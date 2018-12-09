Ekmeksiz Plajı halka açılacak

Yıllardır kaçak binaların can güvenliğini tehdit ettiği gerekçesiyle halkın kullanımına kapatılan Seferihisar Sığacık'taki doğa harikası Teos Ekmeksiz Tabiat Parkı, Seferihisar Belediyesi tarafından gerçekleştirilen yıkım çalışmalarıyla güvenli hale getirildi.

Türkiye'nin ve dünyanın en güzel koylarından biri olan Teos Ekmeksiz Tabiat Parkı, Orman Bakanlığı Milli Parklar Müdürlüğü'nün yetki alanında bulunuyor. Bu güzel doğa harikası tabiat parkı, yaklaşık 5 yıl önce kaçak binaların can güvenliğini tehdit ettiği gerekçesiyle mühürlenerek kapatılmıştı. Seferihisar Belediyesi, Ekmeksiz'i Orman Bakanlığı Milli Parklar Şube Müdürlüğü ile sürdürdüğü resmi görüşmelerin ardından gerçekleştirdiği yıkım çalışmalarıyla eski yapılardan temizledi.

Konuyla ilgili açıklamalar yapan Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Yıllardır kapalı olan Ekmeksiz Plajında önemli bir merhale aşıldı. Bakanlıklar arasında sorun olan eski yapılar belediyemizce yıkıldı. Bundan sonra Danıştay'ın sahillerin ve plajların halka açık kullandırılmasıyla ilgili olarak almış olduğu emsal kararlardan yararlanıp, plajı halkın kullanımına açmak istiyoruz” dedi.

“Bakanlıktan resmi talepte bulunduk”

Plajın halka açılmasıyla ilgili Orman Bakanlığı Milli Parklar Şube Müdürlüğüne de resmi talepte bulunduklarını belirten Başkan Soyer, “Seferihisar Belediyesi olarak Mavi Bayrak'la buluşturup, ücretsiz olarak 11 plajda sunduğumuz hizmeti, Teos Ekmeksiz Tabiat Parkında da sürdürmek mümkündür. Belediyemiz tarafından, söz konusu Mavi Bayraklı plajlarda verdiğimiz hizmet, mobil wc, duş, şezlong, şemsiye, cankurtaran ve temizlik hizmetlerini kapsamaktadır. Engellilerin kullanım imkanları dahil olmak üzere, güvenlik ve temizlik standartlarının evrensel ölçülerde güvence altında tutulduğu ve hiçbir satış ünitesinin yer almadığı plajlarda, tüm hizmetler ücretsiz olarak vatandaşlarımızın kullanımına sunulmaktadır. Orman Bakanlığınızın, Belediyemize bu kapsamda vereceği yetki ile Türkiye'nin en çok Mavi Bayraklı halk plajına sahip olma unvanını taşıyan Seferihisar, bu unvanını Teos Ekmeksiz Plaj ve Parkı'yla taçlandırmış olacaktır” diye konuştu.