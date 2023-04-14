EİB Koordinatör Başkan Yardımcısı Uçak: "Türkiye-Azerbaycan arasında 5 milyar dolarlık dış ticaret hedefliyoruz"

Uçak, iki ülke arasında 2022 yılında 3 milyar doları aşan dış ticaret hacmini 5 yıllık vadede 5 milyar doların üzerine çıkarmayı hedeflediklerini dile getirdi.

Türkiye ile Azerbaycan arasındaki güçlü bağlara yeni bir halka eklendi. Azerbaycan Parlamentosu Sağlık Komisyonu Başkanı ve Azerbaycan-Türkiye Parlamentolar Arası İlişkiler Çalışma Grubu Başkanı Ahliman Amiraslanov'un aralarında bulunduğu milletvekillerinden oluşan heyet İzmir'i ziyaret etti.

Azerbaycan milletvekillerinden oluşan heyet İzmir'de ilk ziyaretini İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger'e yaptı. Heyet, daha sonra Azerbaycan Türkleri Federasyonu, Bornova Yeşilova Ehlibeyt Camii, Ege Bölgesi Kars Iğdır Dernekleri Federasyonu ziyaretlerinde bulunurken iftar yemeği ile İzmir programları son buldu.

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger'i ziyarette, Azerbaycan heyetinde Azerbaycan Parlamentosu Sağlık Komisyonu Başkanı, Azerbaycan-Türkiye Parlamentolar Arası İlişkiler Çalışma Grubu Başkanı Ahliman Amiraslanov, Yeni Azerbaycan Partisi (YAP) milletvekilleri Anar İskenderov, Malahat İbrahimgizi, YAP Teftiş Komisyonu Üyesi Azer Badamov, YAP Binagadi İlçe Teşkilatı Başkanı Vüsar İsmayilov, AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı ve Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkan Yardımcısı ve Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak yer aldı.

Türk halkına teşekkür

Ziyarette konuşan Azerbaycan Parlamentosu Sağlık Komisyonu Başkanı, Azerbaycan-Türkiye Parlamentolar Arası İlişkiler Çalışma Grubu Başkanı Ahliman Amiraslanov, Türkiye'nin 44 gün süren Azerbaycan-Ermenistan savaşının ilk gününden itibaren Azerbaycan'ın yanında olduğunu vurguladı. Amiraslanov, “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ilk dakikalardan itibaren bize desteğini dile getirdi. Bu nedenle kardeş ülkemizin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve Türkiye halkına teşekkür ediyorum” dedi.

6 Şubat Kahramanmaraş depremleri nedeniyle Türk halkına başsağlığı dileklerini sunan Amiraslanov, “Geçtiğimiz günlerde Türkiye'de büyük afetlere yol açan bir depremden çok üzüntü duyduk. İlk dakikalardan itibaren Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve devletimiz kardeş ülkemizin yanında yer aldı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı her zaman Türkiye ve Azerbaycan'ın tek devlet ve tek millet olduğunu söylüyor. Azerbaycan ve Türkiye kardeşliği günümüzde hızla gelişmektedir. Dünyada bu şekilde iş birliği yapan başka ülkeler bulmak imkansızdır. Türkiye'nin sevincini kendi sevincimiz, üzüntüsünü kendi sevincimiz gibi biliyoruz” diye konuştu.

“Türkiye ve Azerbaycan tarih boyunca birbirinin yanında oldu”

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger de Türkiye ile Azerbaycan'ın kardeş ülkeler olduğunu belirterek, “Türkiye ve Azerbaycan tarih boyunca zor ve güzel günlerinde birbirinin yanında oldu. Bu birlikteliğin gelecekte de devam edeceğine eminim” şeklinde konuştu.

Azerbaycan Türkleri Federasyonu ziyaretinde konuşan Amiraslanov, 44 gün süren Vatanseverlik Savaşı sırasında kardeş ülkenin Cumhurbaşkanı ve halkının Azerbaycan'ın yanında olduğunu belirterek, “Azerbaycan'da herkes bunu biliyor ve bununla gurur duyuyor. Türkiye son 20 yılda büyük başarılar elde etti. Her alanda güzel projeleri hayata geçirdi. Türkiye'nin başarılarından gurur duyuyoruz. Türkiye ve Türkiye'nin böylesine güçlü bir lideriyle gurur duyuyoruz” ifadelerini kullandı.

“Depremdeki yardımlar için müteşekkiriz”

Azerbaycanlı parlamenterlere İzmir programında mihmandarlık yapan Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkan Yardımcısı ve Ege Yaş Sebze ve Meyve İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Uçak da Azerbaycan heyetini İzmir'de görmekten çok mutlu olduğunu belirterek, İzmir ile Azerbaycan arasında kurulan köprünün bir parçası olmaktan onur duyduğunu söyledi.

Kahramanmaraş depremlerinde yardıma ilk koşan ülkelerden birinin Azerbaycan olduğunu hatırlatan Uçak, “Azerbaycan arama-kurtarma ekipleri hayatlarını tehlikeye atarak gece-gündüz çalışarak çok sayıda vatandaşımızın enkaz altından sağ çıkarılmasını sağladılar. Azerbaycanlı kardeşlerimize depremdeki yardımları nedeniyle müteşekkiriz” ifadelerine yer verdi.

“Türkiye-Azerbaycan arasında dış ticarette hedefimiz 5 milyar dolar”

Türkiye ile Azerbaycan arasındaki dostane ilişkilerin dış ticaret rakamlarına da olumlu yansıdığını aktaran Uçak, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Türkiye'nin Azerbaycan'a ihracatı 2022 yılında yüzde 10'luk artışla 2 milyar 26 milyon dolardan 2 milyar 221 milyon dolara çıktı. Azerbaycan'dan yaptığımız ithalatta yüzde 11'lik artışla 751 milyon dolardan 836 milyon dolara ilerledi. İki ülke arasında dış ticaret hacmi ilk kez 3 milyar doları aştı. İki ülke arasında dostluk ve yakınlığın desteğiyle önümüzdeki 5 yıllık vadede Türkiye ile Azerbaycan arasındaki dış ticaretimizin 5 milyar doları aşacağına inanıyorum. İki ülke ilişkilerinin daha da gelişmesi için İzmir'de güzel temaslarda bulunan Azerbaycanlı parlamenterlere teşekkür ediyorum.”

Heyet daha sonra Bornova Yeşilova Ehlibeyt Camii, Ege Bölgesi Kars Ardahan Iğdır Dernekleri Federasyonunu ziyaret etti. Burada da ilişkilerin daha da güçlenmesi adına önemli mesajların verilmesinin ardından, heyet İzmir'deki ziyaretlerini İftar yemeğinin ardından tamamladı.