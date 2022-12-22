EGİAD'dan coşkulu yeni yıl kutlaması

Ege Genç İş İnsanları Derneğinin (EGİAD) yeni yıl kutlaması, EGİAD Sosyal Kültürel Etkinlikler Merkezi Tarihi Portekiz Sinagogu ESKEM'de yapıldı. Etkinlikte, derneğin kurumsal hafızasını temsil eden fahri üyelerle, derneğe dinamizmi taşıyan aktif üyeler ve basın mensupları bir araya geldi.

Programın açılışında konuşan EGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Alp Avni Yelkenbiçer, bu sene pandemiyi geride bırakmış olmanın etkisiyle yüz yüze faaliyetlere önem verdiklerini belirtti. Yelkenbiçer, üyelerin birbirleriyle kaynaşması, ortak iş yapma kültürünün geliştirilmesi ve iş insanına dokunan çalışmalar yürütmeye önem verdiklerini kaydetti. 2022'de 70 yeni üyenin EGİAD ailesine katıldığını ve bunun 32 yıllık EGİAD geçmişindeki en yüksek katılım sayısı olduğunu vurgulayan Yelkenbiçer, yeni üyelerin entegrasyonu için farklı etkinlikler düzenlediklerini; fakat yılbaşı etkinliğinin ayrıca bu amaca da hizmet ettiğini vurguladı. 2022 yılının EGİAD açısından dolu dolu geçtiğini vurgulayan EGİAD Başkanı Yelkenbiçer, “İş dünyası olarak 2023 yılının tüm insanlığa ve ülkemize barış, sağlık, huzur, kazanç ve mutluluk getirmesi dileğiyle herkesin yeni yılını kutluyorum” dedi.