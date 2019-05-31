Eğitimin duayen çalışanlarına teşekkür

Ömer Yahşi, bayram tatili öncesinde müdürlük personeli ile bayramlaştı. Bayramlaşma merasimine İzmir İl Milli Eğitim maarif müfettişleri, müdür yardımcıları, şube müdürleri ve tüm personel katıldı.

15 Temmuz Şehitleri Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen törende konuşan Yahşi, “İzmir'de eğitim alanında bir başarı varsa bu, danışmadaki güvenlik görevlilerimizden, memurlarımıza, öğretmenlerimizden müdür yardımcılarımıza kadar büyük bir özveriyle görevini ifa eden fedakâr personelimize aittir. Biz, kalpleri birbirine bakan kırgınlığa ve yılgınlığa asla yer vermeyen bir aileyiz. Çalışmalarımızdaki insicamı bu hasbi duygulara borçluyuz. Biz, tüm kurum ve kuruluşlar içinde en büyük aileyiz. Sorumluluğumuz hepsinden çok daha fazla ve geleceğimizi ilmek ilmek ördüğümüz eğitimin sorumluğunun farkındayız” dedi.

“Gelecek için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz”

Bu ülkenin çocuklarının geleceği için çalıştıklarını vurgulayan Yahşi, şunları söyledi:

“İzmir eğitim ailesi olarak hepimizin ortak kaygısı, evlatlarımızı milli ve manevi değerlerimizin ışığında yarına hazırlamaktır. İnsanın ve insanlığın hayrına çalışan bizler, vicdan ve merhamet pusulasıyla ömrümüzü bu milletin evlatlarına vakfediyoruz. Her sabah aynı duygu ve heyecanla; bu ülkenin evlatları için, aydınlık yarınları için dertlenen bu büyük aile, her türlü takdiri sonuna kadar hak ediyor. Muhabbetle, aşkla ve gayretle çalışmak bir ibadettir. Menfaatin değil merhametin kuşanıldığı kalplerimizle Ramazan ayını geride bırakırken başta ailelerimiz olmak üzere akrabalarımızla, komşularımızla, dostlarımızla birlik ve bütünlük içerisinde birbirimizi kucaklayalım. Milletimizin en özel hasletleriyle yetiştirdiğimiz evlatlarımız, gelecekte bizlere gurur veren başarılara imza atacaktır. Gayretlerimiz, çabalarımız boşa değil. İyi ki bu meslekte varız, iyi ki birlikteyiz ve ömrümüzü bu yolda sarf ediyoruz. Gelecek için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Alemlerin rahmet ve bereket kapılarının açıldığı Kadir Gecesi'nde, aziz şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle yad ederken onların kıymetli aileleri ve evlatları başta olmak üzere tüm eğitim camiamızın mübarek Ramazan Bayramı'nı kutluyor, ülkemiz ve dünya için huzur, barış ve mutluluk getirmesini temenni ediyorum."

Eğitime hizmette 35 yıl

Ömer Yahşi, bayramlaşma programının sonunda eğitime yıllarını vermiş mesleğinde duayen haline gelerek otuz beş yıl ve üzeri eğitime emek veren, Mesleki ve Teknik Eğitim Bölüm Şefi Muazzez Karkın, Özlük Bölümü'nden Gündüz Toksoy, İnşaat Emlak Bölümü'nden Sabriye Kaynar, Teftiş Bölümünden Tayfun Beşek ve Danışma Görevlisi Orhan Uçal'la aynı karede yer alarak bayramlarını kutladı. Verdikleri emek için kendilerine teşekkür eden Yahşi; “Eğitimdeki başarımızı aile olmamıza borçluyuz. Hepinize bu ailenin uzun yıllardır birer üyesi olduğunuz için ayrı ayrı teşekkür ederim” dedi.