EİB'ten Ağustos ayında 1 milyar 453 milyon dolarlık ihracat

2021 Ocak-Ağustos döneminde ise yüzde 28 ivmeyle 10 milyar 339 milyon doları Türkiye'ye kazandıran EİB, son 1 yıllık dönemde yüzde 20 artışla 15 milyar 265 milyon dolara ulaştı.

Sektörler arasında her ay en fazla ihracat rakamına ulaşan Ege Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği, Ağustos ayında da yeni bir rekora imza atarak ihracatını yüzde 165 ivmeyle 239 milyon dolara çıkardı. Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği ise yüzde 1'lik artışla 128 milyon dolarla en fazla ihracat yapan ikinci Birlik olarak kayıtlara geçti.

Tarım ve Gıda Birlikleri arasında en fazla ihracat gerçekleştiren Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği, Ağustos ayında yüzde 43 artışla 114 milyon dolar ihracat gerçekleştirerek üçüncülüğe adını yazdırdı.

Ege Maden İhracatçıları Birliği ise Ağustos'ta yüzde 50 sıçramayla 103 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi.

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği ise Ağustos ayında yüzde 12 artışla 96 milyon doları, Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği yüzde 26 artışla 63 milyon doları Türkiye'ye kazandırdı. Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği'nin Ağustos ayı ihracatı yüzde 38 artışla 62 milyon dolara yükseldi.

Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği'nin ihracatı Ağustos ayında yüzde 38 yükselişle 61 milyon dolara ilerlerken, Ege Tütün İhracatçıları Birliği'nin ihracatı 57 milyon dolara ulaştı.

Ege Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği'nin ihracatı yüzde 60 artışla 28 milyon dolara çıktı.

Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği ise yüzde 71 artışla, Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği yüzde 103 artışla 17 milyon dolar ihracat yapma başarısı gösterdi.

Sanayi sektöründen 874 milyon dolarlık, Tarım sektöründen 475 milyon dolarlık ihracat

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, Ağustos ayında 11 Birliğin ihracatını artırdığını, bir Birliğin ise geçtiğimiz dönemki performansının gerisinde kaldığını açıklayarak, “Ağustos ayında Tarım Birliklerimizin ihracatı yüzde 24 ilerleme başarısı göstererek 475 milyon dolara, Sanayi Birliklerimizin ihracatı ise yüzde 57 ilerlemeyle 874 milyon dolara ulaştı. Madencilik sektörümüzün ihracatı ise yüzde 50 artışla 103 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti. Demir Birliğimiz ikinci kez 200 milyon doları geçerek rekor tazeledi. Maden Birliğimiz ise ihracatını 100 milyon dolar bandına oturtmuş durumda. EİB olarak son aylarda gösterdiğimiz ihracat performansı her ay 1,5 milyar dolar seviyesinde ihracat yapabileceğimizi ve 2022 yılı için belirlediğimiz 18 milyar doların ne kadar gerçekçi bir hedef olduğu ortaya koyuyor. Haziran ayında yüzde 51 artışla 1,5 milyar dolar barajını aşmıştık. Ağustos ayı rakamımız hem EİB tarihindeki en yüksek Ağustos ayı rakamı hem de 2021 yılı aylık bazda Haziran ayından sonraki ulaştığımız en yüksek ihracatımız.” dedi.

EİB, Ağustos ayında 141 ülke ve bölgeye ihracatını artırdı

Ağustos ayına ülkeler bazında değinen Jak Eskinazi, EİB'nin 185 farklı ihraç pazarına ulaşarak 141 ülke ve bölgeye ihracatını artırmayı başardığını söyledi. Eskinazi, şöyle devam etti: “Avrupa Birliği'ne ihracatımız yüzde 26 ivmeyle 618 milyon dolar, diğer Avrupa ülkelerine ihracatımız ise yüzde 54 artışla 129 milyon dolar olarak gerçekleşti. Böylelikle Avrupa kıtasının toplam ihracatımızdaki payı yüzde 51'e ulaştı. Afrika ülkelerine yüzde 84, Asya ve Okyanusya ülkelerine yüzde 96 artışlar yaşadık. Amerika ülkelerine yüzde 63 yükselişle 169 milyon dolarlık, Orta Doğu ülkelerine yüzde 31 artışla 160 milyon dolarlık, Eski Doğu Bloku ülkelerine 67 milyon dolarlık, Türk Cumhuriyetlerine yüzde 141 artışla 27 milyon dolarlık ihracatımız var.”

Eskinazi, Ege İhracatçı Birlikleri'nin ihracatında ilk 20'de yer alan ülkeleri ise şu sözlerle değerlendirdi: “Almanya'ya yüzde 30, Birleşik Krallık'a yüzde 57, İtalya'ya yüzde 47, ABD'ye yüzde 62, Rusya'ya yüzde 34, İsrail'e yüzde 50 ihracat artışları yaşadık. Hong Kong yüzde 1270 ile astronomik artışın yaşandığı pazarlar arasında. Mısır ve Azerbaycan'a ihracatımızda ise yüzde 200'leri aşan yükselişler yaşadık. Hedef pazarımız Çin'e de ihracatımızı yüzde 55 ilerlettik.”

Ege Bölgesi illerinin ihracat rakamı Ağustos ayında 2 milyar 465 milyon dolara ulaştı. Türkiye geneli en fazla ihracat yapan iller sıralamasında yer alan İzmir, Ağustos ayında 1 milyar 331 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi.

Manisa 435 milyon dolar, Denizli 401 milyon dolar, Muğla 63 milyon dolar, Balıkesir 65 milyon dolar, Aydın 71 milyon dolar, Kütahya 39 milyon dolar, Afyonkarahisar 33 milyon dolar, Uşak 27 milyon dolar ihracat yaptı.