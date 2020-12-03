EİB'den kasım ayında 1 milyar 213 milyon dolarlık ihracat

Ege İhracatçı Birlikleri (EİB)'nin kasım ayı ihracatı geçen seneye göre yüzde 7 artarak 1 milyar 213 milyon dolara ulaştı. Böylelikle EİB, şimdiye kadarki en yüksek kasım ayı ihracatına imza atmış oldu.

Türkiye'nin ihracatı kasım ayında yüzde 1 düşüşle 16 milyar 88 milyon dolar olarak gerçekleşti. Ocak-kasım döneminde 11 milyar 749 milyon dolarlık ihracat yapan Ege İhracatçı Birlikleri (EİB)'nin son 1 yıllık dönemki ihracat rakamı 12 milyar 855 milyon dolara ulaştı. EİB üyelerinin tarım ihracatı 468 milyon dolar olarak gerçekleşirken, sanayi ihracatı ise yüzde 15 artışla 659 milyon dolara ulaştı.

Sanayi ihracatı yüzde 15 artışta: Zirve demir çelik sektörünün

Ege Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği, yüzde 46 yükselişle 142 milyon doları Türkiye'ye kazandırarak kasım ayının hem artış rekortmeni hem de en fazla ihracat gerçekleştiren birliği oldu. Yaş meyve sebze ihracatı 45 milyon dolar tutarında gerçekleşirken, meyve sebze mamulleri ihracatı ise yüzde 17 artışla 72 milyon dolara yükseldi. Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliğinin, toplamda yüzde 8 artışla 116 milyon dolarlık ihracatla ikinci sırada olduğu ifade edildi. Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği ise 113 milyon dolar ihracat rakamıyla üçüncü sırada yer aldı. Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği ise 92 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği ve Ege Maden İhracatçıları Birliği 86 milyon dolarlık ihracatla kasım ayını geride bırakırken, Ege Tütün İhracatçıları Birliğinin ihracatı 66 milyon dolar, Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliğinin ihracatı 57 milyon dolar, Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliğinin ihracatı 32 milyon dolar, Ege Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliğinin ihracatı yüzde 7 artışla 27 milyon dolar, Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği 15 milyon dolar, Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği 9 milyon dolarlık ihracata imza attı.

İhracatta yeni reform ve atılım dönemi

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın “Ekonomi, hukuk ve demokraside yepyeni bir seferberlik başlatıyoruz” sözlerini hatırlatarak şöyle devam etti:

"Ülkemizin yeni reform ve atılım dönemi, yüksek katma değerli üretimi ve ihracatı daha çok harekete geçiren bir stratejiyle ilerlememiz gerektiği mesajını bize veriyor. Dünya ekonomisi ile birlikte içinden geçtiğimiz bu zor süreçte Ege İhracatçı Birliklerinin ihracatının yüzde 7'lik artış göstermesi Türkiye'deki reform sürecini tetikleyen bir misyonumuzun olduğunun göstergesidir. Aynı zamanda Kasım ayında ülke ortalamasının üstünde gösterdiğimiz bu olumlu performansın da aralık ayında devam edeceğinin ayrı bir teyididir. Bu olumlu tabloda dijitalleşme hamlelerimizin payı büyük. Türkiye, üçüncü çeyrekte beklentilerin üzerinde yakaladığı 6,7'lik büyüme oranıyla G20 ve OECD ülkeleri arasında en hızlı büyüyen ülke konumu koruyor. Şu ana kadar Türkiye'nin dışında sadece Çin, Tayvan ve Vietnam pozitif büyüme açıkladı.."

“İzmir Serbest Şehir olmalı” vurgusu

Eskinazi, sözlerini şöyle sürdürdü:

“İlerleyen yıllarda dünyanın en büyük ekonomilerinden üçünün Asya'daki gelişen piyasalardan olacağı öngörülüyor. Türkiye ekonomisinin de 2050 yılında en büyük onuncu ekonomi olacağı tahminler arasında. Ülkemizin ilerleyen dönemde küresel ticaretteki rolünü çok daha güçlendireceği kaçınılmaz; ancak her pazarın dinamiklerine uygun hazırlık yaparak hareket etmeliyiz. Bir tarafta ülkelerin iklim krizi diplomasileri ve ticaret savaşları devam ederken diğer tarafta tedarik zincirleri için alınan bir önlem olan 15 Asya-Pasifik ülkesinin imza attığı RCEP anlaşmasıyla dünyanın en büyük serbest ticaret alanı oluştu. İzmir'in Serbest Şehir olması halinde ihracatımız daha sürdürülebilir hale gelecektir. Yeni dünya düzenine göre ajandamızı şekillendirip, çevre ve dijitalleşme politikamızı sağlam temeller üzerine oluşturmalıyız. Doğru bir stratejiyle dayanışma, iş birliği ve eşgüdüm içerisinde hareket edersek ihracatımızı çok daha iyi yerlere taşıyabiliriz.”