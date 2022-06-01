EGİAD'dan girişimcilik paneli

Panelde, girişimcilik, kadın girişimciliği, melek yatırımcılık, İzmir'de girişimciliği destekleyen mekanizmalar üzerinde duruldu.

Girişimciliği 4 farklı perspektiften ele alındığı panel, EGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Alp Avni Yelkenbiçer'in açılış konuşması ile başladı. Yelkenbiçer, EGİAD Gençlik Komisyonu'nun kuruluşu, çalışmalarının amaç ve çerçevesinde belirterek, “Gençlerin bakış açılarını anlayabilmek, onlarla aynı masada konuşabilmek geleceğimiz için oldukça kıymetli. EGİAD Gençlik Komisyonu ile Gençlik ve EGİAD arasında bir köprü kurulmaktadır. Bu sayede gençlerimiz bizlerin bilgi birikimlerinden faydalanabilirken, bizler ise onların yenilikçi, farklı bakış açılarını yakinen şahit oluyoruz. Özellikle de günümüzde literatürde de yer aldığı üzere üçlü bir dönüşüm döneminde yer alıyoruz. Yeşil Dönüşüm, Dijital Dönüşüm ve Toplumsal Dönüşüm. Kaynaklarımızı korumak ve yeni iş modelleri ile farklı kaynaklar oluşturmak için yeşili önemsemeli, yatkın olmalıyız. Dijital Dönüşüm süreci sanayi 4.0 ile farklı bir ivme kazandı. Zihinlerimizi, bakış açılarımızı ise dönüşüme aldığımızda bu halkayı tamamladığımızı yani Toplumsal Dönüşümü gerçekleştirdiğimizi söyleyebiliriz. Girişimcilik ise geliştirdiği ve sunduğu inovasyon, yenilik içeren modelleri ile bunların merkezinde yer almaktadır. Yaşam boyu sürekli öğrenen ve küresel ölçekteki gelişmeleri takip eden gençlerimiz, girişimcilerimiz tüm bu süreçleri geliştirecek kahramanlarımızdır” dedi.

Panelde, panelistler birçok önemli noktalara değindi. İzmir İş Kadınları Derneği (İZİKAD) Yönetim Kurulu Başkanı Betül Sezgin “Ekosistemi geliştirmek için çeşitli alanlarda projeler gerçekleştiriyoruz. Kadınların iş dünyasında var olduğu, onların daha özgüvenli ve eşitliğe dayanan bir yaklaşımda olduğu bir yol üzerinde ilerliyoruz. Pandemi ile birlikte dijital dönüşümün ve hibritleşmenin sektörlerde öneminin arttığı aşikardır. Bu dönüşümlerin sonucunda ise sektörlerde değişim gerçekleştirerek yeni meslek gruplarının da önünü açmaktadır. İnovasyona ve yeşil çevreye çokça değindiğimiz bugünlerde, sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda linear yerine döngüsel kalkınma önemlidir. Bu alandaki farkındalık içselleştirilerek, harekete geçilmeli sadece sivil toplum özelinde kalmayarak küresel anlamda uygulamalar yapılmalıdır. Bu sene onuncusunu gerçekleştirdiğimiz Genç İZİKAD Proje yarışması ile her sene bir temaya ve alana odaklandık. Bu on yıllık süreçte gençler bize yeni dönüşümü öğretmektedir” diye konuştu.

EGİAD Melekleri İcra Kurulu Başkanı Levent Kuşgöz'de girişimcilik ve yatırımcılık ana konuları üzerinde görüşlerini belirterek,

“EGİAD Melekleri, İzmir ve Ege Bölgesi'nin Hazineye akredite ilk ve tek melek yatırım ağı olarak 2016 yılından bugüne kadar toplam 3.5 milyon dolar üzerinde 24 girişime yatırım gerçekleştirdi. Dünyanın içinde yer aldığı değişim, dönüşüm süreçleri ile birlikte tüketicilerin talepleri ve trendlerin nasıl evrildiği sektörlerin durumunu belirler. Birçok işletmeler büyük veriyi yorumlama ve çalışmalarını ona göre şekillendirme üzerine odaklanmaktadır. Gelecekte bu veriler ile birlikte işletmeler, tüketicileri ve trendleri yönlendirebileceklerdir. Bu hususta teknoloji çok hızlı ilerlemektedir. Teknoloji ile değer üreten girişimler oldukça değerli. Oyun, finansal teknoloji, sanayide verimlilik, kaynakları korumaya yönelik alanlarda yer alan girişimler önem kazanacaktır. Bu fırsatlar ışığında bir iş fikrine sahip olan girişimciler, fikirlerinizi hayata geçirerek katma değer yaratabilirsiniz. Olmazsa olmaz ise iyi bir ekiptir” ifadelerini kullandı.

Panelde konuşan bir firmanın kurucu ortağı Büşra Köksal, girişimcilik yolculuğunu paylaşarak, “Nişasta balı atıklardan biyopolimer üreterek, ambalaj, beyaz eşya, otomotiv sektörlerinde petrol bazlı plastik kullanımı azaltarak sürdürülebilir kalkınma hedefleri ile üretime ve tüketime destek sağlıyoruz. Sunduğumuz çözüm ile birlikte hammadde tedariğinin dışa bağımlılığını yüzde 20 azalmakta olup, ayrıca işletmelere yeşil mutabakat için destek oluyoruz. Bu maceraya başlarken gıda krizi yanı sıra enerji krizinin daha önemli olabileceğini, dışa bağlılığında yüksek olmasıyla bu farkındalığa ulaştık. Bir donanım girişimcisi olarak, başlangıçta kitlesel fonlama platformunu ilk aşamamızı tamamlamak üzere tercih ettik. Elde ettiğimiz doneler doğrultusunda ise 4.5 milyon değerleme üzerinden ilk yatırımımızı aldık" şeklinde konuştu.

Girişimcilik Merkezi İzmir Koordinatörü Yener Ceylan, şehrin yakın gelecekte politikasında girişimciliğin de yer aldığını belirterek, “İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer'in vizyonu ile birlikte İzmir'i yenilikçi bir şehir yapmak için çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Kent refahını yükseltme hedefi ile elde ettiğimiz çıktıların toplumsal dönüşüm misyonumuzu desteklemektedir. İzmir birçok anlamda girişimcilik ruhu olan bir kent. Kozmopolit yapısı inovasyonu getirmektedir. Girişimcilik Merkezi İzmir olarak akıllı ve sürdürülebilir ulaşım 2022 yılında ele aldığımız temadır. Ford Otosan ile işbirliği gerçekleştirdiğimiz bu tema ile İzmir'in şehir planlama ilkeleri ile paralellik söz konusudur. Girişimciler için birçok fırsatın yer aldığı günümüzde, yenilikçi fikirler ortaya koyarken sadece yerel ölçüde değil dünya çapında ölçüde etki oluşturmak hedeflenmelidir” dedi.