EGİAD'dan Fransa'da büyük tanıtım

Her yıl Paris'te düzenlenen teknoloji ve girişimcilik fuarı VivaTech'te bu sene Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD) ve EGİAD Melekleri Yatırım Ağı da yer aldı.

Avrupa'nın en üst düzey teknoloji etkinliklerinden biri olarak anılan fuarda, EGİAD üyeleri de temaslarda bulunarak işbirlikleri sağladı. Tesla, SpaceX ve Twitter'ın tartışmalı CEO'su Elon Musk ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un da katılım sağladığı Paris'teki VivaTech Teknoloji Fuarı'na katılan ilk Türk sivil toplum örgütü EGİAD oldu. 4 bin teknoloji meraklısına konferans veren Musk, yapay zeka, derin teknoloji üzerine gerçekleştirdiği sunumla dikkat çekti.

İlk yılında ev sahipliği yaptığı sayının iki katı olarak bu yıl 2 bin 400 start-up'ı ağırlayan VivaTech, bir sonraki büyük inovasyonu finanse etmek isteyen 2 binden fazla yatırımcıyı da kendine çekti. Yapay zeka standartlarının dikkatlerden kaçmadığı fuarla ilgili temaslarını aktaran EGİAD Başkanı Alp Avni Yelkenbiçer, “EGİAD olarak böylesi önemli bir fuarda yer almaktan son derece mutluyuz. Fuara, Türkiye'nin de aralarında olduğu 146 ülkeden şirket ve yatırımcı katıldı. 16 Türk teknoloji girişim şirketi ve 60'ın üzerinde kişiden oluşan heyet, fuarda Türk girişimci ekosistemini farklı ülkelerden gelen yatırımcılara tanıttı. Bizim de ciddi temaslarımız oldu. Fuara katılma amacımız İzmir ekseninde girişimcilik çalışmalarımızı ve tabanımızı buradaki dünya şirketleriyle ve yatırımcılarıyla bir araya getirmek, temaslar kurmaktı. Girişimcilerin, ürünlerini ve hizmetlerini uygulayabilecekleri ortaklar arayışında olduklarını gözlemledik. EGİAD kendisini bu fuar aracılığıyla bir kez daha tüm dünyaya tanıtma fırsatı bulmuş oldu. EGİAD olarak dünyadaki yenilikçi firmaların son teknolojilerini takip etme fırsatı bulduk. Bunlarla beraber çalışan girişimcileri de yakından inceledik. Dünyada ortaya çıkan 4 teknolojik trendin olduğunu burada bir kez daha gördük. Karbonsuzlaşma, döngüsel ekonomi, yapay zeka, artırılmış gerçeklik etkinlikleri fuara damga vurdu. VivaTechnology, inovasyon ve teknolojinin olumlu etkisi olan daha kapsayıcı bir toplum inşa etmede belirleyici bir rol oynadı. Bu yıl zenginleştirici tartışmalar, ünlü konuşmacılar ve çığır açan yeniliklerden oluşan dolu bir programa katılım sağlamış olduk” dedi.

Derin teknolojiye derinlemesine bakış

Yelkenbiçer, EGİAD Melekleri İcra Kurulu Başkanı Levent Kuşgöz ve Koordinatörü Melisa İtmeç, derin teknolojilerin hızlanması ve dönüşmesinde global vizyona sahip olan, bu vizyon ile birçok faaliyet gösteren Hello Tomorrow Yatırım Network Koordinatörü Selma El Ouardi ile bir araya geldi. Gerçekleştirilen ziyaret çerçevesinde derin teknolojilerin global sahnedeki yatırım ve girişimcilik dünyası için önemi, 2023 yılı için trendler ve fırsatlar görüşüldü. Özellikle EGİAD Melekleri, melek yatırım ağı olarak geleceğe yönelik etkinliklerde aktif olarak rol alma üzerinde durdu.

Resmi temaslarda EGİAD'ın yatırım stratejileri görüşüldü

Paris temasları çerçevesinde Ticaret Başmüşaviri Murat Gören, Ticaret Müşaviri Gonca Köksal Ensari ile bir araya gelen EGİAD Başkanı Alp Avni Yelkenbiçer ve başkanlığındaki 35 kişilik heyet, toplantıda EGİAD projeleri ve EGİAD Melekleri Yatırım Ağı hakkında bilgi vererek, VivaTechnology Fuarı çerçevesindeki temasları aktardı. Ziyarette iki ülke arasındaki ticari ve ekonomik ilişkiler, Türkiye'nin ihracatını artırmak üzere destek programları üzerinde de duruldu. Özellikle rekabet avantajına sahip olunan sektörler ile ihracat potansiyelinin varlığı vurgulanırken, Fransa'da yatırım imkanları ve ticari ilişkilerin geliştirilmesine yönelik çalışmalar görüşüldü. Görüşmelerde EGİAD tanıtımına ve Think Tank İzmir Girişimcilik Raporu'na da yer veren EGİAD Başkanı Yelkenbiçer, Türkiye'deki vergi avantajları, yatırım stratejileri, yatırımcı olma şartıyla, yatırım fırsatları ve yatırım sürecine yönelik bürokrasi ve yatırımcılık ekosistemine yönelik sunumuyla da dikkat çekti.

OECD'de girişimcilik ve NEET kavramına dikkat çekildi

EGİAD, Paris temasları çerçevesinde OECD Türkiye daimi temsilciliği de ziyaret edildi. EGİAD ve EGİAD Melekleri Yatırım Ağı hakkında bilgi sunulan toplantıda, EGİAD Think Tank çalışmaları çerçevesinde en son yayınlanan İzmir Girişimcilik Araştırma Raporu içeriği konusunda bilgi verildi. Girişimcilik ve teknoloji yatırımları konularında görüş alışverişinde bulunulan ziyarette işbirliği çalışmaları görüşüldü. Ziyarette ayrıca EGİAD'ın son zamanlarda sıkça gündeme getirdiği ve OECD'nin de datalarında yer alan NEET-Not in Education, Employment, or Training (Ne eğitimde ne istihdamda olmayan gençler) kavramına değinildi. Gençlerin ne istihdamda ne de eğitimde olmamasının büyük bir problem olduğuna dikkat çekilerek, çözüm önerileri üzerinde konuşuldu. Yelkenbiçer, Avrupa ülkeleri ve dünyada aralarında Türkiye'nin risk ve yoğunluk sınıfında bir numara olduğu konu olduğuna dikkat çekti.

En önemli kültür ve ticaret merkezlerinin başında gelen Fransa'nın başkenti Paris'e yapılan ziyarete EGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Alp Avni Yelkenbiçer, EGİAD Yönetim Kurulu Başkan Vekili Arda Yılmaz, Kaan Özhelvacı, EGİAD Yönetim Kurulu Üyeleri Arda Ürper, Cem Elmasoğlu, EGİAD Melekleri İcra Kurulu Başkanı Levent Kuşgöz, EGİAD Melekleri İcra Kurulu Üyesi Efe Saygılı, EGİAD Uluslararası İlişkiler Komisyonu Başkanı Hasan Güler, EGİAD İş Geliştirme Komisyonu Başkanı İsmail Girginoğlu, EGİAD Üyeleri Aslıhan Güler, Begüm Soydan Sayılkan, Berk Altınkeserler, Berna Çoban, Ceren Sezgin, Deren Acay, Duygu Koç, Elif Koç, Erşit Onur Civan, Evrim Uslu, Kemallettin Okkaoğlu, Mert Karabağlı, Mert Sönmüş, Merve Topraklı, Murat Çekirdek, Murat Deha Değer, Onur Civan, Orçun Tan, Rebia Rezzan Özduran, Remzi Uslu, Selen Günaydın, Sinan Görgün, Yeşim Şanal, Yiğit Çetiner, EGİAD Melekleri Üyesi İskender Kökey ve EGİAD Melekleri Koordinatörü Melisa İtmeç katılım gösterdi.