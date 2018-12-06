Eğitim ve Kariyer Fuarı'nda öğrenciler ‘Kavram'a akın etti

Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğinde düzenlenen İzmir Eğitim ve Kariyer Fuarı'na üniversite adayları yoğun ilgi gösterirken, fuarda stant açan İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu'na öğrenciler akın etti.

Üniversite adayları için birçok okulu tek platformda buluşturan İzmir Eğitim ve Kariyer Fuarı Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi'nde açıldı. İki gün boyunca sürecek olan fuarda, Kavram Meslek Yüksekokulu da stant açtı.

Kavram Meslek Yüksekokulu'nun Bakanlar Kurulu'nun Resmi Gazete'de yayınlanan ilanıyla 12 Temmuz 2008 tarihinde kurulduğunu belirten Basın, Tanıtım ve Halka İlişkiler Sorumlusu Nilgün Şeremet, üniversitenin geçmişe dayalı bir üniversite olduğunu ifade etti.

“Ciddi yoğunluk var, İzmirlilere teşekkür ederiz”

15 Mart'ta Bakanlar Kurulu kararıyla İstanbul'daki merkezlerini İzmir'e taşıdıklarını belirten Şeremet, “15 Ekim 2018 tarihi itibariyle 27 program, güçlü, dinamik bir kadroyla eğitim hayatına başladık. Fuarda da ciddi bir yoğunlukla karşı karşıyayız. Biz İzmir halkına teşekkür ediyoruz. Gerçekten büyük ilgi ve alakaları var. Özellikle İzmir profili çocuğunu, öğrencisini dışarı çıkartmak istemeyen bir profile sahip. Biz kendilerine bu anlamda bizleri destekledikleri ve ilgi duydukları için teşekkür ediyoruz” dedi.