EGİAD'dan Ege'nin ilk 'Kadın Zirvesi'

Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD), Batı Anadolu Sanayici ve İş İnsanları Dernekleri Federasyonu (BASİFED) ve İzmir Ticaret Odası (İZTO) işbirliği ile düzenlenen ‘İş'te Kadın İşte Kadın Zirvesi', iş, üniversite ve sivil toplum dünyasından isimleri bir araya getirdi. Zirve, hem Ege Bölgesi'nin büyük kapsamlı ilk ‘Kadın Zirvesi' olarak hem de katılımcılarıyla oldukça dikkat çekti.

EGİAD, İZTO ve BASİFED iş birliği ile İZTO Seminer Salonu'nda ‘İş'te Kadın, İşte Kadın' başlığıyla ‘Kadın Zirvesi' düzenledi. İş, üniversite ve sivil toplum dünyasından isimleri bir araya getiren zirve, EGİAD Başkanı Mustafa Aslan, İZTO Başkanı Mahmut Özgener ve Batı Anadolu Sanayici ve İş İnsanları Dernekleri Federasyonu Başkanı Seda Kaya'nın açılış konuşmaları ile başladı. İnci Holding CEO'su Neşe Gök, Vodafone Türkiye Kurumsal İş Birimi İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, Girişimci Kadınlar Grubu Kurucusu Ülkü Hür, TutumluAnne.com kurucusu Özden Pusat, Tekkredi kurucusu ve CEO Pelin Anlı Bedirhanoğlu, Ev Tekstili kurucusu Gül Güler Goncagül, BSH Ev Aletleri Türkiye, Orta Doğu, Afrika ve BDT Bölgeleri Kurumsal İletişim Müdürü Burçin Girit, Coca Cola Bilgi Teknolojileri Direktörü (CIO) Leyla Deliç, M-Gen Dijital Ajans kurucusu, Fütürist, Ekonomist Ufuk Tarhan konuşmacılar arasında yer aldı. Rol modeller ile dünyaya kadınların gözünden bakılarak, çalışmak isteyen kadınlar başarı hikayeleriyle cesaretlendirildi.

“Yeterli değil”

EGİAD Başkanı Mustafa Aslan, 30. yaşını kutlamaya hazırlanan EGİAD'ın geçtiğimiz aylarda yapılan genel kurulunda adındaki ‘iş adamları' ibaresinin ‘iş insanları' olarak değiştirilmesinin kadının iş dünyasındaki mutlak yerine dikkat çekmesi açısından önemli olduğunu kaydetti. Derneğin kadın üye sayısını yeterli görmediğini ve artırılması için çalışmalar yürüttüklerini ifade eden Aslan, kurum olarak özeleştiride bulunarak, “Kuruluşundan bu yana kadın üyeler derneğimizde her seviyede aktif rol almış ve bugün BASİFED Başkanı sıfatı ile aramızda olan Sayın Seda Kaya iki dönem boyunca EGİAD Başkanı olarak görev yapmıştır. Buna rağmen özeleştiri yapmak gerekirse her ne kadar Türkiye ortalamasının üzerinde gözükse de yüzde 15 kadın üye oranı bizim için; İzmir için yeterli değildir. Bu oranın artırılması için yönetim kurulumuz kararlılıkla çalışmaktadır” dedi.

“Kadın işsizlik oranı yüksek”

Kadınların güçlendirilmesinin ve ekonomik hayata eşit katılımlarının iyileştirilmesinin son derece önemli olduğunu vurgulayan Aslan, “Türkiye'de kadınların istihdama katılım oranının son yıllardaki görece artışı olumlu bir gelişmedir. Ne var ki, kadın istihdamına ilişkin veriler incelendiğinde kadın işsizlik oranının erkek işsizlik oranından bir hayli yüksek olduğu da görülmektedir. Bunun yanı sıra istihdam edilmeyi başarmış kadınlarla erkekler arasındaki ortalama ücret farkları ve üst düzey pozisyonlara çıkıldığında kadın sayısının çarpıcı oranda az olması; işgücü piyasasında toplumsal cinsiyet eşitsizliklerinin farklı boyutlarıyla derinlemesine incelenmesini önemli kılar. Kadın oranlarına bakacak olursak, Türkiye'de Merkez Bankasında yalnızca bir kez kadın meclis üyesi olmuş. Türkiye'de yönetim kurulu üyelerinin 2005'de yüzde 7'si kadın iken günümüzde bu oranın yüzde 14 olduğunu görüyoruz. AB üyelerinde ortalama ise 2005 yılında yüzde 9,8 iken 2018 yılında yüzde 26,2. Yönetim kurulu başkanlarında bu oran yüzde 6 civarında. Aynı kriterde yüzde 7,5 ile AB ülkelerinde de oran oldukça düşük görünüyor. Türkiye'de kadın milletvekili oranı 2006'da yüzde 3 civarından 2018'de ancak yüzde 17'ye yükseliyor. AB ülkelerinde ise yüzde 30 oranında kadın milletvekili var. Bunun yanında Türkiye Büyük Millet Meclisinin hiç kadın başkanı olmamış” diye konuştu.

“Cam uçurum”

Kadınlara kurulan ‘cam uçurum' tuzağına da dikkat çeken Aslan, cam tavanı aşan kadınların kendilerini şirketin olumsuz koşullarında üst düzey yöneticilik pozisyonunda bularak büyük risk aldıklarını ifade etti. Aslan şöyle konuştu:

“Bu kavram, şirketin kriz dönemlerinde kadınların başarısız olmaları için kendilerine verilen riskli bir pozisyondur. Bu kavram, kadın yöneticilerin şirketin içinde bulunduğu olumsuz performans koşullarında üst düzey yöneticiliğe getirilip şirketin başarısızlığından sonra ‘kadından zaten yönetici olmaz' cümlesini sarf edebilmek için erkek yöneticiler tarafından geliştirilmiştir.”

“Ana mücadele damarımız eğitim”

BASİFED Başkanı Seda Kaya ise, kadının önceliğinin hala yaşam ve özgürlük olduğuna dikkat çekerek, iş yaşamında eğitimli kadının önemine vurgu yaptı. 2018 yılında öldürülen kadın sayısının 440 olduğunu hatırlatan Kaya, “Bu verilere göre, kadının bu ülkedeki temel problemi öncelikle hala yaşam ve özgürlük. Bu makus gidişatı değiştirmenin, kadına yaşam hakkı tanıyan bir toplum inşasının temel çimentosu ise her zaman söylendiği gibi kız çocuklarının eğitimidir. Kız çocuklarının eğitim alması, hayata tutunmaları ve ilerde istihdama katılmış, kendi ayakları üzerinde duran, özgüvenli kadın bireyler olmalarının temelini oluşturmaktadır. Eğitim durumuna göre iş gücüne katılım oranları incelendiğinde; kadınların eğitim seviyesi yükseldikçe iş gücüne daha fazla katıldıkları görülüyor. Okuryazar olmayan kadınların iş gücüne katılım oranı yüzde 15.9, lise altı eğitimli kadınların iş gücüne katılım oranı yüzde 27.7, lise mezunu kadınların 34.3, yükseköğretim mezunu kadınların iş gücüne katılım oranın ise yüzde 72.7 olduğu görülüyor. O zaman ana mücadele damarımız belli; eğitim” ifadelerine yer verdi.

Türkiye'de yönetici pozisyonundaki kadın oranının sadece yüzde 17,3 olduğuna, şirketlerde üst düzey ve orta kademe yönetici pozisyonundaki kadın oranı 2012 yılında yüzde 14,4 iken, 2017 yılında yüzde 17,3'e yükseldiğine ancak yetersiz bir rakam olduğuna vurgu yapan Kaya, kadınların yönetim kademelerinde yer almak için talep etmeleri gerektiğine dikkat çekti.

“Sadece yüzde 28.9'u istihdama katılabiliyor”

İZTO İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener de, günümüz endüstrilerinde başarıyı yakalamış dev kurumlarda başarının birinci koşulunun kadın-erkek dengesinden geçtiğini ifade etti. Özgener, “Sadece sayı olarak değil, kadınlara eşit yetki, eşit fırsatlar, eşit ücretlendirme yaklaşımlarıyla değer veren her kurum ilerler. Tersi yönde davranan erkek egemen yapılar kısa sürede yok olmaya mahkumdur, endüstrilerin tarihi bunun sayısız örneğiyle doludur” dedi.

Yapılan çalışmalara, tüm iyi niyetli yaklaşımlara rağmen toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda ülke olarak durumun istenilen seviyede olmadığını ancak İzmir ve Ege'nin toplumsal cinsiyet eşitliği istatistiklerinde ülkemizin geri kalanına göre öncü bir rol üstlenildiğini ifade eden Özgener, şunları söyledi:

“Nüfusumuzun yüzde 49.8'i kadınken, sadece yüzde 28.9'u istihdama katılabiliyor. Belirli alanlarda kadınların iş gücüne katılımındaki yükseliş özellikle dikkat çekiyor. Bu sayıları hep birlikte daha da yükseltmemiz gerekmekte. Yükseköğretim istatistiklerine göre kadın profesör oranı 2008-2009 öğretim yılında yüzde 27.4 iken 2017-2018 öğretim yılında yüzde 31.2 oldu. Dışişleri Bakanlığı verilerine göre 2009 yılında kadın büyükelçi oranı yüzde 10.8 iken, bu oran 2018 yılında yüzde 22.1 oldu. Bu sayıları arttırmak hepimizin elinde. Kadın ve erkeklerden ayrı ayrı çözümler beklersek, değişimi sağlayamayız” dedi.

Zirve üç ana oturum ile devam edecek

Zirve, üç ana oturum ile devam edecek. Demirören Haber Ajansı Ege Temsilcisi Elif Demirci İşleğen'in moderatörlüğünü yaptığı ilk oturum, "Başarı Cesaret İster" başlığı ile gerçekleşti. Oturumun konuşmacıları, Vodafone Türkiye Kurumsal İş Birimi İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin ve İnci Holding CEO'su Neşe Gök oldu. Şahin, şirketlerde kadın yönetici sayısının azlığına dikkat çekerek, "Erkekler de yanındaki koltukta kadınların yer almasını desteklemeli" derken, Vodafone tarafından gerçekleştirdikleri projeleri anlattı. Gök ise, Türkiye'nin ilk keresteci kadın yöneticisi olması ile ilgili anılarını anlatırken, erkek egemen olan otomotiv sektöründe bir kadın yönetici olması hakkında konuştu.