EGİAD'ın adayı yeniden Yelkenbiçer

EGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Alp Avni Yelkenbiçer, basın toplantısı düzenleyerek 17. dönem adaylığı açıklamasında bulundu. Ocak ayında yapılacak genel kurul ile 16. dönemin tamamlanacağını hatırlatan Yelkenbiçer, 16. döneme başlarken dinamizm ve sürdürülebilirlik unsurları ile durmadan ürettiklerini söyledi. Önümüzdeki dönemde tüm çalışmalarına yön gösterecek iki yeni temanın bütünleştirme ve büyütme olduğunu vurgulayan Yelkenbiçer, “Derneğimiz çatısı altında yeni ve eski kuşağın birleşmesini, köklü EGİAD projeleriyle yeni çalışma alanlarının bütünleşmesini, paydaşlarla olan güven ilişkilerinin derinleşmesini, derneğimizin tüm çarklarını döndürmeyi, kurumsal tüm bilgi birikiminden yararlanmayı, insan kaynağımızı da hem sayısal olarak hem de her bir kişinin yüksek başarma arzusu ve takım oyunculuğu yönünde büyütmeyi hedefliyoruz” diye konuştu.

Dijitalleşme

16. dönem çalışmalarından bahseden Yelkenbiçer, acil eylem bekleyen konu başlıklarında hızlı aksiyon almaya devam edeceklerini, özelikle iklim konusunu gündemde tutacaklarını kaydetti. Bir diğer yoğun çalışma alanının bütünleştirme ve büyütme konusunda olacağını belirten Yelkenbiçer, “Bölgemiz ve ülkemizdeki hem üretimi hem de hizmetleri dünya ölçeğinde daha rekabetçi hâle getirmek, bu sayede de daha fazla değer üreterek geleceğe güvenle bakabilmek konusunda EGİAD'ın yapacak işleri olduğuna inanıyoruz. Dijitalleşme konusunda tıpkı 2018 yılında yaptığımız Sanayi 4.0 zirvesinde olduğu gibi, yeni dönemimizde yalnız büyük sanayi kuruluşlarını değil KOBİ'leri de kapsayacak fırsatlar sağlamak, kaynaklarımızın daha etkin kullanılması ve verimlilik artışı yönünde adımlar atacağız. Teknolojinin sanıldığı kadar uzak, zor ve maliyetli değil, tam tersine ulaşılabilir ve kısa sürede amorti edilecek yatırımlar olduğu konusunda iş dünyamızı bilgilendireceğiz. Dijitalleşmeye daha fazla kaynak ayrılması sayesinde bu ivmeden İzmir'deki girişimcilik ekosisteminin de beslenip daha da büyüyeceğini öngörüyoruz. Dijitalleşmeyi, bölgemize yapılan yatırımları tetikleyecek stratejik bir unsur olarak değerlendiriyoruz. Dijitalleşmeyle sanayinin, teknolojiyle hizmetlerin bütünleşmesi sayesinde fark oluşturulabileceğini biliyoruz” sözlerine yer verdi.

Girişim Sermayesi Fonu

Girişimcilik konusunda da yoğun çalışmaların devam edeceğini ifade eden EGİAD'ın 17. dönem adayı Yelkenbiçer, “Kendimize girişimcilik alanında bir öncü rolü biçiyoruz ama tüm gayretlerimizi, bu alanda kentimizi birleştiren İZQ çatısı altında ve diğer tüm kuruluşlarımızla eşgüdüm içerisinde sürdürüyoruz. Gerçekleşen faaliyetlerimiz arasında saydığımız ‘İzmir Girişimcilik Raporu'nun amacına ulaşarak stratejik planlamaları yönlendirmesi konusunda da sürekli olarak çalışmaya devam edecek, atılacak adımların hem takipçisi hem de yönlendiricisi olacağız. Sonuçları uzun vadede alınacak ve meyveleri asıl gelecek kuşaklar tarafından toplanacak bu girişimcilik çalışmalarına EGİAD'ın dikili ağaçları gözüyle bakıyor ve üzerine titriyoruz. Kısa vadedeyse dana fazla girişimcinin İzmir'i seçmesi için bu dönemde bir ‘Girişim Sermayesi Fonu" oluşturulması için uğraşacağız. Böylece finansmana erişemeyen iyi fikirlerin filizlenmesi için İzmir verimli bir toprağa dönüşecek” ifadelerini kullandı.

Alp Avni Yelkenbiçer'in aday yönetim kurulu listesi, şu isimlerden oluşuyor: M. Kaan Özhelvacı, Başak Çayır Canatan, Açelya Baç, Ali Kolcu, Arda Ürper, Arda Yılmaz, Cem Elmasoğlu, Ceren Yavuz, Efe Saygılı, Elif Kaya, Erkan Karacar, Eyüpcan Nadas, Hakan Barbak, İlker Erdiliballı, Mert Hacıraifoğlu, Müge Şahin, Sevim Doğanoğlu, Yaman Duman, Yağmur Yarol.