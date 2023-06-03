EİB'den mayıs ayında 1 milyar 565 milyon dolarlık ihracat

Ege İhracatçı Birlikleri (EİB), mayıs ayında ihracatını yüzde 14'lük artışla 1 milyar 377 milyon dolardan 1 milyar 565 milyon dolara taşıdı.

EİB'nin 2023 yılının ocak-mayıs döneminde ihracatı yüzde 1'lik artışla 7 milyar 609 milyon dolar olurken, son 1 yıllık dönemdeki ihracatı yüzde 3'lük artışla 17 milyar 760 milyon dolardan 18 milyar 314 milyon dolara ilerledi. Mayıs ayında ihracatını yüzde 14 artıran Ege İhracatçı Birlikleri (EİB), ihracatı 1 milyar 377 milyon dolardan 1 milyar 565 milyon dolara taşıdı. Mayıs ayında Türkiye'nin ihracatı da yüzde 14'lük artışla 21,7 milyar dolara ulaştı.

2022 yılı mayıs ayında Ramazan Bayramı olması nedeniyle 4 işgünü kaybı yaşandığını hatırlatan Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, 2023 yılı mayıs ayındaki ihracat artışında 4 işgünü farkının etkili olduğunu söyledi.

EİB'nin tarım ihracatı 8 milyar dolara koşuyor

Ege İhracatçı Birlikleri'nden yapılan sanayi ürünleri ihracatının yüzde 6'lık artışla 782 milyon dolardan 831 milyon dolara çıktığı bilgisini veren Başkan Eskinazi, “Tarım sektörlerimizin ihracatı ise; yüzde 26'lık artışla 503 milyon dolardan 634 milyon dolara yükseldi. Tarım sektörlerimiz 2023 yılında 5 aydır yüzümüzünü güldürüyor, ortalama ihracat artış hızının hep üzerinde performans ortaya koyuyor. Tarım sektörlerimizin EİB'nin toplam ihracatından aldığı pay yüzde 33'ten, yüzde 40'a çıktı. Tarım sektörlerimiz bu grafiklerini korudukları takdirde son 1 yıllık dönemde 7 milyar 247 milyon dolara ulaşan ihracatlarını 2023 yılı sonunda 8 milyar dolara taşıyacaklar” diye konuştu.

Ege Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği 2022 yılı mayıs ayında 172 milyon dolar olan ihracatını 2023 yılı mayıs ayında yüzde 20'lik artışla 207 milyon dolara taşıdı ve zirvedeki yerini korudu. 2023 yılında her ay ihracat artış rekortmeni olan olan Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği 2022 yılı mayıs ayında 14 milyon dolar olan ihracatını 2023 mayısında yüzde 461 artırarak 78,4 milyon dolar dövizi Türkiye'ye kazandırırken ihracat artış rekortmenliğini sürdürdü. Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği 2022 yılı mayıs ayına göre ihracatını yüzde 17'lik artışla 120 milyon dolardan 140 milyon dolara çıkardı ve EİB çatısı altında ikinci sıradaki yerini sağlamlaştırdı. Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği, 2022 mayısında 94 milyon dolar ihracat yapmışken, 2023 mayısında 119 milyon dolarlık ihracat performansı ortaya koydu. EHKİB'in ihracatı yüzde 27 artış hızı yakaladı. 4 yıl aranın ardından en büyük ihraç pazarlarından Çin'de düzenlenen Xiamen Doğal Taş ve Teknolojileri Fuarı'nda yerini almaya hazırlanan Ege Maden İhracatçıları Birliği mayıs ayında 99 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

Tütün sektöründe yüzde 87'lik artış

Türkiye'de sektöründe tek ihracatçı birliği konumunda olan Ege Tütün İhracatçıları Birliği 2023 yılı mayıs ayında ihracatını yüzde 87'lik artışla 49 milyon dolardan 91,7 milyon dolara taşıdı. Ege Tütün İhracatçıları Birliği son 1 yıllık dönemde ise 877 milyon dolar dövizi Türkiye'ye kazandırmayı başardı.

EYMSİB 1,4 milyar dolar hedefine adım adım ilerliyor

2023 yılına 1,4 milyar dolar ihracat hedefiyle giren Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği hedefine adım adım ilerliyor. EYMSİB mayıs ayında ihracatını yüzde 25'lik artışla 72 milyon dolardan 90 milyon dolara yükseltti. EYMSİB'nin 5 aylık ihracatı ise; 502 milyon dolara ulaştı. 2022 yılında 1 milyar dolar barajını aşan, 2023 yılının ocak-nisan döneminde başarılı bir ihracat performansı ortaya koyan Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği, Hindistan'a beyaz haşhaş ihracatındaki tıkanıklık nedeniyle mayıs ayında ihracatta yüzde 31'lik düşüş yaşadı ve ihracatı 123 milyon dolardan 84 milyon dolara geriledi. EHBYİB mayıs ayında ihracatı düşen tek birlik oldu. Mobilya, kağıt ve orman ürünleri sektörlerini bünyesinde birleştiren Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği mayıs ayında yüzde 11'lik ihracat artış hızıyla 75,6 milyon dolarlık ihracat rakamını kayda aldı. Dünya lideri olduğumuz çekirdeksiz kuru üzüm, kuru kayısı ve kuru incir ürünlerinin ihracatını domine ettiği Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği 2022 yılı mayıs ayında 54 milyon dolar olan ihracatını 2023 yılı mayıs ayında yüzde 29'luk artışla 71 milyon dolara taşıdı. Mayıs ayında yüzde 68'lik ihracat artış hızıyla EZZİB ve ETİB'in ardından ihracatını en çok artıran üçüncü sektör olan Ege Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği, 2022 yılı mayıs ayında 22 milyon dolarlık ihracata imza atmışken, 2023 yılı mayıs ayında 37 milyon dolarlık dövizi Türkiye'ye kazandırmayı başardı. Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği ise; yüzde 29'luk ihracat artış hızı yakaladı ve ihracatını 9,7 milyon dolardan 12,5 milyon dolara taşıdı.

Eskinazi; “İhracatçı krediye ulaşamıyor”

Döviz kurlarındaki artışın girdi maliyetlerindeki yükseliş oranlarına yaklaşmaya başladığını bu gelişmenin ihracatçıların rekabetçiliğini olumlu etkilediğini aktaran Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi öte yandan ihracatçıların kredi bulamadıklarını, ürünlerini pazarlamak için seyahatlerin vazgeçilmez olduğunu ancak Avrupa Birliğine ve Amerika Birleşik Devletleri'ne seyahat için vize almanın her geçen gün zorlaştığını dile getirdi. Eskinazi, “Krediye erişemediğimizde, seyahat için vize alamadığımızda ihracat artışında devamlılığı sağlamak mümkün değil. Yeni hükümetin öncelikli olarak bu konulara yoğunlaşmasını bekliyoruz” dedi.

Ege Bölgesi ihracatı 2,8 milyar dolara ulaştı

Ege Bölgesi 2022 yılı mayıs ayında 2 milyar 327 milyon dolar ihracat yapmışken, 2023 yılı mayıs ayında 2 milyar 800 milyon dolarlık ihracat performansı ortaya koydu. Ege Bölgesi'nin 2023 yılının ocak-mayıs döneminde ihracatı ise; 12 milyar 995 milyon dolar olarak kayıtlara geçti. Ege Bölgesi'nin ihracatı 2023 yılının beş aylık diliminde yüzde 1 arttı. İzmir tek başına 1 milyar 574 milyon dolarlık döviz getirisi sağlarken, İzmir'deki iki serbest bölge mayıs ayında İzmir'in ihracatından 275,5 milyon dolar pay aldılar. Manisa, mayıs ayında ihracatını yüzde 30'luk artışla 369 milyon dolardan 481 milyon dolara taşırken Ege Bölgesi illeri arasında ikinci sıradaki yerini sağlamlaştırdı. Ege Bölgesi illeri arasında zirvenin üçüncü basamağının sahibi Denizli'nin ihracatı yüzde 4'lük artışla 348 milyon dolardan 363 milyon dolara çıktı. Su ürünleri sektörünün ihracatında lokomotif olduğu Muğla, mayıs ayında yüzde 53'lük ihracat artış hızıyla ihracatını 72 milyon dolardan 110 milyon dolara taşıdı. 2023 yılında başarılı bir grafik ortaya koyan Balıkesir mayıs ayında ihracatını yüzde 38 artırarak 68 milyon dolardan 94 milyon dolara ilerledi. Aydın'ın ihracatı 72,8 milyon dolardan 84 milyon dolara yükselirken, Kütahya, Uşak ve Afyon'un ihracat rakamları 2022 yılı mayıs ayının gerisinde kaldı. Kütahya ihracatta 12'lik kan kaybı yaşarken ihracatı 43,4 milyon dolardan 38,5 milyon dolara indi. Uşak ihracatta yüzde 4 düşüşle 26,3 milyon dolarlık dövizi hanesine yazdırdı. Ege Bölgesi'nde ihracatta en sert düşüşü yaşayan il Afyon oldu. 2022 yılı mayıs ayında 47,6 milyon dolarlık ihracat yapan Afyon, 2023 yılı mayıs ayında 26,8 milyon dolarlık ihracat performansı ortaya koyabildi.