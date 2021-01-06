EİB, 2020 yılında 13 milyar dolarlık ihracata imza attı. EİB üyelerinin 2020 yılında tarım ihracatı yüzde 4 artışla 5 milyar dolara, sanayi ihracatı ise 7 milyar dolara ulaştı. Ege Bölgesinin ihracatı ise 2020 yılında 19,6 milyar dolar olarak gerçekleşti. EİB'in 2021 yılı hedefi 15 milyar dolar ihracat olduğu belirtildi.

Aralık'ın artış rekortmeni tekstil, 2020'nin artış rekortmeni yaş meyve

Ege Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği, yüzde 67'lik ihracat artışıyla 28 milyon 648 bin dolar döviz geliri elde ederek aralık ayında ihracatını en fazla artıran birlik oldu. Yaş meyve sebze ihracatı 2020'de yüzde 28 artışla 346 milyon dolar tutarında gerçekleşirken, meyve sebze mamulleri ihracatı ise yüzde 12 artışla 693 milyon dolara yükseldi. Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği 1 milyar 39 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirerek 17'lik artışla 2020 yılının artış rekortmeni oldu. Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliğinin aralık ayı ihracatı ise 106 milyon dolar oldu.

İhracat şampiyonu hazır giyim-konfeksiyon ve demir-demirdışı metaller

Ege Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği ve Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği 2020 yılında Türkiye'ye 1,3 milyar doları kazandırarak zirveye ortak oldu. Ege Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliğinin aralık ayı ihracatı 129 milyon dolar, Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliğinin aralık ayı ihracatı ise yüzde 14 artışla 112 milyon dolar oldu.

Su ürünleri ve hayvansal mamuller ihracatında 1 milyar dolara ramak kaldı

Aralık ayında yüzde 33'lük ihracat yükselişiyle 103 milyon dolarlık ihracat yapan Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği, 2020 yılında ihracatını yüzde 4 artışla 984 milyon dolara taşıdı. Ege Maden İhracatçıları Birliği, pandemi 2019 yılı aralık ayında en büyük ihraç pazarı Çin'de ortaya çıkınca pandeminin etkilerinin en erken hisseden birlik olmuştu. 2020 yılında 931 milyon dolarlık ihracata imza atan Ege Maden İhracatçıları Birliğinin aralık ayı ihracatı ise 77 milyon dolar oldu.

Tütün ihracatı yılı başa baş kapattı

Türkiye'nin geleneksel ihraç ürünlerinden tütünde 2020 yılı, 2019 ile başa baş geride bırakıldı. Ege Tütün İhracatçıları Birliğinin 2020 ihracatı 884 milyon dolar olarak kayıtlara geçti. Aralık ayı ihracatı ise yüzde 24 yükselişle 96 milyon dolar oldu. Aralık ayında 69 milyon dolarlık ihracat rakamına ulaşan Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği ise 2020'de 846 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliğinin ihracatı 645 milyon dolara ulaştı. Aralık ayında ise 56 milyon doları Türkiye'ye kazandırdı.

Hububat bakliyat yağlı tohumlar ihracatı 500 milyon doları aştı

EİB bünyesinde 2019 yılını ihracat artış rekortmeni olarak geride bırakan Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği, ihracatını 2020'de yüzde 14'lük artışla 505 milyon dolara taşıdı. Böylelikle 2020 yılı için belirlediği 500 milyon dolar ihracat hedefini aşmış oldu. Aralık ayı ihracatı ise yüzde 25 yükselişle 45 milyon dolar oldu. Ege Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliğinin ihracatı ise yüzde 6 artış göstererek 240 milyon dolarla 2020 yılını geride bıraktı. Yüzde 8'lik ihracat artışıyla aralık ayında 17 milyon dolarlık döviz geliri elde eden Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği 2020'de 159 milyon dolarlık ihracat rakamına ulaştı.

Deri sektörü dijitalleşme atağıyla pandemiye damga vurdu

Türkiye'nin ve dünyanın ayakkabı, çanta, deri saraciye ve deri konfeksiyon sektörlerine yönelik ilk dijital fuarı Shoedex2020 ile pandemiye damga vuran Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği ise 2020'de 129 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi. Aralıkta ise yüzde 3'lük yükselişle 12 milyon dolarlık ihracatı Türkiye'ye kazandırdı.

"Değişim, reform ve yenilenme zamanı”

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, “Pandeminin dünya ekonomisini ağır bir şekilde sarstığı 2020, bir tarafta ticaret savaşlarının devam ettiği diğer tarafta ise 15 Asya-Pasifik ülkesinin RCEP anlaşmasıyla oluşturduğu serbest ticaret bloğu ile tedarik zincirleri için yeni önlemlerin alındığı, iklim krizi diplomasilerinin sıklaştığı, AB-Çin arasındaki yeni yatırım anlaşmasının yapıldığı birçok önemli gelişmeye sahne oldu. Brexit sürecinin sona ermesi ve Türkiye-Birleşik Krallık arasında ticaretimizin devamlılığını sağlayan STA'nın imzalanması da ikili ilişkilerimizde yeni bir dönemin kapısını araladı. Bütün bu gelişmeler bize gösteriyor ki mevcut pazarları korumak ve büyütmek kadar rekabetin her geçen gün değiştiği yeni pazarlara girmek de doğru bir stratejiyle mümkün. Artık değişim, reform ve yenilenme zamanı” dedi.

EİB'in 2021 yılı hedefi 15 milyar dolar ihracat

Ege İhracatçı Birliklerinin en zorlu koşullar altında dijitalleşmede gösterdiği güçlü performansla yeni kanallar oluşturarak yeni iş birlikleriyle 2020 yılını geride bıraktığını söyleyen Eskinazi şöyle devam etti: “Pandeminin etkili olduğu 2020 yılında EİB'nin ihracatındaki düşüş yüzde 2 ile sınırlı kaldı. Özellikle Aralık ayı EİB bünyesindeki 12 ihracatçı birliğinden 11 tanesinin ihracatını artırdığı, tarım sektörlerinde yüzde 16, sanayi sektörlerinde ise yüzde 14 gibi yükselişlerin yaşandığı bir aydı. 2020'de hem tarım hem sanayi sektörlerimizle gerçekleştirdiğimiz sanal fuarlarla, sanal sektörel ticaret heyetleriyle Türkiye'de ve dünyada ilklere imza atarak farkındalık sağlayan yeniliklere öncü olduk. 2020 yılında ihracatçılarımız 216 farklı ihracat pazarına ulaşmayı başardı. 2020 için belirlediğimiz 15 milyar dolar ihracat hedefine, 2021 yılında dijitalleşme, lojistik, AR-GE, yeşil üretim, tasarım, inovasyon eksenli ihracat stratejimizle ulaşacağız.”

Ege Bölgesinin ihracatı 19,6 milyar dolar oldu

Türkiye İhracatçılar Meclisinin açıkladığı 2020 yılı iller bazında ihracat tablosundan yapılan derlemeye göre Ege Bölgesi illerinin 2020 yılı ihracat rakamı 19 milyar 624 milyon dolar oldu. Ege Bölgesi illerinin 2019 yılındaki ihracatı ise 20 milyar 89 milyon dolardı. 2020 yılında Türkiye'nin ihracatı yüzde 5,8 kan kaybı yaşarken, Ege Bölgesinin ihracatındaki düşüş yüzde 2,2 ile sınırlı kaldı. İzmir, 9 milyar 534 milyon dolarlık ihracatla Türkiye genelinde dördüncü, Ege Bölgesi illeri arasında birinci sırada yer aldı. Manisa 4 milyar 180 milyon dolarlık ihracatla Ege Bölgesinde İzmir'i takibini sürdürürken, Türkiye sıralamasında sekizinci sıradaki yerini korudu. Denizli 2019 yılında 3 milyar 185 milyon dolar olan ihracatını 2020 yılında 3 milyar 191 milyon dolara taşırken, Aydın'da 2019 yılında 653 milyon dolar olan ihracatını 2020 yılında 660 milyon dolara geliştirdi. Balıkesir 2019 yılında 585 milyon dolar ihracat yapmışken, 2020 yılında 617 milyon dolarlık ihracata imza attı. 2020 yılında ihracatını artıran bir diğer Ege Bölgesi ili Muğla oldu. Muğla 2019 yılında 554 milyon dolar dövizi Türkiye'ye kazandırmışken, 2020 yılında yüzde 7'lik artışla 592 milyon dolara taşıdı. Doğal taş ve yumurta sektörlerinin ihracatta lokomotif olduğu Afyonkarahisar'ın ihracatı 2020 yılında 40 milyon dolar geriledi. 2019 yılında 363 milyon dolar ihracat gerçekleştiren Afyon, 2020 yılında yüzde 11'lik düşüşle 323 milyon dolara geriledi. Kütahya, 2019 yılında 277 milyon dolar olan ihracatını 285 milyon dolara taşırken, Uşak'ın ihracatı 248 milyon dolardan, 240 milyon dolara indi.