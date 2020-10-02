EİB'ten eylül ayında 1 milyar 223 milyon dolarlık ihracat

EİB, 2019 yılı eylül ayında 1 milyar 158 milyon dolar ihracata imza atmıştı. EİB'nin ihracatı 2019 yılı eylül ayına göre yüzde 6 artış kaydetti.

EİB'nin ihracatı 81 yıllık tarihinde eylül ayı rekoru olarak kayıtlara geçti. Eylül ayında Türkiye'nin ihracatı ise yüzde 4,8 artarak 15 milyar 273 milyon dolardan, 16 milyar 13 milyon dolara ulaştı. Ocak-eylül döneminde 9 milyar 299 milyon dolarlık ihracata imza atan Ege İhracatçı Birlikleri, son 1 yıllık dönemde ise 12 milyar 793 milyon dolar dövizi Türkiye'ye kazandırdı. EİB bünyesindeki 12 ihracatçı birliğinin 8'i eylül ayında ihracatını artırmayı başarırken, 4'ü de geçen yılki ihracat performansının gerisinde kaldı.

Maden ihracatı yüzde 39 arttı

Eylül ayında Ege İhracatçı Birliklerinden yapılan maden ihracatı yüzde 39'luk artışla 75 milyon 369 bin dolardan, 104 milyon 613 bin dolara yükseldi. Sanayi ürünleri ihracatı yüzde 4'lük gelişimle 627 milyon dolardan 650 milyon dolara gelirken, tarım ürünleri ihracatı yüzde 3'lük yükselişle 454 milyon dolardan 468 milyon dolara ulaştı.

4 birlik 100 milyon dolar barajını geçti

Ege İhracatçı Birlikleri bünyesindeki 4 ihracatçı birliği eylül ayında 100 milyon dolar barajını ilk kez geçmeyi başardı. Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği, eylül ayında ihracatını yüzde 21 artırarak 135 milyon 666 bin dolara ulaştı ve 4 aydır üst üste en fazla ihracat yapan birlik oldu. Ege Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği, 122 milyon dolarlık dövizi Türkiye'ye kazandırırken, ihracatını yüzde 2 geliştirdi ve zirve ortağı oldu. Ege Maden İhracatçıları Birliği, eylül ayında ihracatını 2019 yılı eylül ayına göre yüzde 39'luk artışla 104 milyon 613 bin dolara tırmandırdı. Ege Maden İhracatçıları Birliği, 9 aylık dönemde 678 milyon dolarlık ihracata ulaştı ve 2020 yılındaki ihracat düşüşünü yüzde 1'e kadar eritti, pandeminin yaralarını sardı.

Taze meyve sebze ve mamulleri ihracatı 1 milyar dolar hedefine ulaştı

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği, eylül ayında 102 milyon 210 bin dolarlık ihracatla 100 milyon dolar barajını geçen birlikler arasına adını yazdırdı. Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği, son bir yıllık dönemde ise 1 milyar 3 milyon dolarlık ihracat rakamına ulaştı ve 1 milyar dolar barajını aşmış oldu. Eylül ayında, Ege Tütün İhracatçıları Birliği 89 milyon dolar, Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği 88 milyon dolar ihracata imza attı. Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliğinin ihracatı eylül ayında yüzde 15'lik artışla 74 milyon dolardan 85 milyon dolara tırmanırken, Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği 55,4 milyon dolarlık ihracatı hanesine yazdırdı. Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği yüzde 18'lik ihracat gelişimiyle 36,6 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi. Ege Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği 23 milyon dolar dövizi Türkiye'ye kazandırdı. Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliğinin eylül ayı ihracatı 11,7 milyon dolar olurken, Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği 9,3 milyon dolarlık ihracatı kayda aldı.

Eskinazi: "İhracatımız yılsonunda 2019 rakamlarını yakalayacak"

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, eylül ayında başarılı bir performans gösterdiklerini, 2020 yılının son çeyreğine moralli girdiklerini kaydetti. Ege İhracatçı Birliklerinin son 4 aylık periyotta 4 milyar 458 milyon dolar ihracat rakamına ulaştığı bilgisini veren Eskinazi, “2019 yılının haziran-temmuz-ağustos-eylül aylarıyla karşılaştırdığımız zaman ihracatımız yüzde 10'luk artış hızı yakaladı ve 401 milyon dolar ihracat gelişimi gösterdi. Eylül ayında 4 birliğimiz 100 milyon dolar barajını geçmeyi başardı. Kuru incir ilk ihraç tarihi bu yıl iklim koşullarından dolayı geçen yıla göre 4 gün geç ilan edildi. Kuru incir ilk ihraç tarihi geçen yılla aynı olabilseydi, Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliğimiz de 100 milyon dolar barajını aşacaktı. 2020 yılının son çeyreğinde bu çizgimizi koruyup yıl sonunda 2019 yılındaki 13,3 milyar dolarlık ihracat rakamımızı yakalamayı hedefliyoruz” diye konuştu.