EGİAD'da söz kadınların

Yüzde 30'luk kadın üye oranı ile dikkat çeken Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD), 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında “EGİAD'lı İş Kadınları Perspektifinden Çalışma Hayatında Kadın” konulu etkinlik düzenledi. Kadınlar Günü ruhuna sadık kalarak başrolde kadın üyelerin olduğu etkinlikte, söz kadın üyelere bırakıldı; toplumda, çalışma hayatında kadının yeri, hakları, beklentileri masaya yatırıldı.

EGİAD Başkanı Alp Avni Yelkenbiçer'in açılış konuşmasıyla başlayan webinar, EGİAD Genel Sekreter Yardımcısı Ezgi Kudar Eroğlu'nun moderasyonuyla, STK üyesi iş kadınlarının katılımıyla gerçekleşti. Serbest kürsü şeklinde online olarak gerçekleşen etkinlikte konuşan EGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Alp Avni Yelkenbiçer, sözlerine “Kadın toplumun en etkili, en yönlendirici, en birleştirici ve en koruyucu unsurudur. Kadının ilerlemesi sosyal adaletin bir şartı olmakla birlikte sadece bir kadın sorunu değildir. Bu konu, sürdürülebilir, adil ve kalkınmış bir toplumu inşa etmenin tek yolu olup politik, sosyal, ekonomik, kültürel başarının da ilk koşuludur. Demokratik, ileri bir toplum için kadınların güçlendirilmeleri, etkinlik alanlarının genişletilmesi, eğitim, istihdam, sağlık, siyaset, hukuk gibi alanlarda eşit fırsat ve olanaklardan faydalanabilmeleri büyük önem taşımaktadır” diyerek başladı.

"Kadın girişimciliği destekliyoruz"

Türkiye'nin gelişim sürecinde en fazla katkıyı kadınların koyduğuna dikkat çeken Yelkenbiçer, “Türkiye; ekonomisi, siyaseti, sosyal hayatı ve demokrasisi ile gelişirken bu sürece en fazla katkıyı veren kadınlarımız olmuştur. Özellikle son yıllarda kurum olarak kadın girişimciliğinin güçlendirilmesi yönünde çalışmalar yapmaktayız. EGİAD Melekleri çatısı altında yatırım yaptığımız 24 girişimin 8'i kadın kuruculardan oluşmaktadır ve maalesef yeterli değildir. Ekonomiye katılımın yanında takdir edersiniz ki kadınlarımız bu süreçte kendilerini ifade edebilecekleri sivil toplum örgütlerine ihtiyaç duymaktadırlar. Bu bakımdan EGİAD kadın üyelerinden her zaman büyük güç alan bir STK'dır. Ülke ortalamamızın her ne kadar üstünde de olsa kadın üye sayımızın yüzde 30'a yakın oluşu tabii ki en büyük eksiklerimizden birisidir. Bu özeleştiriyi yapmaktan hiç çekinmiyorum ve bu sayıyı artırmak için de çalışmaya devam ediyoruz” dedi.

"Türkiye'nin gücü, kadınların gücüdür"

Sözlerine Atatürk'ün “Daha emin ve daha doğru olarak yürüyeceğimiz bir yol vardır; büyük Türk kadınını çalışmamıza ortak kılmaktır” sözleriyle son veren Yelkenbiçer, “Türkiye'nin gücü, kadınların gücüdür. Küresel sorunların çözümü de kadınlarımız sayesinde aktif olabilecek bir potansiyele sahiptir. İklim krizinden sosyal meselelere kadar dünya her alanda kadın zekasına, sezgisine muhtaçtır” diye konuştu. Kadınların iş yaşamında yaşadığı sorunlar değerlendirilerek cam tavan, cam asansör ve cam uçurum sendromlarının etkileri aktarıldı. Kadın istihdam problemleri, kadın emeğinin değersizleştirilmesi, kadınların çalışma hayatında daha fazla sömürülmesi ve ev içi emeğinin yok sayılması başlıklarının da tartışmaya açıldığı toplantıda, profesyonel kariyerde güçlü kadınlar oluşturmak için öneriler görüşüldü.