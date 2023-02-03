EİB, 2023 yılına yüzde 5 artışla girdi

Ege İhracatçı Birlikleri'nin Ocak ayında gerçekleştirdiği 1 milyar 433 milyon dolarlık ihracatta sanayi ürünleri 747 milyon dolarlık payla, tarım ürünleri ise yüzde 27'lik artışla 603 milyon dolarla temsil edildi. Egeli maden ihracatçıları ise; 82 milyon dolarlık dövizi ülkeye kazandırdı. Sektörler arasında her ay en fazla ihracat rakamına ulaşan Ege Demir ve Demir dışı Metaller İhracatçıları Birliği, Ocak ayında 194 milyon dolar ihracatla zirvedeki yerini sağlamlaştırdı. Ege İhracatçı Birlikleri çatısı altında temsil edilmeyen Egeli kimyacılar, Ocak ayında 130 milyon dolarlık ihracat yaptı. Ege Hazır giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği 116 milyon dolarla en fazla ihracat yapan ikinci Birlik olarak kayıtlara geçti. Tarım ve Gıda Birlikleri arasında en fazla ihracat gerçekleştiren Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği, yüzde 3 artışla 112 milyon dolarla Ocak ayını geride bıraktı. Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği yüzde 8 artışla 100 milyon doları, Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği 95 milyon doları ülkeye kazandırdı. Ege Maden İhracatçıları Birliği ihracatını 82 milyon dolara, Ege Tütün İhracatçıları Birliği ihracatını yüzde 60 artışla 81 milyon dolara taşıdı. Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar İhracatçıları Birliği ihracatını yüzde 21 artışla 76 milyon dolara çıkardı. Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği ve Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği yüzde 7 ivmeyle 67 milyon dolar ihracata imza attı. Ege Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği yüzde 28 artışla 39 milyon dolar, Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği yüzde 17 yükselişle 18 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi.

“2023 yılına yüzde 5 artışla başladık”

9 Birliğin ihracatını artırdığını 3 Birliğin ise geçen seneki performansının gerisinde kaldığını açıklayan Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, “Bu zor konjonktüre rağmen 2023 yılına yüzde 5 artışla başladık. Demir, demir dışı metaller, kimya, hazır giyim, su ürünleri ve hayvansal mamuller, yaş meyve sektörlerimiz üç rakamlı ihracat rakamlarına ulaştı. EİB'nin ihracatında tarım ihracatçılarımızın payı yüzde 34'ten yüzde 42'ye çıktı. Bölgemizin ihracatını tarım sektörümüzün ayakta tuttuğunu söyleyebiliriz. Tarım ihracatımızın önümüzdeki üç ay içerisinde 7 milyar doları geçebileceğini öngörüyoruz” dedi.

“Önümüzdeki 6 ay çok kritik”

Sanayi sektöründe duraklamanın devam ettiğini dile getiren Eskinazi, “İhracatımızın bel kemiği sanayi sektörlerimizde duraklama devam ediyor. Önümüzdeki 6 ay çok kritik. Döviz kuru enflasyon oranında artarak rekabetçiliğimizi korur seviyeye gelmeli, enerji fiyatlarındaki indirimler yetersiz, enflasyon muhasebesi hayata geçirilmeli, finansmana erişimle ilgili ihracatçıların yaşadığı sorunlar giderilmeli. Türkiye'de uygulanan politikalar nedeniyle, 2022 yılında dış ticarete konu ürünlerimizi ithalat fiyatına göre daha ucuza ihraç etmek durumunda kaldık. Dış ticaret açığı artarken, ihraç ürünleri olması gerekenin daha da altında bir fiyata ihraç edildi. Ocak ayında dış ticaret açığımız geçen yıla göre 10 milyar dolardan 14 milyar dolara çıktı, 2022 yılında 110 milyar dolara ulaşan dış ticaret açığımızın bu konjonktürde 150 milyar dolara ulaşabileceği hatırlatmasında bulunmuştuk. Ocak ayındaki rakamlar bu hatırlatmamızın ne kadar haklı olduğunu ortaya koyuyor. Acil önlem alınmazsa dış ticaret açığımız 160 milyar dolara çıkabilir” diye konuştu.

“2023 yılında 18 milyar doları geçeceğiz”

Ege Bölgesi'ndeki ihracatçı firmaların sayısını artırmak istediklerini söyleyen Jak Eskinazi, “Birliğimizce Ege Bölgesi'nde ihracatçı firmalarımızın sayısını artırmak ve bağlarımızı güçlendirmek, ihracatın önündeki sorunları tüm paydaşlarımızla konuşmak için “Ege İhracat Buluşmaları” düzenleyerek üyelerimizi kendi şehirlerinde ziyaret ediyoruz. İhracatçılarımız son derece gayretli. Uygun iklim sağlandığı takdirde 2023 yılında 18 milyar doları geçeceğimizi öngörüyoruz. 2023'ün ikinci yarısından daha umutluyuz. EİB olarak uzak pazarlara temaslarımızı Malezya ve Kolombiya ticaret heyetlerimizle başladık, ihracatçılarımız üzerine düşen sorumlulukları yerine getiriyor” diyerek sözlerini noktaladı.

Ege Bölgesi'nin Ocak ayı ihracatı 2 milyar 400 milyon dolar

Ege Bölgesi, 2023 yılının Ocak ayında ihracatını yüzde 15 artışla 2 milyar 400 milyon dolara taşıdı. İzmir, Ocak ayında yüzde 27 artışla 1 milyar 411 milyon doları Türkiye'ye kazandırdı. Ege Serbest Bölgesi ve İzmir Serbest Bölgesi İzmir'in ihracatına 274 milyon dolarlık katkı sağladı. 2023 yılı Ocak ayında Manisa yüzde 4 artışla 353 milyon dolarlık performans ortaya koyarken, Denizli yüzde 13 artışla 309 milyon dolarlık ihracatla üçüncü sırada yer aldı. Ege Bölgesi ihracatına Balıkesir yüzde 61 artışla 100 milyon dolar, Aydın yüzde 3 artışla 69 milyon dolar, Muğla yüzde 8 artışla 64 milyon dolar, Kütahya 34 milyon dolar, Uşak 30 milyon dolar, Afyonkarahisar 26 milyon dolar katkı sağladı.