EGİAD'a Medicana ayrıcalığı

İmzalanan protokolle EGİAD üyesi firmaların çalışanları ve çalışanların birinci derece yakınları, hastanedeki tüm sağlık hizmetlerinden avantajlı fiyatlarla faydalanacak.

Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD) ve Medicana International İzmir Hastanesi arasındaki protokolün imza töreni, EGİAD Başkanı Alp Avni Yelkenbiçer ve Medicana International İzmir Hastanesi Genel Müdürü Ulvi Ünal arasında yapıldı. Yapılan iş birliğinin iki kurumun ortak çalışmaları için önemli bir zemin teşkil edeceğini belirten Alp Avni Yelkenbiçer, "Pandemi döneminde özellikle güven unsuru her zaman ön planda oldu. Güvendiğimiz yerlerle iş yapmak, güvendiğimiz paydaşlarla çalışmak istiyoruz. Bu anlamda Medicana gibi saygın bir partnerle iş birliği yapmaktan çok mutluyuz. Yapılan protokol kapsamında üyelerimiz ve çalışanlarına avantajlar sağlamış olmak büyük önem arz etmekte. İzmir'e yapılan yeni yatırımları destekliyoruz. Sağlık alanında konulan hedefler bizim İzmir için belirlediğimiz vizyon ile de birebir uyuşuyor" dedi.

Medicana International İzmir Hastanesi Genel Müdürü Ulvi Ünal da, üstün tıbbi teknolojisine ek olarak, uluslararası platformlarda önemli başarılara imza atmış hekim kadrosu ve profesyonel sağlık ekibiyle kısa sürede sadece İzmir'in değil Ege'nin sağlık üssü durumuna geldiklerini söyleyerek, “Bu bağlamda İzmir ve Ege ekonomisine büyük katkı sağlayarak yön veren EGİAD gibi köklü ve dinamik bir kurumla iş birliği protokolü imzalamaktan oldukça memnunum” diye konuştu.