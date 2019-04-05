EİB'den 1 milyar 146 milyon dolarlık ihracat

Egeli ihracatçılar, 2019 yılının ilk çeyreği dikkate alındığında mart ayında aylık bazda en yüksek ihracat rakamına ulaşsalar da, 2018 yılı mart ayı performanslarının yüzde 5 gerisinde kaldı.

Ege İhracatçı Birlikleri (EİB)'nin kayda aldığı ihracat verilerine göre, mart ayında EİB üyelerinin sanayi ürünleri ihracatı yüzde 3'lük düşüşle 690 milyon dolardan 667 milyon dolara geriledi. Tarım sektörlerinin ihracatı da, yüzde 7'lik azalışla 437 milyon dolardan 406 milyon dolara indi. EİB'deki ihracat azalışından, madencilik sektörünün payına da yüzde 5 düştü. Madencilik sektörünün 2018 yılı mart ayında 75,2 milyon dolar ihracatı, 2019 yılı mart ayında 71,9 milyon dolara geldi.

EİB bünyesindeki 12 ihracatçı birliğinin 5 tanesi geçen yılın mart ayına göre ihracatını arttırmayı başarırken, 7 tanesi ihracatta artıya geçemedi. Mart ayında Türkiye'nin ihracatı ise; yüzde 0.5'lik artışla 16 milyar 334 milyon dolara yükseldi.

Demir ihracatı zirveye demir attı

Ege Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği, yüzde 1'lik ihracat artış hızıyla 150 milyon 458 bin dolarlık ihracata imza atarken, en fazla ihracat yapan birlik oldu. Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği yüzde 9'luk düşüş yaşarken 119 milyon 891 bin dolarlık ihracatı hanesine yazdırdı.

Su ürünleri ve hayvansal mamuller ihracatı iki aydır artıyor

İhracatta iki aydır tekrar artışa geçen Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği yüzde 8'lik gelişimle 98 milyon 493 bin dolarlık ihracat rakamına ulaştı. Ege Tütün İhracatçıları Birliği 71 milyon 954 bin dolarlık ihracatı kayda alırken, Mart ayında Xiamen ve Marble Fuarlarında moral kazanan Ege Maden İhracatçıları Birliği 71 milyon 802 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği 66 milyon 765 bin dolarlık ihracat yaparken, ihracatındaki yüzde 5'lik düşüşe engel olamadı.

Yaş meyve sebze ve mamulleri ihracatına nazar değdi

İhracatını sürekli arttıran Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliğine de nazar değdi. EYMSİB'in Mart ayı ihracatı yüzde 5'lik düşüşle 62 milyon dolardan 59 milyon dolara indi. İhracatta yatay bir seyir izleyen Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Mart ayında hanesine 56 milyon 631 bin dolarlık ihracatı kaydettirdi. Mart ayında ihracatta en büyük düşüş ise; Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği'nde yaşandı. Birliğin ihracatı yüzde 53'lük düşüşle 54 milyon dolardan 25 milyon dolara düştü.

Zeytin ve zeytinyağı ihracatı geçen yılı arıyor

2017-18 sezonunda ihracat rekorlarına imza atan Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği, 2018-19 sezonunda aynı başarıyı tekrarlamaktan çok uzak bir görüntü çiziyor. EZZİB'in Mart ayındaki ihracatı yüzde 36'lık azalışla 36 milyon dolardan 23 milyon dolara geldi.

İhracatı yüzde 26 düşen Ege Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği, mart ayında 17 milyon 770 bin dolarlık ihracatı kayda aldı.

Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği ise; yüzde 13'lük ihracat artış hızı yakaladı ve 15 milyon 419 bin dolarlık ihracatı Türkiye'ye kazandırdı.

Mart ayında gerçekleştirdikleri 1 milyar 146 milyon dolarlık ihracatın 2019 yılının aylık bazda en yüksek rakamı olduğu bilgisini veren Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, "2018 yılı Mart ayındaki 1 milyar 203 milyon dolarlık ihracat rakamı EİB'nin 80 yıllık tarihinde ay bazında ihracat rekoru. Ekonomide daralmanın yaşandığı bir süreçte 1 milyar 146 milyon dolarlık ihracatı küçümsememek gerekir" diye konuştu.

Türk ekonomisinde yaşanan daralmanın ihracatla aşılacağını ifade eden Eskinazi şöyle devam etti:

"Türkiye'nin önünde 4.5 yıl siyasi istikrar ortamında seçimsiz bir dönem geçirecek. Bu süreçte atılacak adımlarla ihracatımız Orta Vadeli Programa uyumlu artışa geçebilir ve 182 milyar dolar ihracat hedefine ulaşabiliriz."