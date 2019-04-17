EGİAD'dan ‘zincirleri kıracak' Kadın Zirvesi

Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD), kadınların iş hayatındaki başarısını desteklemek amacıyla 25 Nisan'da “İş'te Kadın, İşte Kadın” başlığı ile Kadın Zirvesi gerçekleştirerek, rol model kadınları kürsüye çıkartacak. EGİAD, ikinci adım olarak da üniversitelerdeki öğrencilerle buluşarak kadın hareketini gençlere yayacak.

Geçen ocak ayında tüzük değişikliğine giderek ismini, kadın erkek eşitliği ve cinsiyetsiz bir yaklaşım vurgusuyla Ege Genç İş İnsanları Derneği olarak değiştiren EGİAD, “İş'te Kadın, İşte Kadın” başlığıyla önemli bir zirve hazırlığı yürütüyor. 25 Nisan 2019'da İzmir Ticaret Odası (İZTO) ve Batı Anadolu Sanayici ve İş İnsanları Dernekleri Federasyonu (BASİFED) iş birliği ile İZTO Seminer Salonunda saat 12.30'da “Başarı cesaret ister” sloganıyla gerçekleşecek zirveye, kendi alanlarında başarılı olmuş ve fark ortaya koyan kadın girişimciler ve iş kadınları konuk konuşmacı olarak katılacak. Kadın konuşmacılar kendi iş hayatlarındaki başarılarını ve onları bu noktaya getiren hikayelerini katılımcılar ile interaktif bir şekilde paylaşacak. Türkiye'nin başarılı iş kadınlarının bir araya geleceği zirvede, üniversite öğrencilerinden çalışan kadınlara, iş hayatının başında olan genç girişimcilerden, üst kademelerde iş hayatlarını sürdüren iş insanlarına kadar geniş bir katılımcı kitlesi bulunacak. EGİAD ayrıca, üniversitelerdeki öğrencilerle buluşarak kadın hareketini gençlere de yayacak.

EGİAD, İZTO ve BASİFED üyelerine ek olarak paydaş kurum üyelerinin de davet edileceği zirve öncesi başlattıkları kadın hareketine ilişkin açıklamada bulunan EGİAD Başkanı Mustafa Aslan, zirve ile bu dünyayı bir de kadınların gözünden görmek ve iş dünyasında yer almak isteyen kadınları cesaretlendirmek istediklerini belirtti. Pek çok problemin cinsiyet farkından ziyade toplumsal düşünce yapımızdan kaynaklandığını belirten Aslan, “12 Ocak tarihinde yaptığımız son genel kurulumuzda Ege Genç İş Adamları Derneği olan ismimizi, resmi anlamda Ege Genç İş İnsanları Derneği olarak değiştirdik. Bu çok önemli bir adım ve bunun sembolik bir değeri de var; ama bu sembolik değeri sadece panolarımızla ya da tüzükteki değişiklikle sınırlı bırakamayız. Şu anda EGİAD üyelerimizin yüzde 20'si üreten kadınlardan oluşuyor. Biz 2019 ve 2020 yıllarını kapsayan 15. dönemde üreten ve girişimci kadın üye sayımızı artırmayı hedefliyoruz. Oranımızı yüzde 30'lara taşımak gibi kendimize koyduğumuz bir hedefimiz, üyelerimize verdiğimiz bir sözümüz var. Bu topyekun mücadelenin ilk adımı olarak 25 Nisan'da ‘İş'te Kadın, İşte Kadın' başlığı ile bir zirve düzenliyoruz" dedi.

“Topyekun başarmamız lazım”

Zirveye, kendilerine güzel bir hikaye yazmış, kadınlara ve topluma rol model olmuş kadınları davet ettiklerini kaydeden Aslan, zirveye üniversite öğrencilerinin de katılacağını belirterek, “EGİAD olarak geçmiş dönemde gençlik komisyonumuzu kurmuştuk. Üniversitelerle uzun dönemdir işbirliği içindeyiz. Gençliği ve dinamizmi önemsiyoruz ama onlarla çalışacağımız çok önemli bir konu daha var. Gençlerimizle birlikte, Türkiye'de kadının ekonomik ve sosyal hayata katılmasını topyekun başarmamız lazım” diye konuştu.

Düzenleyecekleri organizasyonla bir meşale yakmak istediklerini vurgulayan Aslan, şöyle konuştu:

"EGİAD her zaman öncü girişimlerde bulundu. Bu organizasyonla yapacağı, yine budur. Zirveye katılımcı olarak katılan kadınlar, erkekler ve gençlerde farkındalığın artması, toplumda farkındalığın artması bizim için çok kıymetli. STK ve odalarda da benzer hareketlerin başlaması daha da kıymetli olacaktır. Çalışma grubumuz sabah akşam demeden ilk meşaleyi yakmak adına çok sıkı çalıştılar. Bizi keyifli bir organizasyon bekliyor."

Kadın zirvesi projesinden sorumlu EGİAD Başkan Vekili Anıl Yüksel ise son 30 yıl içinde iş dünyasının yaşadığı en büyük devrimin, kadınların yoğun bir biçimde iş yaşamına girmesi olduğuna dikkat çekerek, zirve hakkında şu bilgileri paylaştı:

"Yarım günlük organizasyonda, en efektif bilgileri katılımcılarla paylaşmayı amaçlıyoruz. Zirve toplam üç oturumdan oluşacak. Oturumlarda, üst düzey yönetici ve aile şirketlerinde CEO konumunda olan kadınlar konuşmacı olarak yer alacak. Dinleyiciler arasında üniversite öğrencileri de olacak. Paydaş dernekler ve kadın derneklerini de davet edeceğiz. Ne kadar çok kişiye ulaşabilirsek o kadar iyi. Ege'de bu konuda geniş kapsamlı yapılmış ilk zirve olacak. Biz de bunu burada bırakmayacağız. Örneğin başarı hikayesi olan üye kadınlarla üniversite öğrencilerine ulaşmak istiyoruz. Mutlaka birilerine bir ışık yakacaktır ve kafalarındaki soru işaretleri kırılacaktır. Biz, kadınlara ve kadınların iş hayatında olmasına önem veriyoruz ve bunun için çalışmalar yapmaya devam edeceğiz."