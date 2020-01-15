EGİAD'tan eğitim atağı

Bir toplumun geleceğinin çocukların sağlıklı ve eğitimli olmasından geçtiğine vurgu yapan Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD), 2020 projelerinden elde edeceği geliri çocukların eğitimine aktarma kararı aldı. Bu kapsamda, Kurşun Kalem Eğitim Vakfı Başkanı Yeşim Yassıoğlu ve yönetim kurulu üyesi Figen Ergintürk ile Ege Çağdaş Eğitim Vakfı (EÇEV) Başkanı Yasemin Reşitoğlu, yönetim kurulu üyeleri; Celal Özlü, Sezai Nüzhet Noyan, genel sekreter Şule Keskiner, üye Seda Erçetin ile bir araya gelen EGİAD Başkanı Mustafa Aslan, sivil toplum kuruluşu olarak yapılabilecek iş birliklerini görüştü. STK alanında yapılan Avrupa Birliği projelerinin önemine de değinen Aslan, iş birliğine her zaman açık olduklarını ifade etti.

EGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Aslan, sivil toplum kuruluşlarının toplum yaşantısındaki önemine değinerek, Ege Genç İş İnsanları Derneğinin çocuklarla ilgili proje üretmesinin topluma katkısının büyük olduğunu dile getirdi. Çocuklara el uzatmayanların geleceğe emin adımlarla yürüyemeyeceğini de belirten Aslan, "Günümüzde herkesin kabul ettiği kaçınılmaz bir gerçek vardır; o da çocuklarımızın yaşayacağı zamanın, bizim yaşadığımız zamandan çok farklı olacağıdır. Bu kaçınılmaz gerçek, bilgi donanımı yüksek, gelişmelere açık, sorunların farkında ve bunlara çözüm bulabilen, düşünen ve sorgulayan bir nesil gerektirmektedir. Sadece hazır bilgileri düşünmeden, anlamadan, sorgulamadan ezberleyen değil, çevresine duyarlı, gören, sorgulayan, çözen, üreten nesillere ihtiyacımız vardır. Bu da ancak eğitimden geçmektedir. Biz de bu yıl gerçekleştireceğimiz sosyal sorumluluk projelerinden elde edeceğimiz tüm geliri çocuklarımızın eğitimi için aktaracağız" dedi.