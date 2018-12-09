Ekmeksiz Plajı halka açılacak

Seferihisar Sığacık'taki doğa harikası Teos Ekmeksiz Tabiat Parkı, yıllardır kaçak binaların can güvenliğini tehdit ettiği gerekçesiyle halkın kullanımına kapatılmıştı. Seferihisar Belediyesi tarafından gerçekleştirilen yıkım çalışmalarıyla, tehlike arz eden binalar yıkılarak plaj güvenli hale getirildi. Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Danıştay'ın sahillerin ve plajların halka açık olarak kullandırılmasıyla ilgili emsal kararlar var. Biz de bu kararlardan yararlanarak plajı halkın kullanımına açmak istiyoruz” dedi.

Türkiye'nin ve dünyanın en güzel koylarından biri olan Teos Ekmeksiz Tabiat Parkı, Orman Bakanlığı Milli Parklar Müdürlüğünün yetki alanında bulunuyor. Bu güzel doğa harikası tabiat parkı, yaklaşık 5 yıl önce kaçak binaların can güvenliğini tehdit ettiği gerekçesiyle mühürlenerek kapatılmıştı. Seferihisar Belediyesi, Ekmeksiz'i, Orman Bakanlığı Milli Parklar Şube Müdürlüğüyle sürdürdüğü resmi görüşmelerin ardından gerçekleştirdiği yıkım çalışmalarıyla eski yapılardan temizledi.

“Plajı halka açmak istiyoruz”

Konuyla ilgili açıklamalar yapan Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer şunları söyledi: "Yıllardır kapalı olan Ekmeksiz Plajı'nda önemli bir merhale aşıldı. Bakanlıklar arasında sorun olan eski yapılar belediyemizce yıkıldı. Bundan sonra Danıştay'ın sahillerin ve plajların halka açık kullandırılmasıyla ilgili olarak almış olduğu emsal kararlardan yararlanıp, plajı halkın kullanımına açmak istiyoruz."

"Bakanlıktan resmi talepte bulunduk"

Plajın halka açılmasıyla ilgili Orman Bakanlığı Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne de resmi talepte bulunduklarını belirten Başkan Soyer, “Seferihisar Belediyesi olarak mavi bayrakla buluşturup, ücretsiz olarak 11 plajda sunduğumuz hizmeti, Teos Ekmeksiz Tabiat Parkı'nda da sürdürmek mümkündür. Belediyemiz tarafından, söz konusu mavi bayraklı plajlarda verdiğimiz hizmet, mobil WC, duş, şezlong, şemsiye, cankurtaran ve temizlik hizmetlerini kapsamaktadır. Engellilerin kullanım imkanları dahil olmak üzere, güvenlik ve temizlik standartlarının evrensel ölçülerde güvence altında tutulduğu ve hiçbir satış ünitesinin yer almadığı plajlarda, tüm hizmetler ücretsiz olarak vatandaşlarımızın kullanımına sunulmaktadır. Orman Bakanlığınızın, Belediyemize bu kapsamda vereceği yetki ile Türkiye'nin en çok mavi bayraklı halk plajına sahip olma unvanını taşıyan Seferihisar, bu unvanını Teos Ekmeksiz Plaj ve Parkıyla taçlandırmış olacaktır” dedi.