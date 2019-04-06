EİB Moda Tasarım Yarışması'nda muhteşem final

Tasarım Yarışması'nın finalinde yarıştı. En güzel mesajı veren genç tasarımcı Sılay Kural birinciliği kazandı.

En güzel 10 mesajın yarıştığı EİB 14. Moda Tasarım Yarışması'nda Taylan Özden ikinci olurken, üçüncülük mutluluğunu Tuğba Kara yaşadı.

Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği tarafından İzmir Tarihi Havagazı Fabrikasında bu yıl 14.sü düzenlenen EİB Moda Tasarım Yarışması'nın final defilesi nefesleri kesti.

Hazır giyim ve Konfeksiyon sektörünün daha katma değerli ürün ihracatının yolunu açacak, genç ve vizyoner tasarımcıları Türk hazırgiyim sektörüne kazandırmak amacıyla düzenlenen yarışmada iki eleme sonrasında finale kalan 10 tasarımcı yarıştı.

Finale kalan 10 tasarımcı “Tüm Dünya'da her şeye karşı oluşabilen tepki kültürü, olaylara, durumlara, kişilere, doğaya, kısacası hayatın içinde var olma nedenlerimize bile verdiğimiz tepkilerin bütünü” olarak tanımlanan The Message temasıyla hazırladıkları 2019-20 Sonbahar/Kış sezonu için tasarladıkları 4'er kıyafetten oluşan kreasyonlarını Koreograf Öner Evez'in sunumuyla İzmir'in iş, cemiyet ve medya dünyası temsilcilerine sundu.

Jüride ünlü isimler görev aldı

EİB Moda Tasarım Yarışması Komitesi Başkanı Tuğba Hazar'ın başkanlık ettiği; Moda Tasarımcıları Mehtap Elaidi, Özlem Kaya, Özgür Mansur, Gamze Saraçoğlu, Hande Cokrak Taviloğlu, Simay Bülbül, Girap Serip, Mudo Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Taviloğlu, Derimod Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sedef Orman, Sun Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Elvan Ünlütürk, Elle Dergisi Moda Editörü ve Stylist Oğuz Erel, Moda Fotoğrafçısı Bennu Gerede ve Senograf Ceyda Balaban'dan oluşan Jüri yaptığı değerlendirme sonucunda; Tasarımcı Sılay Kural hazırladığı Automatic Piano isimli koleksiyonu birinci seçti. İkinciliği, Taylan Özden Color Blind (Renk Körü) ismili koleksiyonu ile kazanırken, Minta isimli koleksiyonu ile Tuğba Kara üçüncü oldu.

“Designed In Turkey algısına katkı sağlıyoruz”

Final Defilesinde konuşan Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Burak Sertbaş, Türkiye ve Ege Bölgesi ihracatı ve istihdamı açısından büyük öneme sahip olan hazır giyim ve konfeksiyon sektörünün tasarım kapasitesini arttırmak ve tasarım kültürünü geliştirmek, genç tasarımcılara kariyer imkanları sunabilmek, katma değerli ürün ihracatımızı artırmak, ve “Designed in Turkey” algısının gelişimine katkı sağlamak amacıyla düzenlenen EİB Moda Tasarım Yarışması'nda 14. Yıla ulaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

The Message temasıyla genç tasarımcıların hazırladığı koleksiyonların final gecesine yakışır boyutta olduğuna işaret eden Sertbaş, “Bu yarışmadan çıkan tasarımcılar dünya çapında işlere imza atar konuma geldiler. Bu geceki yarışmamızdan da bu halkaya yeni isimler ekleneceğinden hiç kuşkumuz yok. Bu noktada tasarım yarışmalarımızı gerçekleştirebilmemize olanak sağlayan, tasarım ile ilgili yatırımları her platformda destekleyen Ticaret Bakanlığımıza bu vesileyle bir kez daha teşekkür etmek istiyorum” diye konuştu.

Yarışmanın birincisi 18 bin, ikincisi 13 bin ve üçüncüsü de 8 bin TL para ödülünün sahibi olurken organizasyon kapsamında ilk üçe giren tasarımcılar, Ege Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği'nin sunduğu projenin Ticaret Bakanlığı'nca kabul edilmesi halinde yurtdışında eğitim fırsatının da sahibi olacak.

EİB 14. Moda Tasarım Yarışması'nda final heyecanı yaşayan tasarımcılar, Aslı Su Türkmen, Eda Özdemir, Fadime Yıldırım, Hale Avcı Yılmaz, Hatice Selen Kural, Seda Erdoğan Ulu, Sılay Kural, Şeyma Bayram, Taylan Özden ve Tuğba Kara oldu.

EİB 14. Moda Tasarım Yarışması'na; İzmir iş, sanat, moda, tasarım, cemiyet ve medya dünyasından yaklaşık 500 seçkin isim katıldı.

(MY-Y)