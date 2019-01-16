EGİAD'ın yeni başkanı Mustafa Aslan'dan kucaklayıcı değerlendirme

Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD)'ın olağan genel kurulu, 380 aktif üyeden 352'sinin katılımıyla gerçekleşti. Katılan üyelerden 204'ünün oyunu alan Mustafa Aslan EGİAD'ın yeni başkanlığa seçilirken, yoğun ilginin olduğu seçimlerde kazanan taraf olan Mustafa Aslan, yaptığı teşekkür konuşmasında, duyduğu mutluluğu dile getirdi.

İzmir iş dünyasının merakla beklediği Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD) genel kurulunun sonuçları belli oldu. Derneğin 15. dönem yönetim, denetim, danışma kurulu ile haysiyet divanının seçildiği olağan genel kurulda, 352 üye oy kullanarak yüzde 92.63 oranla EGİAD tarihinin en yüksek katılımı gerçekleştirilmiş oldu.

Derneğin 15. dönem yönetim, denetim, danışma kurulu ile haysiyet divanının seçildiği kurulda, tüzük değişikliğine de gidilerek Ege Genç İşadamları Derneği ismi, kısa ismi EGİAD olarak kalmak şartıyla, kadın erkek eşitliği ve cinsiyetsiz bir yaklaşımla Ege Genç İş İnsanları Derneği olarak değiştirildi.

İki yıl boyunca, 2021 Ocak ayına kadar görevde kalacak olan Mustafa Aslan ve ekibini, yoğun bir ekonomi gündemi beklerken, seçim sonuçlarını değerlendiren 15. Dönem EGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Aslan, üyelerinin verdiği desteğe ve güvene teşekkür etti.

Rekabetçi ama adil bir anlayışla güzel bir seçim dönemi geçirdiklerini dile getiren Mustafa Aslan, kucaklayıcı bir yaklaşımla çalışmalara devam edeceklerini vurguladı. Aslan, "Seçim geride kaldı. Aday sürecinde yer alan herkes arkadaşımızdır. Ortak projelerde birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Bu dönemde uzun soluklu iddialı, beklentileri karşılamaya dönük projelere yer vereceğiz. Her tarz projeye ve yeniliğe açığız. Gerek bütçe, gerekse üyelerin ekonomik göstergeleriyle, Türkiye'nin en güçlü genç iş insanları derneklerinden biriyiz; ayrıca İzmir'de en çok ses getiren kurumlarının başında gelmekteyiz. 650'yi aşkın üyemiz ve üye profilimizde yer alan yüzde 20'ye iş kadınımızla, EGİAD Ege Genç İş İnsanları Derneği olarak değişen ismimizle, dinamik gençliğimizin ve iş dünyasının sesi olmaya devam edeceğiz. Yeni dönemde ben üyelerimizin vereceği destekle bu gücün daha da artacağına inanıyorum. EGİAD bu seçimlerde demokrasinin beşiği olduğunu göstermiştir. Bu seçim süreci EGİAD'a güç katmıştır. Herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.

Aslan'dan kucaklayıcı değerlendirme

EGİAD'da seçimlerin her zaman EGİAD'ın lehine sonuçlandığını ifade eden EGİAD Başkanı Mustafa Aslan, "EGİAD'a katkı sağlayan, bize güvenen, inanan arkadaşlarımız EGİAD'ı geleceğe taşıyacaklar. Hayallerimiz gerçek, gerçeklerimiz yarınlarımız oldu. EGİAD özünde liderler yetiştiren bir kurumdur. Topluma hizmet sorumluluğu ve liderler yetiştirmek önemli misyonlarındandır. Biz de bu misyonu devam ettireceğiz. Bu görevi en iyisiyle yapmak için çalışacağız" şeklinde konuştu.

İlk proje kümelenme

Faaliyet dönemine ilişkin ilk projesinin kümelenme ve dijital Dönüşüm olacağı bilgisini de paylaşan EGİAD Başkanı Mustafa Aslan, aynı ya da benzer iş kolunda faaliyet gösteren, coğrafi olarak birbirine yakın, birbirleriyle iş birliği ve rekabet halinde olan üretici firmalar ve onları destekleyici firma ve kurumların bir araya geldiği bir çalışma modeli benimseyeceklerini ifade etti. Aslan projeyi şu şekilde özetledi:

"Kümelenme belirli bir sektörde ve bölgede iş yapan firmaların yenilikçi aktiviteler yapabilmek için aralarında sıkı işbirlikleri kurmaları, tesis, bilgi ve uzmanlıklarını paylaşmaları, teknoloji transferi için birlikte hareket etmeleri, iş ağları oluşturmaları ve bilginin yaygınlaştırılması için ortak olarak çalışmalarıdır. Kümelerin gelişiminde gittikçe önem kazanan bir özellik de kümelerin uluslararası bağlantılar kurmaları, farklı ülkelerdeki örneklerden öğrenmeleri, küresel değer zinciri içerisinde farklı üretim ve pazarlama noktalarında yer almalarıdır. Yeni dönemde üyelerimize ait şirketlerin EGİAD çatısı altında birbirlerini daha rahat ve doğru şekilde bularak ticari kazanımlar ekseninde bir araya gelmelerini sağlamayı amaçlamaktayız. Bu doğrultuda kümelenme konusunda uzmanlaşmış akademik birimlerden ve kümelenme konusunda deneyimli danışmanlık firmalarından destek alarak ilerleyeceğiz."

Aslan, projenin üyeye faydalarını şu şekilde aktardı:

Üye şirket bilgilerinin dinamik bir platform çatısı altında sürekli güncellenmesi ile ihtiyaç duyulan üretim faktörlerinin daha uygun koşullarda temin edilmesine olanak sağlanması, EGİAD Üyelerinin istihdam, mali ölçek ve dış ticaret hacimleri bakımından güncel envanterinin çıkarılması, benzer alandaki firmaların işbirliği için bir araya geleceği faaliyetlerin planlanması, EGİAD üyelerine ve şirketlerinin tanımlayıcı bilgilerine kolay ve kullanışlı erişim sağlanması, EGİAD üyeleri arasındaki ticari birlikteliklerin güçlendirilmesi, firmalara maliyet avantajı kazandırılması, iş gücü ve ürün kalitesi, verimlilik ve istihdamın arttırılması, firmaların ihracat ve satışlarının artmasının sağlanması, yenilik ve teknolojilerin hızla yaygınlaşmasının sağlanması, Ar-Ge, pazarlama, finansal kaynaklara ulaşım gibi kaynakların daha etkin kullanılmasının sağlanması, taklit edilmesi güç rekabet avantajı ile bölgesel kalkınmanın desteklenmesi, bölge ekonomisini güçlendirilmesi Bölgeyi yatırımcılar için ilgi merkezi haline getirilmesi, üniversite-sanayi iş birliğini destekleyerek, Ar-Ge ve yenilik çalışmalarının güçlenmesinin sağlanması."

EGİAD 30 çalışma grubuyla seçime katılan Mustafa Aslan'ın açıkladığı projeler listesi ise;

Nitelikli Teknik Eleman Projesi, EGİAD Düşünce Klübü (Think Tank), EGİAD Akademi Dijital Dönüşüm, EGİAD Dış Ticaret Elçileri, Markalaşma, EGİAD Genç İş Ödülleri, Sektörel Dağılım ve Kümelenme, Kurumsal Hafıza, Kurumsal Sosyal Sorumluluk, Sanayi 4.0, Kemeraltı Sosyal Yaşamı Geliştirme Platformu, EGİAD Filarmoni Orkestrası olarak sıralandı. Yönetim kurulu ise şu isimlerden oluştu; Mustafa Aslan, Anıl Yüksel, Elif Koç, Alp Avni Yelkenbiçer, Alper Koçak, Deniz Küçükkurt, Feyzi Kaya, Mesut Özdamar, Muhlis Kaan Özhelvacı, Sezai Nüzhet Noyan, Yaşar Baran Kayhan, Başak Çayır Canatan, Pınar Berberoğlu, Pınar Güngör Özinan, Cem Demirci, Emre Cemal Yılancıoğlu, Fatih Mehmet Sancak, Levent Kuşgöz, Özveri Yandaş Okay, Serhat Büyükhelvacıgil, Süleyman Tutum, Yücel Koç.