Eğitimci-yazar Birsen Bayar velilerle buluştu

Eğitimci, çocuk kitabı yazarı Birsen Bayar, İzmir'in Aliağa ilçesinde ilkokul öğrenci velileriyle buluştu.

Aliağa ilçesindeki Cumhuriyet İlkokulu'nda, öğrencilere kitap okuma sevgisi ve öykü yazarlığı hakkında söyleşi yapan eğitimci-yazar Birsen Bayar, Tüpraş Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonu'nda da öğrenci velileri ile bir araya geldi. Konferans salonunda yapılan programda kısa bir konuşma yapan Cumhuriyet İlkokul Müdürü Ali İhsan Bostancıoğlu, öğrencilerin kitap okuma alışkanlığını kazandırmak ve kitap okumanın ne kadar önemli olduğunu söyledi.

Konuşmasının ardından eğitimci-yazar Birsen Bayar, yoğun ilgi gören programda sahneye çıktı. Bayar, çocukların kitap okuma alışkanlığı ile çocuğun eğitimi ve aile içi iletişim konuları hakkında bilgi verdi. Aile içi iletişim ve çocuğun eğitimi gibi konularda düzenlenen söyleyişe de Birsen Bayar, dinleyenleri güldürüp eğlendirirken, aynı zamanda da düşündürerek onların adeta yüreklerine dokundu.

Söyleşi sonunda okul müdürü ve yazara çiçek takdim edildi.