Eğitime en güzel teşvik Balçova'da

Eğitimde adaleti sağlamak için ilçedeki eğitim kurumlarına ve öğrencilere destek olan Balçova Belediyesi; YKS'de başarıya ulaşan gençleri bu yıl da yalnız bırakmadı. Balçovalı 430 genç birer Nutuk, bilgisayar, plaket ve çeşitli hediyeler ile ödüllendirdi.

Hedef, eşit ve kaliteli eğitim

Eğitim kurumlarının fiziki yapılarının iyileştirilmesi ve eğitimin kalitesinin artırılmasına yönelik hizmetler yapan Balçova Belediyesi, öğrencilerin başarısını teşvik etmek için üniversiteyi kazanan gençlere de destek olmaya devam ediyor. 12 yıldır başarılı gençler için tören düzenleyen Balçova Belediyesi, bu yıl da 430 başarılı öğrenciyi aileleri ile birlikte ağırladı. Balçova Termal Otel'de düzenlenen törende her öğrenciye bir Nutuk, bir dizüstü bilgisayar, bir plaket ayrıca İzmir dışında okul kazananlara ulaşım bedeli verildi. Törende ayrıca YKS'nin 4 farklı puan türünde dereceye giren ilk 12 öğrenciye ayrıca alışveriş çeki hediye edildi. Törende Mütercim Tercümanlık Bölümünü kazanan bedensel engelli Dilasu Madran'a ise azminden dolayı özel ödül verildi.

“Eğitimde adalet için çalışıyoruz”

Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya “Eğitimi düzeltemeden ülkemizin gelişmesi ve ilerlemesi mümkün değil. Bunun için de ilk önce eğitimde adalet sağlanmalıdır. Bütün çocuklar eşit doğar, devletin de ana görevi çocukların eşit eğitim almasını sağlamaktır” dedi. Konuşmaların ardından CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Fatma Köse, İzmir Milletvekilleri Sevda Erdan Kılıç, Kani Beko, ve belediye meclis üyeleri Başkan Çalkaya ile birlikte gençleri tek tek tebrik ederek ödüllerini ve hediyelerini verdi.