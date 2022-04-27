EİB'den bir ilk: "Sürdürülebilirlik Raporu” hazırladılar

Birlik, “Ege İhracatçı Birlikleri Sürdürülebilirlik Raporu” çerçevesinde atık miktarı, sera gazı emisyonu, karbon ve su ayak izi değerlerini analiz ederek rapora yansıttı.

EİB Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, EİB Genel Sekreteri Cumhur İşbırakmaz ve genel sekreter yardımcısı Çiğdem Önsal, EİB tarafından hazırlanan “Ege İhracatçı Birlikleri Sürdürülebilirlik Raporu”nu açıkladı. Sürdürülebilirlik faaliyetlerini raporlayan ilk ihracatçı birliği olduklarını belirten Eskinazi, son 2 yıla ait atık miktarlarını ve son 3 yılı kapsayacak şekilde sera gazı emisyonlarını hesaplayıp raporladıklarını, son 3 yıla ilişkin karbon ve su ayak izi değerlerinin analizini de raporda sunduklarını kaydetti. Raporun lansman toplantısında konuşan Eskinazi, 2019 yılından itibaren geçen 3 yılda toplam bin 990 ton karbondioksit emisyona karşılık, karbon-nötr hedefi doğrultusunda 4 bin 800 adet ağaç dikerek “EİB Korusu”nun kurulacağını da duyurdu.

“Şeffaf bir şekilde paylaşıyoruz”

Son 2 yıldır yürütülen tüm kurumsal çalışmaları bir rapor haline getirdiklerini kaydeden Eskiazi, “Bu rapor ile kurumumuzun sürdürülebilirlik faaliyetlerini ve performansını tüm üyelerimiz ve paydaşlarımızla şeffaf bir şekilde paylaşıyoruz. Rapor, birliğimizin sürdürülebilirlik stratejisi çerçevesindeki hedeflerini, ekonomik, çevresel ve sosyal performansını ve ‘Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'na yaptığımız katkıları içeriyor. Bu noktada sürdürülebilirlik faaliyetlerini raporlayan ilk ihracatçı birliği ve meslek kuruluşu olduğumuzu söyleyebilirim. Raporumuzun ‘Kurumsal Sürdürülebilirlik' bölümünde sorumlu yönetim ilkeleri çerçevesinde paydaşlarımızla ilişkilerimizi, sürdürülebilirlik anlayışımızı ve bu alandaki önceliklerimizi aktardık. ‘Çevresel Sürdürülebilirlik' bölümünde ise çevresel sorumluluklarımızı paylaştık. Atık yönetimi süreçlerimize ilişkin bilgi vererek son 2 yıla ait atık miktarlarımızı ve son 3 yılı kapsayacak şekilde sera gazı emisyonlarımızı hesapladık ve raporladık. Aynı şekilde son 3 yıla ilişkin su ayak izi değerlerimizin analizi de bu raporda bulunuyor” bilgisini verdi.

4 bin 800 ağaçlık EİB Korusu

“Birliğimizin sera gazı emisyonları; birlik araçları yakıt tüketimleri, satın alınan elektrik ve yangın söndürücüleri ile iş seyahati amaçlı kullanılan uçak ve kiralık araçlardan oluşuyor” diyen Eskinazi, emisyonları ISO 14064-1 standardına uygun olarak hesapladıklarını, raporun bu bölümünde sera gazı emisyonlarına ilişkin birçok ayrıntılı tablo ve analize yer vererek çevreye etkilerini kamuoyu ile şeffaf bir şekilde paylaştıklarını söyledi. Bu sayede sera gazı emisyonlarını raporlayan ilk ihracatçı birliği olduklarını da sözlerine ekleyen Eskinazi, “2019 yılından itibaren geçen 3 yılda toplam bin 990 ton karbondioksit emisyona karşılık, karbon-nötr hedefimiz doğrultusunda EİB Korusu oluşturarak 4 bin 800 adet ağaç dikmeyi taahhüt ediyoruz” sözlerine yer verdi.

“Karbon ve su ayak izini ilk defa hesapladık”

Raporun diğer bölümlerinde ise insan kaynakları politikaları, dijitalleşme çalışmaları, farkındalık oluşturma ve bilgilendirme faaliyetleri, sürdürülebilirlik alanındaki projeler, sektörel saha çalışmaları ve paydaşlarla iş birliğinde yürütülen faaliyetleri ayrıntılı olarak aktardıklarını söyleyen Eskinazi, sözlerini şöyle sürdürdü: “Rapor ortaya çıktıktan sonra sürdürülebilirlik alanındaki eksiklerimizi ve daha fazla odaklanmamız gereken alanları net bir biçimde gördük. Bu rapor vesilesiyle birliklerimizin karbon ve su ayak izini ilk defa hesapladık. Bundan sonraki süreçte ise sürdürülebilirlik raporumuzu her yıl düzenli olarak yayınlayacağız. Atık miktarımızı, enerji tüketimimizi, karbon ve su ayak izimizi azaltmak için kendimize hedefler koyacağız. Bu noktada özellikle bir konuyu ihracatçı firmalarımızın dikkatlerine sunmak istiyorum. Sürdürülebilirlik raporlaması zorunlu olan firmaların çerçevesi gün geçtikçe genişliyor. Özellikle Avrupa Birliğinde bu yönde atılan adımlar var. Dolayısıyla ihracatçılarımızın konuya ilişkin olarak şimdiden hazırlık yapmaları ve altyapı oluşturmaları gerekiyor. Birliğimizin sürdürülebilirlik raporunun firmalarımızda bir farkındalık oluşturmasını ve örnek teşkil etmesini temenni ediyoruz.”

“80 bin üyeye örnek teşkil etti”

EİB Genel Sekreter Yardımcısı Çiğdem Önsal ise raporun her yıl aynı titizlikle hazırlanacağının taahhüdünü verdiklerini belirterek “Rapor, 80 bini aşkın üyeye de örnek teşkil etti. Raporu öz kaynağımızı kullanarak hazırladık. Rapor hazırlama aşamasında olan firmalara da hazırlık konusunda destek verebiliriz” ifadelerini kullandı.