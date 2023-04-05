EİB'den 1 milyar 740 milyon dolarlık ihracat

EİB, 2022 yılı mart ayında gerçekleştirdiği 1 milyar 506 milyon dolarlık ihracatını yüzde 7 geliştirmeyi başardı.

Bünyesinde 12 ihracatçı birliği bulunan Ege İhracatçı Birliklerinin daha önceki rekoru 2022 yılı haziran ayındaki 1 milyar 702 milyon dolarlık ihracat performansıydı. EİB, mart ayında rekorunu 38 milyon dolar ileri taşıdı. EİB çatısı altındaki 12 ihracatçı birliğinin 7 tanesi mart ayında ihracatlarını artırdı. Türkiye mart ayında ihracatını yüzde 4,4'lük artışla 23,6 milyara taşırken, Ege Bölgesi ihracatını yüzde 7'lik artışla 2 milyar 794 milyon dolardan 2 milyar 982 milyon dolara yükseltti. İhracat artış hızında Türkiye ortalamasını geçen Ege Bölgesinin aylık ihracat hacmi 3 milyar dolar bandına çıktı. Ege İhracatçı Birliklerinden yapılan sanayi ürünleri ihracatı 957 milyon dolar olurken, tarım ürünleri ihracatı yüzde 25'lik artışla 548 milyon dolardan 686,5 milyon dolara ilerledi. Egeli madenciler mart ayında 96,5 milyon dolarlık ihracata imza attı.

Çelik zirvedeki yerini korudu

Ege Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği 264,2 milyon dolarlık ihracatla 2022 yılı mart ayındaki performansını tekrarlarken, EİB çatısı altındaki 12 ihracatçı birliği arasında zirvedeki yerini korudu. Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği uzun bir aranın ardından ihracatında yüzde 1'lik cüzi bir düşüş yaşasa da 137,5 milyon dolarlık ihracatla ikinci sıraya adını yazdırmayı başardı. Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği 127,3 milyon dolarlık ihracatı kayda aldı ve üçüncü sırada kendisine yer buldu.

Hububat bakliyat yağlı tohumlar rekorlar kırmaya devam ediyor

2022 yılı sonunda ilk kez 1 milyar dolar barajını geçen Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği, mart ayında yüzde 63,4'lük rekor ihracat artış hızı yakaladı ve 121,8 milyon dolarlık ihracat performansı ortaya koydu. Mart ayında ihracatını yüzde 24 artıran Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği, 117 milyon dolarlık ihracat başarısına imza attı ve 100 milyon dolar barajını aşan sektörler arasında yerini aldı. Ege Maden İhracatçıları Birliği 96,5 milyon dolarlık ihracat performansı ortaya koyarken, Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği ihracatını yüzde 13'lük artışla 2022 yılı mart ayındaki 74 milyon dolarlık ihracatını 2023 yılı mart ayında 10 milyon dolarlık artışla 84 milyon dolara ilerletti. Mobilya, kağıt ve orman ürünlerini ihraç eden Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği 79,8 milyon dolarlık ihracat başarısı gösterdi. Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği mart ayında EİB ihracatına 74,5 milyon dolarlık katkı sağladı.

Tütün, tekstil ve deri ihracatı arttı

Ege Tütün İhracatçıları Birliği mart ayında ihracatını yüzde 18'lik artışla 58 milyon dolardan 68 milyon dolara taşırken, Ege Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği yüzde 21'lik artışla 37 milyon dolardan 45 milyon dolara ilerledi. Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği 2022 yılı mart ayında 18,3 milyon dolar olan ihracatını yüzde 19 geliştirerek 2023 yılı mart ayında 21,9 milyon dolar olarak kayda aldı.

EİB'nin tarım ürünleri ihracatı son 1 yılda 1 milyar dolar arttı

EİB'nin son bir yıllık dönemde toplam ihracatı yüzde 7,5'luk artışla 17,2 milyar dolardan 18,5 milyar dolara çıkarken, Türkiye'nin tarım ürünleri ihracatında lider konumda olan Ege Bölgesinin tarım ürünleri ihracatı yüzde 18'lik artışla 6 milyar 28 milyon dolardan 7 milyar 98 milyon dolara ilerledi. EİB'nin tarım ürünleri ihracatı son bir yılda 1 milyar doların üzerinde gelişim gösterdi.

İzmir, ihracatını yüzde 17 artırdı

Ege Bölgesinin ihracatına en büyük katkıyı her zaman olduğu gibi İzmir sağladı. İzmir, 2022 yılı mart ayında 1 milyar 437 milyon dolar olan ihracatını 2023 yılı mart ayında yüzde 17'lik artışla 1 milyar 679 milyon dolara çıkardı. Bu ihracata iki serbest bölge 331 milyon dolarlık katkı yaptılar. İzmir'in ihracatında kimya sektörü 216 milyon dolarlık payla zirvede yer alırken, hazır giyim ve konfeksiyon sektörü 128 milyon dolar ihracatla ikinci oldu. Üçüncü sıranın sahibi çelik sektörü 111 milyon dolar ihracata imza attı.

Manisa'nın ihracatı 500 milyon dolara dayandı

Manisa, geçtiğimiz yıl Mart ayında 491 milyon dolar olan ihracatını 2023 yılı mart ayında yüzde 1'lik artışla 498 milyon dolara taşıdı ve Ege Bölgesi illeri arasında ikinci sıranın sahibi oldu. Elektrik-elektronik sektörü 205 milyon dolarlık ihracatla Manisa'nın ihracatından aslan payını alırken, Manisa'nın ihracatına iklimlendirme sektörü 77 milyon dolarlık ve otomotiv endüstrisi sektörü 65 milyon dolarlık katkı sağladı.

Hazır giyim sektörü geriledi Denizli ihracatı düştü

2022 yılı mart ayında 498 milyon dolarlık performansıyla Ege Bölgesi illeri arasında en çok ihracat yapan ikinci il olan Denizli'ye 2023 yılında nazar değdi. Denizli'nin ihracatı mart ayında yüzde 16'lık düşüşle 419 milyon dolara gerileyince sıralamada da Manisa'nın arkasına düştü ve Ege Bölgesi illeri arasında üçüncü sıranın sahibi oldu. Denizli'nin ihracatını sürükleyen hazır giyim ve konfeksiyon sektörünün ihracatı yüzde 25'lik düşüşle 132 milyon dolardan 98 milyon dolara gerileyince Denizli'nin ihracatındaki kan kaybına etkisi büyük oldu. Denizli'nin ihracatına elektrik-elektronik sektörü 79 milyon dolarlık, çelik sektörü 76 milyon dolarlık destek oldu. 2023 yılına parlak bir giriş yapan Balıkesir, başarısını Mart ayında da sürdürdü. 2022 yılı mart ayındaki 86 milyon dolarlık ihracatını yüzde 30'luk artışla 112 milyon dolara ilerleten Balıkesir, hem Ege Bölgesi illeri arasında ihracat artış rekortmeni oldu hem de Aydın'ı geçerek dördüncü sıraya çıktı.

Balıkesir ihracat artış rekortmeni oldu

Balıkesir'in ihracatındaki artışa en büyük katkıyı yüzde 267'lik rekor artışla Elektrik-elektronik sektörü koydu. 2022 yılı mart ayında 13,5 milyon dolarlık ihracat yapan Balıkesirli elektrik-elektronik ihracatçıları, bu mart ayında 49,5 milyon dolar ihracat yapma başarısı gösterdi. Aydın, ihracatını yüzde 8'lik artışla 88,7 milyon dolardan 95,7 milyon dolara çıkardı. Madencilik sektörü 19,5 milyon dolarlık ihracat tutarıyla Aydın'ın ihracatına en büyük katkıyı sağladı.

Su ürünleri sektörü Muğla'nın ihracatını sırtlamaya devam ediyor

Muğla'nın ihracatının lokomotifi olan su ürünleri ve hayvansal mamuller sektörü mart ayında 56,6 milyon dolarlık ihracat yaparken, Muğla'nın total ihracatı yüzde 19'luk gelişimle 72 milyon dolardan 86,5 milyon dolara ilerledi.

Kütahya'da seramik ihracatı geriledi

Mart ayında Ege Bölgesinde ihracatı en çok gerileyen il yüzde 36'lık düşüşle Kütahya oldu. Kütahya'nın ihracatı 50,6 milyon dolardan 32,3 milyon dolara indi. Seramik ürünleri ihracatının 27 milyon dolardan 17 milyon dolara gelişi Kütahya'nın ihracatındaki düşüşü tetikledi. Kütahya'dan sonra ihracatı en çok düşen il Uşak oldu. Uşak'ın, 2022 yılı mart ayında 36,6 milyon dolar olan ihracatı, 2023 yılının aynı döneminde yüzde 23'lük azalışla 28 milyon dolara indi. Uşak'ın ihracatını domine eden su ürünleri ve hayvansal mamuller sektörü ve tekstil sektöründeki düşüşler bu sonucu hazırladı. Ege Bölgesi illeri arasında Afyonkarahisar, mart ayında 30,7 milyon dolarlık ihracat performansı ortaya koydu. Afyonkarahisar'ın ihracatında her zaman olduğu gibi madencilik sektörü 17,3 milyon dolarlık payla ağırlığını koydu.

“İhracatçılar ciddi zorluklar yaşadı”

Dünya dış ticaretinde 2022 yılının başarılı bir yıl olarak geride kaldığını, Türkiye'nin 2022 yılını 254 milyar dolarlık tarihi ihracat rekoruyla geride bıraktığını aktaran Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, 2023 yılında dünya dış ticaretindeki iklimin 2022 yılı gibi olmadığını söyledi. Türkiye'nin uyguladığı düşük kur-düşük faiz politikası, yüksek enflasyon ve finansmana erişim zorlukları nedeniyle ihracatçıların 2023 yılında ciddi zorluklar yaşadığını ifade eden Eskinazi, üstüne yaşanan depremlerinde olumsuzluğu artırdığını ve bu şartlarda ihracatçıların özveriyle maliyetine, hatta zararına satışlar yaparak ihraç pazarlarında tutunma gayreti içinde olduğunu belirtti.

"İhracatın ithalatı karşılama oranı düşüyor"

2023 yılında, 2022 yılı ihracat rakamlarını korumayı hedeflediklerini vurgulayan Eskinazi, “2023 yılının ilk çeyreğinde tarım sektörlerimizin katkısıyla ihracatımızı artıda tutmayı başardık. Sanayi ve madencilik sektörlerimizde işler maalesef iyi gitmedi. Türk ihracatçısının finansman sorununa çözüm bulmamız gerekiyor. İhracatçının sermayesindeki erime devam ederse ihracatımız 2023 yılının kalan diliminde büyük yaralar alabilir. 3 aylık dönemde dış ticaret açığımız 35 milyar dolara dayandı. İhracatın ithalatı karşılama oranı düşüyor. Enerji fiyatlarındaki gerilemeye rağmen bu açığın artması ekonomimizde bazı noktalarda yanlışlar yaptığımızın göstergesi. Türk ihracatçısının rekabetçiliği için enerji fiyatlarındaki düşüşler üretime yansıtılmalı, elektrik fiyatlarında yüzde 50 civarında indirime gidilmeli. Bu şartlarda ihracatımız artıyor ama sermayemiz erimeye devam ediyor” diye konuştu.