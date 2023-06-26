Ekmas, Menemen FK'yı Tokul'a devretti

Ş'den Menemenli iş insanı Bilgin Tokul'a devredildi.

Ekmas Sportif Faaliyetler A.Ş. Yönetimi ile Bilgin Tokul arasında yaklaşık iki haftadır devam eden görüşmeler anlaşmayla sonuçlandı. Ekmas Sportif Faaliyetler ve Menemen FK Yönetim Kurulu Başkanı Bahri Ekmekçioğlu ile Bilgin Kuyumculuk Yönetim Kurulu Başkanı Bilgin Tokul, resmi devri tamamlayan imzaları bugün attı.

“Kulübümüz bizimle daha da yükselecek”

Devir töreni sırasında açıklama yapan Bilgin Kuyumculuk Yönetim Kurulu Başkanı Bilgin Tokul, Menemen FK'nın Menemen ilçesinin çok önemli bir değeri olduğunu vurgulayarak, “Bu değer, şimdi bizim ellerimizde daha da yükselecek. Kulüp çatısı altında yüzlerce, binlerce çocuğumuzun spor yapmasını sağlamak, en büyük hedefimiz. Başlatılan projelere yepyeni projeler ekleyerek kulübümüzü, ilçemiz ile daha güçlü bir şekilde birbirine bağlayacağız. Sarı-lacivert renkler, armamız, formamız, kulübümüz bizim gurur kaynağımız. En iyi şekilde devir aldığımız kulübümüzü, çok daha iyi yerlere getireceğimizde inancımız da gücümüz de hazır. Bu sürecin en başından itibaren Menemen sevdalısı, örnek bir sporsever olan Menemen Belediye Başkanı Sayın Aydın Pehlivan'ın kıymetli desteklerini aldık. Bu çok önemli iş birliği ve dayanışmamızın güçlenerek süreceğine inanıyorum” dedi.

“Bayrağı çok güvenli bir ele teslim ettik”

Ekmas Sportif Faaliyetler A.Ş. ve Menemen FK Yönetim Kurulu Başkanı Bahri Ekmekçioğlu ise “Başta Menemen Kaymakamı Sayın Fatih Yılmaz ve Menemen Belediyesi Başkan Vekili Sayın Aydın Pehlivan olmak üzere Menemen'deki tüm kurumlarla kurduğumuz iletişimle kulübümüzü adeta yeni baştan inşa ettik. Bir yılda kulübümüzün idari, kurumsal ve mali yapılanmasını tamamladık. Bu süreçte arkamızda ve yanımızda her zaman Menemen halkının gücünü hissettik. Bu bir bayrak yarışıydı ve bayrağı çok güvenli bir ele teslim ettik. Gözümüz arkada değil. Menemen FK'ya olan desteğimiz ve ilgimiz bundan sonda da devam edecek. Ekmas Sportif Faaliyetler'in spor sektöründe yatırımları da sürecek” diye konuştu.