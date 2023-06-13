EGİAD'dan üyelerinin enerji verimliliği için büyük adım

İş dünyasının artan enerji maliyetlerinden dolayı çıkmaza girmemesi için çözüm yolları arayan Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD), enerji verimliliği çalışmalarının düzenlenmesi konusunda üye firmalara hizmet verebilmek amacıyla ofisi İzmir İZQ Girişimcilik Merkezi'nde bulunan enerji yönetimi platformu Apollo'yla iş birliğine vardı.

"Apollo firması ile en büyük işletme giderlerimizi azaltmak için yola çıktık"

Endüstriyel enerji yönetimi platformu Apollo'yla en büyük işletme giderlerini azaltmak için yola çıkan EGİAD Kurulu Başkanı Alp Avni Yelkenbiçer, sürdürülebilir bir dünya için enerji tasarrufunun büyük önem kazandığına dikkat çekerek, “Küresel ısınma, sanayileşme ve artan dünya nüfusu sonucu enerji açığı büyürken, enerji kaynakları da buna bağlı olarak hızla tükendi. Enerji darboğazının aşılması ve enerjinin daha verimli kullanılması için herkese büyük sorumluluklar düşüyor. Endüstriyel enerji yönetimi platformu Apollo'yla en büyük işletme giderlerimizi azaltmak için yola çıktık. Tesislerin tüketimlerini anlık takip etme, günlük belirlenen sınır aralıklarını geçtiğinde bildirimler alma, enerji kesintisi yaşandığında anında haberdar olma, tüketim ve faturaları geçmiş gün ve aylarla kıyaslama, finansal ve teknik detaylı analizleri raporlar şeklinde kaydetme gibi imkanları yakalayacağız. EGİAD'a özel indirimle bu imkanlardan yararlanacağız” dedi.

"Gereksiz tüketimlerin önüne geçiyor, maliyet tasarrufu sağlarken çevreyi koruyoruz"

Apollo IoT Kurucu Ortağı ve CEO'su Ezgi Eylül Hasvatan Gavas ise, farklı sektörlerdeki müşterileri için yapay zeka ve makine öğrenmesi ile tüketim trendlerini anlık ve geleceğe dönük analizlerle tesislerin 360 derece tek platformdan enerji izlemesini sağladıklarını belirterek, “Tesisler için en büyük gider kalemlerinden biri olan elektrik tüketiminin gerçek zamanlı doğrulamasını sağlayarak kwh'de değişiklik olmasa dahi maliyetleri düşürüyoruz. Gelişmiş ve kişiselleştirilebilen alarmlar tüm olağan dışı tüketimleri anlık olarak tespit ediyor, operasyonel ve kişi bazlı hataların önüne geçiyor. Gelişmiş grafik ve kullanıcı dostu ara yüzüyle multi-disipliner enerji çalışma alanı sağlayarak, dijital dönüşüm evresindeki şirket çalışanlarının üretkenliğini arttırıyor, enerji takibini daha pratik hale getiriyor. Ayrıca Türkiye'nin ilk bulut tabanlı fatura kontrol, optimizasyon ve tahminleme platformu olarak da faaliyet göstermekteyiz. Altyapı ve donanım maliyeti olmadan kolay entegrasyonla, geçmiş tüketim verilerini kullanılarak hesaplanan işletme karakteristiğine en uygun, elektrik tarifesi avantajını sunuyoruz. Tahminleme ve Operasyonel Verimlilik Sistemi ile gereksiz tüketimlerin önüne geçiyor, enerjiyi en verimli şekilde kullanarak tüketimleri ve karbon emisyonunu azaltıyor, maliyet tasarrufu sağlarken çevreyi de koruyoruz” ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Elkom Teknoloji'nin ürünü olan Apollo, tüm enerji giderlerini tek bir platform üzerinden izleyerek, optimize ediyor ve enerjide dijitalleşiyor. Ayrıca, Apollo One, Apollo IoT ve Apollo Pro yazılımları sayesinde enerji maliyetlerinde yüzde 30'a varan avantaj sağlaması ile de biliniyor. Elkom, onlarca yıldır binlerce tesisin karşılaştığı enerji ve elektrik sorunlarını ve zorluklarını farklı tecrübeler edinerek bu tecrübeler ışığında, enerji izleme prosedürü uyguluyor.