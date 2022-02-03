EİB'ten Ocak ayında 1 milyar 372 milyon dolar ihracat

Ege İhracatçı Birlikleri bu rekora, ihracatını yüzde 29 yükselterek 1 milyar 372 milyon dolarlık katkı sağladı.

Ege İhracatçı Birlikleri'nin Ocak ayında gerçekleştirdiği 1 milyar 372 milyon dolarlık ihracatta sanayi ürünleri yüzde 32 artışla 811 milyon dolarlık payla, tarım ürünleri ise yüzde yüzde 27'lik artışla 473 milyon dolarla temsil edildi. Egeli maden ihracatçıları ise; yüzde 16 artışla 87 milyon dolarlık dövizi ülkeye kazandırdı.

Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği, yüzde 245'lik rekorla Ocak ayının en yüksek ihracat artışına ulaşarak, 26 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi. Ege Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği, Ocak ayında ihracatını yüzde 83 ivmeyle 209 milyon dolara çıkardı. Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği ise yüzde 8 artışla 129 milyon dolarla en fazla ihracat yapan ikinci Birlik olarak kayıtlara geçti. Tarım ve Gıda Birlikleri arasında en fazla ihracat gerçekleştiren Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği, yüzde 28 artışla 109 milyon dolarla Ocak ayını geride bıraktı. Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği ise Ocak ayında yüzde 22 artışla 92 milyon dolar, Ege Maden İhracatçıları Birliği yüzde 16 yükselişle 87 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi. Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği'nin Ocak ayı ihracatı yüzde 65 artışla, Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği'nin 27 artışla, Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği'nin ihracatı yüzde 11 ivmeyle 63 milyon dolara ilerledi. Ege Tütün İhracatçıları Birliği yüzde 8'lik düşüşle 51 milyon dolarlık ihracata imza attı. Ege Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği ise ihracatını yüzde 6 gelişimle 30 milyon dolara çıkardı. Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği ise yüzde 16 artışla 15 milyon dolar ihracat yapma başarısı gösterdi.

EİB'nin ihracat artışı Türkiye ortalamasının üzerinde

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, Ocak ayında 11 Birliğin ihracatını artırdığını, 1 Birliğin ise geçtiğimiz dönemki performansının gerisinde kaldığını söyledi. Eskinazi; “Türkiye'nin Ocak ayında ihracatı yüzde 17 artış gösterirken, Ege İhracatçı Birlikleri olarak ihracatımızı yüzde 29 yükselttik. İhracat artışımız ülke ortalamasının üzerinde. İthalatın ihracatı karşılama oranı 2022'nin ilk ayında yüzde 62,8 seviyesinde. İthalat, Ocak ayında yüzde 55 artışla 28 milyar dolar oldu. Dış ticaret açığı 10,4 milyar dolar olarak gerçekleşti. Bu artış bize ithalatın alarm verdiğini ve üretimin Türkiye'de zorlaştığına işaret ediyor. Bu oranlar ihracatın ithalata bağımlılığını daha da artırıyor. Bizim yerli üretimle ihracatımızı artırmamız gerekiyor. İhracatçılarımızın finansmana erişimindeki engellerin ortadan kaldırılması gerektiği beklentimizi iki aydır her platformda dile getiriyoruz. Merkez Bankası'nın Reeskont Kredilerindeki tıkanıklığı gidermesi gerekiyor. İhracata dönük yeni yatırımlar için TCMB kaynaklı orta ve uzun vadeli reeskont kredileri ihracatçılara yeniden sunulup artırılmalı. Merkez Bankası'nın politika faizi yüzde 14 iken bankalar yüzde 30-35'le kredi kullandırıyor. 2023 hedefini 2021'de tutturan Ege İhracatçı Birlikleri olarak, bu oranın ihracatçının ödeyebileceği şekilde güncellenmesi ve ihracatçıları rahatlatıcı önlemler alınması en büyük temennimiz.” diye konuştu.

Ege Bölgesi illerinin ihracat rakamı Ocak ayında 2 milyar 82 milyon dolara ulaştı. Türkiye geneli en fazla ihracat yapan iller sıralamasında yer alan İzmir, Ocak ayında 1 milyar 104 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi.

Manisa 339 milyon dolar, Denizli 351 milyon dolar, Aydın 67 milyon dolar, Balıkesir 62 milyon dolar, Muğla 59 milyon dolar, Kütahya 37 milyon dolar, Uşak 33 milyon dolar, Afyonkarahisar 30 milyon dolar ihracat yaptı.