EİB'den 'İhracatın Yıldızları'na ödül

Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliğinin 2018 yılı olağan mali genel kurulunda, 2018 yılında sofralık zeytin ve zeytinyağı ihracatında ilk 10'a giren firmalar ödüllendirildi. 2018 yılını ihracat rekoru ile tamamladıklarını belirten Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği Başkanı Davut Er, ambalajlı zeytinyağı ihracatının bu sezon yüzde 83'lük artışla 11 bin 795 tondan 21 bin 725 tona yükseldiğini söyledi.

Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliğinin 2018 yılı olağan mali genel kurulu, Ege İhracatçı Birliklerinde (EİB) yapıldı. Kurulun divan başkanlığına Ramazan Abay seçilirken, divan katipliklerine ise Cenk Arabacı ve Sedat Silahtar seçildi. Genel kurulun ardından 'İhracatın Yıldızları' ödül törenine geçilerek, 2018 yılında sofralık zeytin ve zeytinyağı ihracatında ilk 10'a giren firmalar ödüllendirildi.

“İhracat rekoru kırdık”

Genel kurulda konuşan Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği Başkanı Davut Er, 2018 yılını ihracat rekoru ile tamamladıklarını ve aynı yılda Türkiye genelinde 168 milyar dolarlık ihracat hacmine ulaştıklarını hatırlattı. 168 milyar dolarlık ihracatta tarım ürünlerinin payının yüzde 14 ile 23 milyar dolar seviyesine ulaştığını vurgulayan Er, “Bu rakamın 5 milyar doları, yani yüzde 22'si ise Ege İhracatçı Birlikleri üyeleri tarafından gerçekleştirildi. Bu rakamları bölgemiz için son derece sevindirici ve gurur verici olarak görüyorum. Bu son derece önemli bir rakam ama Ege Bölgesi için yeterli değil. Katma değerli ürünlerle bu rakamı iki katına çıkarmak içten bile değil” dedi.

“Sektör ihracatımız 400 milyon doları geçmiştir”

2017/2018 zeytin ve zeytinyağı sezonu ve yeni sezon hakkında da konuşan Er, şöyle devam etti:

“1 Ekim 2017 tarihinde başlayan 2017/2018 sofralık zeytin sezonu Eylül sonu itibariyle tamamlandı. 30 Eylül 2018 tarihi itibariyle sofralık zeytin ihracatımız, bir önceki sezonun tamamına kıyasla miktar olarak yüzde 16 artarak 58 bin tondan 68 bin tona, değerde ise yüzde 15 artarak 110 milyon dolardan 127 milyon dolara yükseldi. 2017/18 sezonu özellikle zeytinyağı ihracatımız için çok verimli geçti diyebiliriz. 1 Kasım 2017 tarihinde başlayan zeytinyağı sezonu, 31 Ekim 2018 tarihi itibariyle tamamlandı. İhracat rakamlarımıza baktığımızda bir önceki sezona oranla miktar bazında yüzde 49 artarak 44 bin tondan 66 bin tona, tutarda ise yüzde 46 artarak 174 milyon dolardan 255 milyon dolara ulaştığını görmekteyiz. Prina yağı ile birlikte toplam sektör ihracatımız 400 milyon doları geçmiştir.”

Ambalajlı zeytinyağı ihracatında yüzde 83'lük artış

Özellikle ambalajlı zeytinyağı ihracatının bu sezon yüzde 83'lük artışla 11 bin 795 tondan 21 bin 725 tona yükseldiğini belirten Er, “Toplamda 92 milyon dolar tutarında zeytinyağını ambalajlı olarak ihraç ettik. Özellikle katma değeri yüksek bir ürün olarak ambalajlı zeytinyağı ihracatımızın yükselişini sektörümüz için son derece önemli bir gelişme olarak görüyorum. Dünya standartlarına göre kaliteli bir zeytinyağı üretimimiz var ve bu yağların ambalajlı olarak ihracatındaki artışı görmek bizi sevindiriyor ve ihracat hedeflerimize ulaşma konusunda umutlandırıyor” diye konuştu.

“Telafi ettiğimizi düşünüyorum”

2018/2019 sezonu ile ilgili bilgi veren Er, “1 Ekim 2018-31 Mart 2019 arasındaki 6 aylık dönemde sofralık zeytin ihracatımız miktarda yüzde 46 oranında artış ile 52 bin tona ulaştı. 1 Kasım 2018-31 Mart 2019 arasındaki 5 aylık dönemde zeytinyağı ihracatımızın ise miktarda yüzde 28 düşüş ile 30 bin ton olarak gerçekleşti. Bu sezon zeytinyağı ihracatımızdaki düşüşü zeytin ihracatımızdaki artış ile önemli ölçüde telafi ettiğimizi düşünüyorum. Umarım önümüzdeki sezonlarda hem zeytin, hem zeytinyağı ihracatımız artarak devam edecek ve Türkiye'de tek birlik durumunda olan Zeytin ve Zeytinyağı Birliğimiz tarım sektörlerinin parlayan yıldızı olmaya devam edecektir” dedi.

"Yeni projelere ihtiyaç var"

Bir yıl boyunca bakanlıklar düzeyinde birçok toplantıya katılım sağladıklarını ifade eden Er, “Özellikle üreticilerimize ve ihracatçılarımıza desteklerin artırılması konusundaki tüm talepleri ilgili bakanlıklara ilettik ve bu konudaki çalışmalarımızı aralıksız sürdüreceğiz. Türkiye İhracatçılar Meclisimizin 2019 yılı ihracatımızı 200 milyar dolara yükseltme hedefi doğrultusunda yeni projelere ihtiyacı var. Özellikle yenilikçi üretim süreçlerine ve katma değerli üretime katkı sağlayacak projelerinizi beklediğimizi ifade etmek istiyorum. Bu yönde ürün, üretim, paketleme, taşıma, pazarlama dahil tüm süreçlere ilişkin olabilecek proje önerilerinizi genel sekreterlik tarafından önümüzdeki günlerde sizlere iletilecek duyuruya cevaben iletmenizi bekleyeceğiz” dedi.