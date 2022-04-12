EGİAD'dan enerji için check-up projesi

İş dünyasının artan enerji maliyetlerinden ötürü çıkmaza girmemesi için çözüm yolları arayan Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD), "Enerji Check-Up" projesiyle üye firmalar çerçevesinde enerji tasarrufuna dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla merkezi İzmir Bayraklı'da bulunan bir güneş enerjisi ekipmanları tedarikçisi firma ile protokol imzaladı.

“Enerji Check-Up projemizi tekrarlamaktan çok mutluyuz”

EGİAD'ın Alsancak'taki merkezinde gerçekleştirilen protokol töreninde konuşan EGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Alp Avni Yelkenbiçer, kaynakların hızla tükendiğine, sürdürülebilir bir dünya için enerji tasarrufunun büyük önem kazandığına dikkat çekerek, "Enerji tasarrufu hepimiz için büyük önem taşıyor. Küresel ısınma, sanayileşme ve artan dünya nüfusu sonucu enerji açığı büyürken, enerji kaynakları da buna bağlı olarak hızla tükendi. Ukrayna-Rusya savaşı da bu maliyetleri daha da arttırdı. Enerji darboğazının aşılması ve enerjinin daha verimli kullanılması için herkese büyük sorumluluklar düşüyor. EGİAD'da dönemler arası devamlılık esastır. Biz de 12. dönem 2013 yılında yapılan Enerji Check-Up projemizi tekrarlamaktan çok mutluyuz" dedi.

“Enerji verimliliğinde ciddi artılar yaşanabilecek”

Enerji Check-Up projesine büyük ihtiyaç doğduğunu belirten Yelkenbiçer şöyle konuştu: "Enerji kaynakları tükendikçe enerji fiyatları da hızla yükseliyor. Dolayısıyla enerji tasarrufunun önemi ve gerekliliği geçtiğimiz her gün daha iyi anlaşılan bir kavram olarak karşımıza çıkıyor. Üretim maliyetlerini düşürmek ve rekabet gücünü artırmak amacıyla oluşturduğumuz "Enerji Check-Up" projesi de işte bu amaçla bugün imzaladığımız bu anlaşma ile start alıyor. Böylelikle İzmir'de yer alan akredite bir firma ile iş birliğine imza atarak, üyelerimizin daha verimli enerji kullanımı ve tasarrufu için hiçbir bedel ödemeyecekleri önemli bir hizmeti başlatmış oluyoruz. Proje dahilinde, üyelerimizin şirketlerinde ücretsiz olarak Enerji Check-up faaliyeti yürütülerek, kurumsal bazda, enerji verimliliğinde ciddi artılar yaşanabilecek."

“Yeni bir enerji bakış açısı oluşturacağız”

Merkezi İzmir Bayraklı'da bulunan ve faaliyetlerini güneş enerjisi ekipmanları tedarikçisi olarak sürdüren firmanın genel müdürü Sertaç Yılmaz ise enerji verimliliğinin rekabet gücünü artırdığına dikkat çekerek, "EGİAD bu projeyle çevre bilinci yüksek bir dernek olarak kendisini ortaya koymuştur. Bu konuda duyarlı bir sivil toplum kuruluşu olduğunu bir kez daha kanıtlamıştır. Bu proje ile temelden tepeye kadar, şirkete, fabrikaya, dünyaya daha verimli ve faydalı yeni bir enerji bakış açısı oluşturacağız" ifadelerini kullandı.