Ekonomi Politikaları Kurulu Başkanvekili Zeybekci'den İzmir adaylığı yorumu

Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Başkanvekili Nihat Zeybekci, AK Parti'den İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday gösterileceği iddiaları üzerine, “Bize şu anda yapılmış olan böyle bir tebligat yok ama biz de sizler gibi bir şekilde görüşüldüğünü biliyoruz" dedi. "İzmir'i istiyor musunuz?" sorusuna ise Zeybekci, "İzmir mahallenin en güzel kızı, kim istemez" yanıtını verdi.

İzmir'de bu yıl ikincisi düzenlenen Ege Ekonomik Forum'a katılan Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Başkanvekili Nihat Zeybekci, gazetecilerin sorularını yanıtladı. AK Parti'den İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday gösterileceği iddialarına ilişkin Zeybekci, “Henüz daha kesinleşen bir şey yok. Ama ola ki partimizin ve Cumhurbaşkanımızın bu yönde bir teveccühü olur da bize böyle bir görev tebliğ edilirse bu bizim için öncelikli olarak bir onur olur. Benim için öncelikli olarak bir şeref olur. Hizmetkar belediyeciliği de İzmir'e getirmek için son gayretimize kadar, enerjimizin sonuna kadar çalışacağımızı da bilmenizi isterim. En iyisiyle, hakkını verecek yapacağımızı bilmenizi istiyorum ama takdir edersiniz ki böyle şeylerin öncelikle partimiz tarafından kesin olarak tebliğ edilmesi lazım. Bize şu anda yapılmış olan böyle bir tebligat yok ama biz de sizler gibi bir şekilde görüşüldüğünü biliyoruz. Bir şekilde bunun ciddi şekilde değerlendirildiğini biliyoruz. İnşallah hep beraber bunu Cumartesi göreceğiz. Bütün dilek ve temennim İzmir için hayırlısı, güzeli neyse o olsun. İzmir, Anadolu'nun doğuştan en güzel şehri. İzmir her şeyin en güzelini hak ediyor. İzmir'in geleceğini inşa etme adına en iyi hizmetkar kim olacaksa onun olmasını temenni ediyorum" diye konuştu.

Zeybekci, bir gazetecinin "İzmir'i istiyor musunuz?" soruna da, "İzmir mahallenin en güzel kızı, kim istemez. İzmir Anadolu'nun doğuştan en güzel şehri. Hayırlısı olsun inşallah" yanıtını verdi.