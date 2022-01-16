Ekmekçioğlu: "Kurtuluş Savaşı'mızda etkin rol oynayan kişiler Altaylıdır ve Altay bu nedenle büyüktür"

yaşını kutladı. Başkan Özgür Ekmekçioğlu, Cumhuriyet Meydanı Atatürk anıtı önündeki törende yaptığı konuşmada ‘‘Büyük'' sıfatıyla anılan Altay Spor Kulübü'nün büyüklüğünün, Cumhuriyetin kuruluşu ve bu uğurda verilen mücadeleden geldiğini kaydetti.

Altay Spor Kulübü'nün 108. yaşı kutlandı. Cumhuriyet Meydanı Atatürk anıtı önündeki törene Altay Yüksek Divan Kurulu Başkanı Sabri Sevenoğlu, kulübün efsane kaptanlarında Ayfer Elmastaşoğlu, Altyapı Koordinatörü Zafer Bilgetay, Altay Sosyal Dayanışma Derneği ve Yüksek Divan Kurulu üyeleriyle, Futbol Okulları ve Altay Futbol Akademisi öğrencileri de katıldı. Törende hep birlikte Altay Marşı söylenirken, Başkan Ekmekçioğlu genç futbolcularla Atatürk anıtına çelenk bıraktı. Vefat eden Altaylılar ve tüm şehitlerimiz için bir dakikalık saygı duruşunun ardından, İstiklal Marşı okundu.

"Altay bu nedenle büyüktür"

Başkan Ekmekçioğlu, konuşmasında Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşu için büyük mücadeleler vermiş Altay'ın başkanlığını yapmanın kendisi adına çok büyük bir onur olduğunu söyledi. Altaylılık kültürünü gelecek nesillere aktarmanın en büyük görevleri olduğunu kaydeden Ekmekçioğlu, ‘‘Büyük Altay ve Cumhuriyetimizin temellerini atan isimler Vasıf Çınar, Şükrü Saraçoğlu ve Mustafa Necati'dir. Altay bu nedenle büyüktür. Kurtuluş Savaşı'mızda etkin rol oynayan kişiler Altaylıdır ve Altay bu nedenle büyüktür. Türkiye Kupası'nı kazanan ilk Anadolu takımı Altay, 108 yıl boyunca yaşadığı tüm zorluklara rağmen sapasağlam ayaktadır ve bu nedenle büyüktür. Fırtınaya dayanan ağacın gövdesi değil kökleridir. Altay kökleri tüm ülkeyi saran güçlü bir kulüptür, bu nedenle büyüktür" dedi.

Birlik mesajı

Törende Altay Futbol Okulları'nda eğitim alan genç oyuncularla bir araya gelen Başkan Ekmekçioğlu, ‘‘Türk futboluna yüzlerce genç yetiştiren kulübümüz bugün burada da geleceğin yıldızları ile el ele. Bugün bizler 108. yılımızı kutluyoruz ama çocuklarımız ve torunlarımız yüzlerce yaşı kutlayacak ve Altay ismi nesilden nesle büyüyecek. Biz birlikte oldukça her zorluğun üstesinden geliriz. Yeter ki bir ve beraber olalım" diye konuştu.

Yüksek Divan Kurulu Başkanı Sabri Sevenoğlu, Altay'ın efsane oyuncuları Ayfer Elmastaşoğlu ve Zafer Bilgetay da konuşmalarında Altay'ın tarihsel geçmişine dikkat çekerek "Büyük Altay"ın bir sembol olduğunu vurguladı.