EİB'den kasım ayında 1.2 milyar dolarlık ihracat

EİB'nin ihracatı 2017 yılı Kasım ayına göre yüzde 2 artış gösterdi.

EİB'in 11 aylık ihracatı, yüzde 14,42'lik artışla 12 milyar 294 milyon dolar oldu. EİB'nin son bir yıllık ihracatı ise yüzde 14,61'lik artışla 13 milyar 372 milyon dolara çıktı. Kasım ayında Ege İhracatçı Birliklerinden yapılan tarım ürünleri ihracatı yüzde 8'lik artışla 526 milyon dolara çıktı. Madencilik sektörü ise yüzde 28'lik artışla 91 milyon dolar dövizi ülkemize kazandırdı. Sanayi sektörünün ihracatı yüzde 6'lık kan kaybı yaşadı ve 582 milyon dolar olarak kayıtlara geçti. Kasım ayında Ege İhracatçı Birlikleri bünyesindeki 12 ihracatçı birliğinin 9 tanesi 2017 yılı Kasım ayına göre ihracatını arttırma başarısı gösterirken, 3 ihracatçı birliği geçen yılın aynı ayındaki performansının gerisinde kaldı.

Demir-çelik ihracatı 11 ay sonra geriledi

2018 yılının 10 aylık döneminde her ay ihracat rekorları kıran Ege Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği, Kasım ayında yüzde 9'luk ihracat düşüşü yaşamasına rağmen 130 milyon dolarlık ihracat rakamıyla zirvedeki yerini korudu. Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği yüzde 6'lık ihracat artış hızıyla 112 milyon dolar ihracatı hanesine yazdırdı ve zirve ortağı konumunu sürdürdü. Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği, Kasım ayında yüzde 16'lık ihracat artış hızıyla 105 milyon 700 bin dolar dövizi ülkemize kazandırdı ve üçüncü basamağın sahibi oldu. Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği tarihinde ilk kez aylık bazda 100 milyon dolar barajını geçti. Yıllık 996 milyon dolarlık ihracat rakamına imza atan Ege Tütün İhracatçıları Birliği, Kasım ayında 100 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi. Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği ve Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği de 98'er milyon dolar ihracat rakamına imza attılar.

Maden ihracatı yüzde 28 arttı

Ege Maden İhracatçıları Birliği, Kasım ayında yüzde 28'lik ihracat artış hızı yakalayarak, 91 milyon dolar ihracat rakamını hanesine yazdırdı. Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliğinin Kasım ayı ihracatı ise yüzde 13'lük artışla 58,5 milyon dolar oldu. Kasım ayında Ege Hububat Bakliyat ve Mamulleri İhracatçıları Birliği yüzde 40'lık ihracat artış hızı yakaladı ve 39 milyon dolar ihracat rakamına ulaştı. Ege Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği ise yüzde 6'lık gelişimle 23,3 milyon dolar ihracata imza attı. Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği Kasım ayında 23 milyon dolarlık ihracat rakamıyla yeni ihraç sezonuna giriş yaparken, Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği 12 milyon dolarlık ihracat rakamıyla Kasım ayını geride bıraktı.

Eskinazi: "2019 yılı hedefimiz 15 milyar dolar"

Türkiye'nin ve Ege Bölgesi'nin 2018 yılı ihracat hedeflerine emin adımlarla ilerlediğini belirten Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, Türkiye'nin 170 milyar dolar, Ege İhracatçı Birliklerinin ise 13,5 milyar dolar ihracat hedefine ulaştığını yıl sonunda göreceğimizi dile getirdi. Ekonomide yaşanan daralmanın üretim ve ihracatla aşılacağını dile getiren Eskinazi, "2019 yılında Türkiye'nin 182 milyar ihracat hedefine 14.5-15 milyar dolar katkı koymak için 365 gün yoğun bir çalışma içinde olacağız" diye konuştu.