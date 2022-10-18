EGİAD'dan Gaziantep çıkarması

Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD) ve Gaziantep Genç İş İnsanları Derneği (GAGİAD) mevcut iş birliklerinin güçlendirilmesi için Gaziantep'te bir araya geldi. EGİAD tarafından Gaziantep'te gerçekleştirilen ziyarette, iki kurum yetkilileri 'Kardeş Dernek' protokolü imzalayarak kurumlar arasında bir ilke imza attı.

GAGİAD Başkanı Cihan Koçer ev sahipliğinde gerçekleşen ziyarette ilk olarak iki STK üyeleri bir araya geldi. GAGİAD Dernek Merkezi'nde gerçekleşen görüşmede, aralarındaki dostluk ilişkilerine dayanarak, yönetim kurulları koordinatörlüğünde Kardeş Dernek ilişkisi kurulması yönünde iş birliğine varılıp önemli bir protokole imza atıldı. Atılan imzaya göre taraflar, ilişki ve ticari iş birliklerinin geliştirilmesine yönelik faaliyetlerde bulunacak. İmzaların atılmasının ardından, Gaziantep'in önemli firmalarını ziyaret ederek üretim tesislerini yerinde gören genç iş insanları, daha sonra Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'i de makamında ziyaret etti.

“İki dernek arasındaki dostluk ve dayanışma, iş birliği ile taçlandı”

Konumları farklı olsa da EGİAD ile GAGİAD'ın birbirine çok benzediğini ifade eden EGİAD Başkanı Alp Avni Yelkenbiçer, “Ülkenin ve bölgenin kalkınmasında ve girişimciliğin artırılmasında bugüne kadar Ege Bölgesi'nde önemli faaliyetler yürüten EGİAD'ın, GAGİAD ile bir araya gelerek kurduğu kadim dostluk ile bu çalışmaların iki bölge arasında pekiştirilmesi mutluluk verici. İki dernek arasında yıllardır süregelen dostluk ve dayanışma iş birliği ile taçlandı. Şehirlerin gelişimi için bu protokollerin çok önemli. Gaziantep'e büyük bir heyecan ve istekle geldik. Şehre ayak bastığımız andan itibaren kendimizi evimizde gibi hissettik. Atamızın yolunda ilerleyen, çağdaş medeniyetler seviyesine çıkmayı kendine misyon edinmiş iki dernek olarak bu protokolü imzalayacak olmamız bizi çok mutlu ediyor. Bizler GİAD'lar arasında en güçlü dernekler arasındayız. Sizlerin bugüne kadar yaptıklarınızdan çok etkilendik ve artık daha fazlasını birlikte hayata geçireceğimize eminiz. Bu protokol sayesinde artık her iki dernek arasındaki dostluk ve iş birliği kalıcı hale getirildi” diye konuştu.

“Dernekler ve ülke için hayırlı olmasını diliyorum”

Uzun zamandır İzmir'le yakın ilişkiler kurduklarını belirten GAGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Koçer, “Gelişen ve değişen dünyada artık tek başına varlığını sürdürebilmek çok mümkün değil. Artık dünyayı iyi incelemeli, gelişmeleri yakından takip etmeli ve olumlu-olumsuz yönlerimizi iyi tespit etmeliyiz. Rekabet ve iş modellerinin hızla değiştiği, iş yaşamının farklı boyutlara taşındığı şu günlerde kendimizi yenilemeliyiz. İşte bu noktada İzmirli dostlarımızla gelerek iş birliğimizi artırma kararı aldık. Projenin dernekler ve ülke için hayırlı olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.

“İki kenti ortak projelerle buluşturalım”

EGİAD ve GAGİAD arasında imzalanan protokolden büyük memnuniyet duyduğunu ifade eden Başkan Şahin, “Siz STK'lar ve iş dünyası olarak bu değişimi ve dönüşümü başlatın, biz de İzmir Büyükşehir Belediyesi ile sizi takip edip ortak çalışmalarla iki kenti ortak projelerde buluşturalım. Bu vizyon bu salonda var. Yenilenebilir enerjiye kadar güzel çalışmalar bekliyorum. Yeşil dönüşüm, kültür-sanat, spora kadar geniş yelpazede ortak çalışmalar yapılmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Gaziantep'e gerçekleştirilen iş gezisine; EGİAD Başkanı Alp Avni Yelkenbiçer, EGİAD Yönetim Kurulu üyeleri Süleyman Tutum, Eyyüpcan Nadas, Erkan Karacar, Özveri Okay, Arda Yılmaz, EGİAD Sosyal İlişkiler Komisyon Başkanı İlker Erdiliballı, EGİAD üyeleri Ali Çalık, Mehmet Taylan Tanyer, Alp Çandarlı, Hakan Barbak, Güler Yaşdal, Kadircan Yörük, Yağız Serter, Rahmi Özışık ve EGİAD Basın Danışmanı Ebru Dön katıldı.