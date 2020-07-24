İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Ekipler manzara karşısında şoke oldu: Kamyonlarca hurda lastiği Bakırçay'a attılar

İzmir’de Bergama ilçesindeki Bakırçay’a, kimliği belirsiz kişilerce kamyonlarca dolusu hurda lastik atıldı.

İzmir'de Bergama ilçesindeki Bakırçay'a, kimliği belirsiz kişilerce kamyonlarca dolusu hurda lastik atıldı. Duruma tepki gösteren Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, "Bölgemize can veren, soframızdaki ürünlere can suyu olan Bakırçay'a yapılan bu çirkin katliam kabul edilemez. Yapanları bulmak için çalışma başlattık" dedi.


Bakırçay Sindel Köprüsü mevki'inden gelen bir ihbarı değerlendiren Bergama Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, olay yerine gittiklerinde korkunç manzara ile karşılaştı. Ekipler, çaya kamyonlarca hurda lastik atıldığını gördü. Bakırçay'a atılan hurda lastiklerin çıkarılması için Belediye Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri anında çalışma başlattı. Tüm gün süren çalışma ile 2 kamyon dolusu hurda lastik Bakırçay'dan çıkarılırken, en az iki kamyon dolusu daha lastiği çıkarılması için çalışmaların devam ettiği belirtildi.


Kuzey Ege'nin tamamına hayat veren Bakırçay'a karşı yapılan bu çirkin saldırıyı kınayan ve Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, “Bu yapılan vicdansızlığı şiddetle kınıyorum. Zabıta ekiplerimiz, ilçe jandarma ekipleri ile çalışma başlattı. Bunu yapanların en ağır şekilde cezalandırılması için gerekeni yapacağız. Bu katliam ve kabul edilemez" dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.