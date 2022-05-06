EİB'ten nisan ayında 1 milyar 768 milyon dolarlık ihracat

Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) bu rekora, ihracatını yüzde 29 yükselterek 1 milyar 768 milyon dolarlık katkı sağladı.

2022 yılının ocak-nisan döneminde ihracatını yüzde 27 artırarak 6 milyar 205 milyon doları Türkiye'ye kazandıran EİB, son bir yıllık dönemde yüzde 27 ilerlemeyle ihracatını 17 milyar 629 milyon dolara taşıdı. Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği, yüzde 66 artışla 19 milyon dolar ihracat yapma başarısı göstererek nisan ayının en yüksek ihracat artışına ulaştı. Ege Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği, nisan ayında da ihracatını yüzde 42 ivmeyle 271 milyon dolara çıkararak en fazla ihracat gerçekleştiren birlik oldu. Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği ise yüzde 27 artışla 148 milyon dolarla en fazla ihracat yapan ikinci birlik olarak kayıtlara geçti. Tarım ve gıda birlikleri arasında en fazla ihracat gerçekleştiren Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği, yüzde 33 artışla 136 milyon doları Türkiye'ye kazandırdı. Ege Maden İhracatçıları Birliği yüzde 26 yükselişle 118 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi. Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliğinin ihracatı nisan ayında yüzde 15 artışla 92 milyon dolara, Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliğinin ihracatı ise 36 artışla 81 milyon dolara yükseldi. Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliğinin ihracatı yüzde 19 ivmeyle 72 milyon dolara ilerledi. Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliğinin yüzde 4 artışla 56 milyon dolara, Ege Tütün İhracatçıları Birliği yüzde 7'lik yükselişle 49 milyon dolarlık ihracata imza attı. Ege Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği ise 39 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi. Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği, nisan ayını yüzde 14'lük artışla 16 milyon dolarla geride bıraktı.

"EİB'nin ihracat artışı Türkiye ortalamasının üzerinde"

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, nisan ayında 11 birliğin ihracatını artırdığını söyleyerek, “Emtia fiyatlarındaki artış ihraç fiyatlarına yansıyor. Nisan ayındaki yüzde 29 ilerlemeyle hem EİB tarihindeki aylık en yüksek ihracat rakamına ulaştık hem de ülke ortalamasının üzerinde ihracat gerçekleştirdik. Nisan ayında gerçekleştirdiğimiz 1 milyar 798 milyon dolarlık ihracatta sanayi ürünleri yüzde 34 artışla 1 milyar 142 milyon dolarlık payla, tarım ürünleri ise yüzde 20'lik artışla 508 milyon dolarla temsil edildi. Egeli maden ihracatçılarımız ise yüzde 26 artışla 118 milyon dolarlık dövizi ülkeye kazandırdı” diye konuştu.

"19 milyar dolar ihracatı ülkemize kazandırabiliriz"

Eskinazi, “Son 1 yıllık dönemde su ürünleri ve hayvansal mamuller, yaş meyve sebze ve mamulleri ve maden, 1 milyar dolar ihracat rakamını aşan sektörlerimiz. Hazır giyim ve konfeksiyon sektörümüz son bir yıllık dönemde 1,5 milyar doları, demir ve demir dışı metaller sektörümüz de 2,5 milyar doları aştı. 2022 yılı için belirlediğimiz 18 milyar dolara ihracata mayıs ya da haziran ayında ulaşacağımızı öngörüyoruz. Mevcut ivmemiz bu tempoyla devam ederse 18 milyar dolar hedefimizi aşıp 19 milyar dolar ihracatı ülkemize kazandırabiliriz" dedi.

Ege Bölgesi ilk kez 3 milyar doları geçti

Ege Bölgesi illerinin ihracat rakamı nisan ayında 3 milyar 19 milyon dolara ulaştı. Türkiye geneli en fazla ihracat yapan iller sıralamasında yer alan İzmir, nisan ayında 1 milyar 713 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi. Denizli 469 milyon dolar, Manisa 463 milyon dolar, Balıkesir 93 milyon dolar, Aydın 92 milyon dolar, Muğla 77 milyon dolar, Kütahya 43 milyon dolar, Uşak 35 milyon dolar, Afyonkarahisar 34 milyon dolarlık ihracat yaptı.