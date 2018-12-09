Ekonomi Muhabirleri Derneği İzmir Şubesi'nde 29. yıldönüm

Kuruluş Yıldönümünü gazetecilik mesleğinin içinden geçtiği zorlu süreçten dolayı buruk kutladı.

Ekonomi Muhabirleri Derneği İzmir Şubesi, Ege Bölgesi Sanayi Odası Sanayiciler Kulübü'nde, 29. Kuruluş Yıldönümü ve Yeni Yıl Yemeği'nde bir araya geldi.

Ekonomi Muhabirleri Derneği Genel Başkanı Turgay Türker ve Ekonomi Muhabirleri Derneği İzmir Şubesi Başkanı Murat Demircan'ın ev sahipliğini üstlendiği gecede; İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Misket Dikmen, İzmir Yargı ve Güvenlik Muhabirleri Derneği Başkanı Mehmet İnmez ve EMD İzmir Şubesi üyeleri ve eşleri katıldı.

“Yazılı basın kan kaybediyor”

Türk ekonomisinin 2018 yılında bir darboğazdan geçtiğine işaret eden EMD İzmir Şubesi Başkanı Murat Demircan, Türk basınının, Türk ekonomisinden önce darboğaza girdiğini, özellikle yazılı basının kan kaybettiğini, 2 ulusal gazetenin yazılı basından çıkma kararı aldığını ve çok sayıda gazetecinin işsiz kaldığını dile getirdi.

Gecede, İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Misket Dikmen de sektörün sıkıntılı bir süreçten geçtiğini vurgulayarak, bu sürecin dayanışma ortamlarıyla aşılabileceğini ifade etti.

“Dijital medyada varlığımızı güçlendirmeliyiz”

Ekonomi Muhabirleri Derneği Genel Başkanı Turgay Türker ise sektördeki şartların ortada olduğunu belirterek, “Hepimiz umarım gelecek adına bu sorunları yaşamayız. Dijital medyada varlığımızı daha da güçlendirecek imkanların oluşturulması gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından ekonomi muhabirleri, 29. yıl pastasını kesti.