştirmesine vesile olacağız. Hedefimiz üyelerle bütünleşmek bu nedenle en büyük projemiz katılımcı üyeleri olan bir EGİAD. Bizim amacımız; üyemizin derdine derman olmak. Onu her alanda desteklemek, yanında olmak."