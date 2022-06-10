EGİAD'ın dikkat çeken projesi "Yılın Melek Yatırım Ağı" seçildi

Mimar ve Mühendisler Grubu (MMG) tarafından Kocaeli'deki bilişim vadisinde bu yıl beşincisi düzenlenen MMG-EURITECH Avrasya Ar-Ge, İnovasyon ve Teknoloji Zirve ve Sergisi çerçevesinde gerçekleştirilen Euritech Awards Avrasya Ar-Ge, İnovasyon ve Teknoloji Ödülleri, “yılın en iyilerini seç” hedefiyle yola çıkarak, halk oylaması ve jüri değerlendirmesi sonucunda 16 yatırım ağı arasından EGİAD'ın girişimci destek sistemini “Yılın Melek Yatırım Ağı” seçti.

Bu yıl 1, 2 ve 3 Haziran tarihlerinde gerçekleşen zirvede, üç gün boyunca 80 konuşmacı, girişimcilik, Ar-Ge, savunma, enerji, sağlık, gıda, tarım, yeşil mutabakat, yazılım, fintech, mobilite, geleceğin teknolojileri ve startupların finansmanı konuları üzerinde duruldu.

Etkinliğin üçüncü günü gerçekleşen Euritech Awards Avrasya Ar-Ge, İnovasyon ve Teknoloji Ödül Törenin de EGİAD'ın projesi “Yılın Melek Yatırım Ağı” ödülünü aldı.

"Ege Bölgesi'nin bir çok iş insanını gururlandırıyor"

Ödül ile ilgili görüşlerini paylaşan Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD) Başkanı Alp Avni Yelkenbiçer, “2011 yılında EGİAD olarak başladığımız girişimcilik çalışmaları ile farkındalığımızı arttırmayı ve önemini yaygınlaştırmayı hedeflemiştik. Bu bağlamda ise en büyük adımı 2015 yılında EGİAD meleklerinin Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanlığına akredite olarak kurulumu ile attık. Böylece İzmir ve Ege Bölgesinin tek akredite ağı oldu, olmaya da devam ediyor. Bugün ise elde ettiğimiz başarı ile EGİAD melekleri hakkında aldığım pozitif geri bildirimler, beni ve Ege Bölgesinin birçok iş insanını gururlandırıyor” dedi.

"22 girişime 3.5 milyon dolar üzerinde yatırım gerçekleştirdik"

EGİAD Melekleri İcra Kurulu Başkanı Levent Kuşgöz ise “Kuruluşumuzdan bugüne kadar geçen sürede girişimlere ve ekosisteme göstermiş olduğumuz katkılar karşılığında bu ödülü aldığımız için çok mutlu ve gururluyuz. Bugüne kadar 22 girişime 3.5 milyon dolar üzerinde yatırım gerçekleştirdik. Bundan sonrasında ise bizleri daha büyük bir çalışma ve özveri bekliyor. İzmir ve bölgemizde gerek yatırımcı sayısının, gerekse yatırımların artması için kollarımızı sıvadık” diye konuştu.