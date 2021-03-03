EİB'ten şubat ayında 1 milyar 172 milyon dolarlık ihracat

Türkiye'nin ihracatı ise Şubat ayında yüzde 9,6 artışla 16 milyar 12 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Ocak-Şubat döneminde yüzde 4 yükselişle 2 milyar 234 milyon dolarlık ihracata imza atan Ege İhracatçı Birlikleri, son 1 yıllık dönemde 13 milyar 83 milyon dolarlık ihracat rakamına ulaştı. Ege Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği yüzde 65'lik artışla 27 milyon doları Türkiye'ye kazandırarak Şubat ayının artış rekortmeni oldu. Ege Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği Şubat ayında ihracatını yüzde 42 artışla 155 milyon dolara taşıyarak birinci sırada, Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği ise 116 milyon dolarla ikinci sırada yer aldı. Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği ihracatını yüzde 11 yükselterek 90 milyon dolarla Şubat ayını geride bıraktı.

Yaş meyve sebze ihracatı yüzde 12'lik artışla 19 milyon dolara yükselirken, meyve sebze mamulleri ihracatı ise yüzde 22'lik yükselişle 59 milyon dolar olarak gerçekleşti. Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği toplamda yüzde 19 artışla 79 milyon dolarlık ihracata imza attı. Ege Maden İhracatçıları Birliği yüzde 17 artışla 68 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirirken, Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği ise yüzde 5 artışla 63 milyon dolar ihracat rakamıyla Şubat ayını geride bıraktı.

Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği yüzde 64 yükselişle 53 milyon dolar, Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği 52 milyon dolarlık dövizi Türkiye'ye kazandırdı.

Ege Tütün İhracatçıları Birliği'nin ihracatı ise 45 milyon dolar olarak kayıtlara geçti. Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği ise yüzde 4 artışla 15 milyon doları, Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği ise 12 milyon dolarlık ihracatı hanesine yazdırdı.

Sanayi ürünleri ihracatında yüzde 20, tarım ürünleri ihracatında yüzde 9 artış

EİB Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, “12 ihracatçı birliğimizin 8 tanesi Şubat ayında ihracatını arttırdı, iki Birliğimiz geçen seneki ihracat seviyesini korurken, diğer iki Birliğimizin ihracatı ise geçen yılki performansının gerisinde kaldı. Üyelerimizin sanayi ürünleri ihracatı yüzde 20 artarak 702 milyon dolara ulaştı. Tarım ürünleri ihracatı ise yüzde 9 yükselişle 402 milyon dolar olarak gerçekleşti. Madencilik sektörümüzün ihracatı ise yüzde 17 artışla 68 milyon dolara ulaştı. Şubat ayında 164 ülkeye ihracat gerçekleştirdik. 95 ülkeye ihracatımızı artırmayı başardık. En çok ihracat gerçekleştirdiğimiz ilk 10 ülke arasında; 142 milyon dolarla Almanya, 88 milyon dolarla ABD, 75 milyon dolarla Birleşik Krallık, 64 milyon dolarla İtalya ve İspanya, 61 milyon dolarla Fransa, 47 milyon dolarla Hollanda, 33 milyon dolarla Belçika, 30 milyon dolarla İsrail, 27 milyon dolarla Polonya yer alıyor.” dedi.

Avrupa Birliği'ne yüzde 16 artış

Ege İhracatçı Birlikleri'nin Avrupa Birliği ülkelerine ihracatının Şubat ayında yüzde 16'lık artışla 563 milyon dolara ulaştığını söyleyen Eskinazi, EİB'in ihracatının Ocak ayına nazaran güçlü bir ivme kazandığının altını çizdi. Eskinazi, "Ortadoğu ülkelerine 131 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdik. Amerika ülkelerine ihracatımız yüzde 44 artarak 125 milyon dolara, Asya ve Okyanusya ülkelerine ise yüzde 62 yükselişle 90 milyon dolara ulaştı. Diğer Avrupa ülkelerine yüzde 19'luk artışla 90 milyon dolarlık, Afrika ülkelerine 69 milyon dolarlık, Eski Doğu Bloku ülkelerine yüzde 19 artışla 64 milyon dolar, Serbest Bölgelere yüzde 24 artışla 25 milyon dolar, Türk Cumhuriyetleri'ne yüzde 14 artışla 14 milyon dolarlık ürün satıldı.” şeklinde konuştu.