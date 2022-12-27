EGİAD'a taze kan geldi

2022'de 70 yeni üyenin katılmasıyla taze kan kazanan Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD), son üyeleriyle kaynaşma toplantısı yaptı.

Ege Genç İş İnsanları Derneğine (EGİAD), 2022'de 70 yeni üye katıldı. Dernekte, yeni üyeleriyle bir kaynaşma toplantısı düzenledi.

Toplantıya; EGİAD Başkanı Alp Avni Yelkenbiçer, başkan vekilleri Kaan Özhelvacı, Fatih Mehmet Sancak, Frederic Pagy, Genel Sekreter Prof. Dr. Fatih Dalkılıç, yönetim kurulu üyeleri Özveri Okay, Müge Şahin, Yağmur Yarol, Mert Hacıraifoğlu, Pınar Berberoğlu, Sosyal İlişkiler Komisyonu Başkanı İlker Erdiliballı, Sanayi Dijitalleşme ve Sürdürülebilirlik Komisyonu Başkan Vekili Remzi Uslu ev sahipliği yaptı.

32 yıllık EGİAD geçmişindeki en yüksek katılımla daha da güçlendiklerini dile getiren EGİAD Başkanı Alp Avni Yelkenbiçer, yeni üyelerin entegrasyonu için farklı etkinlikler düzenlemeye özen gösterdiklerini dile getirdi. EGİAD faaliyetleri, komisyon çalışmaları, paydaşlarla ilişkilere yönelik ayrıntılı bilgi veren EGİAD Başkanı Yelkenbiçer, “Genelde sivil toplum kuruluşlarında üyeler bir araya geldiklerinde, sosyalleşmeyi ve network fırsatlarının ortaya çıkarılmasını sağlamak oldukça zordur. Özellikle bu kişiler birbirine yabancıysa ya da birlikte yakın çalışma ortamında olmayan kişilerse bu daha da zordur; ancak EGİAD'da komisyonlarımız sayesinde kişiler arası bariyerleri de ortadan kaldırıyoruz. Hem dostluk hem ticaret gelişimi hızlı ve kalıcı oluyor. Kurumsal kültür çalışmalarımız çerçevesinde gerçekleştirdiğimiz etkinliklerimize katılımınızı bekliyoruz” dedi.

Her sektörden temsilcinin faaliyette bulunduğu büyük bir STK olarak çalıştıklarını belirten Yelkenbiçer, bağımsız ve gönüllü sivil toplumun gücüne inanan, örgütlü olmanın önemini anlamış, bölgesinin ve ülkesinin sorunlarını dert edinmiş, sorunların değil, çözümün bir parçası olmaya çalışan iş insanları olarak bir arada bulunduklarını dile getirerek, “EGİAD olarak İzmir'de ortaya koyduğumuz enerjiyi üyelerimizin oluşturduğu sinerjiden almaktayız. Bölge çapında bir sinerji oluşturmayı hedefleyen bir kurum olarak EGİAD'ın daha etkin çalışması ve üyelerinin oluşturduğu güç birliğinin geliştirilmesi için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Dernekler arası iş birliği ile benim değil bizim kültürüyle hareket ederek hem derneğimizi büyütüyor hem üyelerimizi güçlendiriyor, ortak sesi oluyoruz” dedi.