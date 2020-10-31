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EGİAD'dan depremzedelere yardım destek paketleri

İzmir’de 6.

İzmir'de 6.6 büyüklüğünde meydana gelen Depremin ardından EGİAD İş dünyası zarar görenlere yardım konusunda harekete geçti.


Yakınlarını kaybedenlere baş sağlığı yaralılara şifalar dileyen Ege Genç İş İnsanları Derneği Başkanı Mustafa Aslan, tüm İzmirlilere geçmiş olsun dileklerini iletti. Deprem sonrasında yönetim kurulu ile hemen harekete geçen EGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Aslan, üyeleri ile koordine olarak yardım destek paketi hazırlıklarını başlattı. Aslan, “İzmir bu korkunç sınavın üstesinden gelecektir, her türlü yardıma hazırız. Depremin ardından destek için yetkililere ulaştık. Bilgi aldık ve hemen koordine olduk. Başta gıda olmak üzere birçok ihtiyaç maddesini belirleyerek harekete geçtik. Üzerimize düşeni yapmaya hazırız. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı, yaralılara şifalar diliyoruz” dedi.

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