Eker'den Akalan Barajı müjdesi

Bölge Müdürü Ali Fuat Eker üreticilere müjde verdi. Barajın yüzde 90'ının bitirildiğini belirten Eker, mart ayı sonunda inşaatı tamamlayacağız" diye konuştu.

DSİ 2. Bölge Müdürü Ali Fuat Eker'den İzmir Kemalpaşalı üreticilere müjde geldi. 2017 yılında temeli atılan Akalan Barajı 2 ay içinde tamamlanıyor. Baraj şantiyesini ziyaret ederek çalışmaların son durumunu yerinde inceleyen DSİ 2. Bölge Müdürü Ali Fuat Eker, inşaatın yüzde 90'ının bitirildiğini belirtti ve mart ayı sonunda yüzde 100 fiziki gerçekleşme oranına ulaşacaklarını açıkladı. Akalan Barajı'nın 610.000 m3 su tutma kapasitesine sahip olacağının altını çizen DSİ 2. Bölge Müdürü "Barajda enjeksiyon, sıyırma kazıları, batardo ve kondivi imalatlarını tamamladık. Gövde dolgusu da tamamlanmak üzere. Dolu savak imalatını tamamladıktan sonra gövde mebran ve beton kaplama işimiz kalacak. Mart ayı sonunda barajı tamamlayarak su tutmak istiyoruz” diye konuştu. Eker, Akalan Barajı'nın gövdesi için ise toplam 222 bin metreküp dolgu yapılacağını söyledi.

1 milyon 100 bin lira ek gelir sağlayacak

Temelden gövde yüksekliği 40.7 metre olacak şekilde planlanan Kemalpaşa Akalan Barajı, 950 dekar araziye can suyu sağlayacak. Ön yüzü beton kaplı dolgu tipinde inşa edilen baraj, Cumalı, Yeşilköy ve Gökyaka Mahallelerindeki üreticileri yılda yaklaşık 1 milyon 100 bin lira ek gelir sağlayacak.