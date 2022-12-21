Eğitime destek için keçe atölyesinde buluştular

Çocukların ve gençlerin eğitim yolculuğuna katkı sağlamak üzere çalışmalar yürüten Ege Çağdaş Eğitim Vakfının (EÇEV) yararına gerçekleşen keçe atölyesinde, İzmir Ekonomi Üniversitesinin (İEÜ) akademisyenleri ile Türkiye Kalite Derneği İzmir Şubesi GençKal Topluluğu üyesi olan ve kentteki farklı üniversitelerde okuyan 21 genç birlikte çalıştı.

İEÜ Çocuk Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Merkezi Beyaz Köşk Uygulama Anaokulunun ev sahipliğinde gerçekleşen etkinliğe; Tekstil ve Moda Tasarımı Bölüm Başkanı Prof. Dr. Elvan Özkavruk Adanır, Dr. Öğretim Üyeleri Ebru Corsini ve Dilek Himam Er liderlik yaptı. İEÜ'lü akademisyenler ile üniversiteli gençler, ekipler halinde çalışarak ev ya da ofiste rahatlıkla kullanılabilecek, çevre dostu olmasıyla ön plana çıkan 200'ü aşkın süs eşyasını birlikte üretti.

Böylesine anlamlı bir etkinliği gerçekleştirmekten büyük mutluluk duyduklarını söyleyen İEÜ Tekstil ve Moda Tasarımı Bölüm Başkanı Prof. Dr. Elvan Özkavruk Adanır, “Bölümümüzdeki öğretim üyelerimizle birlikte daha önce de birçok benzer çalışmaya katıldık. Hasta çocuklarımız ya da ihtiyaç sahibi gençlerimiz için düzenlenen etkinlikler için çeşitli eşyalar, malzemeler hazırladık. Bu yıl da EÇEV'e, katılacakları programla satmaları için süs eşyaları yaparak katkı vermek istedik. Tüm bunları hazırlarken üniversiteli gençlerimiz de bize destek verdi. Hem eğlendik hem de böylesine güzel bir çalışmanın içinde yer almanın hazzını yaşadık. Emeği geçen herkesi kutluyorum. Toplumsal fayda içeren bu tarz çalışmalarda yer almayı sürdüreceğiz” diye konuştu.